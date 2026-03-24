Community-Daten und Echtzeitmeldungen
Saphe T: Neuer Verkehrswarner mit Display, Touchscreen und Abo-Modell
Mit dem Saphe T bringt der dänische Anbieter Saphe einen kompakten Verkehrswarner auf den Markt, der klassische Blitzer-Apps um ein eigenes Display ergänzt. Das Gerät richtet sich an Autofahrer, die Warnhinweise direkt im Sichtfeld erhalten möchten, ohne während der Fahrt auf das Smartphone schauen zu müssen.
Im Gegensatz zu reinen App-Lösungen kombiniert das System ein kleines Touchdisplay mit einer App-Anbindung. Die eigentliche Datenverarbeitung erfolgt über die begleitende Applikation, während das Gerät selbst als Anzeige und Eingabefläche dient. Für den Einstieg sind sechs Monate Zugriff auf den erweiterten Funktionsumfang enthalten, anschließend ist ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich.
Community-Daten und Echtzeitmeldungen
Im Alltag fungiert der Saphe T als Verkehrswarner, der vor verschiedenen Situationen auf der Strecke informiert. Dazu zählen sowohl stationäre als auch mobile Geschwindigkeitskontrollen. Ergänzt wird das System durch Hinweise auf Unfälle, liegengebliebene Fahrzeuge, Staus oder Tiere auf der Fahrbahn.
Die Datenbasis speist sich aus einem Netzwerk aus Nutzern, die Ereignisse während der Fahrt melden. Diese Informationen werden in Echtzeit verteilt und laufend aktualisiert. Fahrer können selbst Meldungen über das Touchdisplay bestätigen oder hinzufügen.
Zusätzlich zeigt das Gerät die aktuell geltenden Tempolimits an und warnt, wenn diese überschritten werden. Die Darstellung erfolgt auf einem kleinen AMOLED-Bildschirm, der bewusst reduziert gehalten ist, damit Informationen schnell erfasst werden können.
Integration ins Fahrzeug und laufende Kosten
Die Verbindung zwischen Gerät und iPhone erfolgt per Bluetooth. In Kombination mit der zugehörigen Saphe-Applikation lassen sich die Warnhinweise auch in bestehende Infotainmentsysteme mit Apple CarPlay einbinden.
- Drive One 2: Günstig-Verkehrswarner startet in neuer Generation
Für den Betrieb ist ein aktives Abonnement notwendig, da nur so der Zugriff auf aktuelle Verkehrsdaten gewährleistet wird. Der Hersteller koppelt daran auch eine erweiterte Garantie, die während der Laufzeit des Abos gilt. Die Kosten für das Abo liegen bei 4,99 Euro pro Monat beziehungsweise 59,88 Euro pro Jahr.
Die Stromversorgung erfolgt über eine mitgelieferte Ladeeinheit, die im Fahrzeug verbleiben kann. Dadurch soll das Gerät dauerhaft einsatzbereit sein, ohne regelmäßig manuell geladen werden zu müssen. Mit einem Einstiegspreis von rund 30 Euro positioniert sich der Saphe T als vergleichsweise günstige Hardwarelösung, deren langfristige Nutzung jedoch mit laufenden Kosten für das Abonnement verbunden ist.
Braucht man eigentlich nicht wenn man CarPlay hat oder wo liegt der Mehrwert?
Würde mich auch interessieren.
Mir ist nicht so ganz klar, was du nun damit meinst. CarPlay hat kein Verkehrs Warner eingebaut.
Aber ich finde die Kosten für das Abo auch nicht ganz in Ordnung. Dann ist es wirklich sinnvoller ordentlich zu fahren.
Man braucht nur die Saphe App und kann sich diese zusätzliche Hardware sparen. Das meinte ich.
Mal drüber nachdenken ;-)
Die Kombination von carplay und blitzer.de pro ist dem hier kostentechnisch deutlich überlegen
Ernstgemeinte Frage: mal angenommen, ich komme in eine Polizeikontrolle und habe blitzer.de über Carplay aktiv, dann bin ich doch automatisch der Mops, oder?
Vor diesem Gedanken kann ich mir kein Szenario vorstellen, bei dem ich irgendeinen Vorteil habe, von Blitzer.de über Carplay. Ich lass es übers Handy laufen und höre die Meldungen. Das reicht doch.
Und in der Kontrolle würde das Handy eh die Klappe halten, weil ja keine Bewegung mehr ist.
Gegenargumente wie „in ne Kontrolle kommst Du eh nie“ lasse ich nicht gelten, da sie am Thema vorbei sind.
Naja, fix einen Kurzbefehl „Polizei“ anlegen und als Aktion „Dieses Gerät Neustarten“ anlegen.
Kommt man in eine Verkehrskontrolle ruf man einfach kurz „Hey Siri, Polizei“.
Das iPhone fragt ob man wirklich neu starten will, Praktischerweise mit wartender Siri. Der Zuruf „Ja“ regelt dann den Rest.
iPhone startet neu, alle Verbindung werden getrennt und man braucht zum entsperren wieder einen Pincode. :-)
@Oliver: Dass Menschen wie Du meinen, so „schlau“ zu sein… Du vergisst, dass so „schlaue“ Menschen wie Du vielleicht auch bei der Polizei arbeiten und sich anpassen…. Fahr einfach normal und vernünftig! Du gefährdest einfach nur andere! Wenn Du Dich selbst schädigst, ist das Dein Problem – maximal Deiner Liebenden, falls es sie gibt, aber mach Dein Geltungsbedürfnis nicht zu einem Problem Anderer! :-) Danke!
BW und Bayern kommst früher oder später definitiv in eine :-)
Einfach – Siri iphone ausschalten….
Warum teuer kaufen und Abo für 5€/Monat wenn man für einmalig 10€ mit der Blitzer Pro App die exakt selben Daten hat?
Bietet ja auch einen gewissen Mehrwert.
Muss halt jeder selbst entscheiden ob einen das 5€/Monat wert ist.
Nach circa 30.000 km kann ich sagen, man braucht wirklich nur die Blitzer DE App und CarPlay läuft am besten und vor allem alle Blitzer sind drin!
Ein wenig auffällig heutzutage…
Nee, total Mini das Teil. Sehr schick und macht seinen Dienst.
Ähm… TomTom Go INKLUSIVE Blitzwarner und HD Traffic kostet 12,99 € im Jahr
Aber nur stationäre Blitzer
nope, incl. aller Blitzer.de Blitzer und aus der eigenen Comunity
Nein. Selten aktuell und 13 Euro nur die „alten“ Nutzer.
Vom Preis her nur für extreme Vielfahrer geeignet
Ich hab den deutlich teureren OOONO und muss sagen, es war nach 1-2 Monaten raus und ich fahre nur 10k km pro Jahr.
Dann solltest du aber wirklich mal dein Fahrverhalten hinterfragen, wenn es sich so schnell amortisiert.
Ich bin kein Moralapostel und fahre auch mal zügig und die „üblichen“ 10-15kmh zu schnell, aber so schnell würde sich das bei mir nicht rechnen. Mein letztes Knöllchen ist mindestens 5 Jahre her.
Unsere Toilettentür hat ein Abomodell, wir müssen 12,99€ pro Monat bezahlen damit man sie abschließen kann. Der Türgriff ist aber umsonst (Fremium Modell)
:D
;-)
Ich habe Gott sei Dank noch einen Saphe One+ ohne Abo. Bin schockiert warum ich dazu ein Abo abschließen sollte. Da würde ich eher auf Blitzer Pro etc umsteigen.
Ernsthaft? Die Dinger sind verboten, kosten ein Strafgeld, wenn man erwischt wird. Wenn man sich an die Verkehrsregeln hält, kostet es nichts.
+1
Eher was für die, die zeigen müssen, was für große Helden sie hinter’m Steuer sind …
Jawoll Herr Oberlehrer…..so schön Deutsch
Yep. Sehe ich auch so
Habe ich auch so gedacht! Kostet sogar 1 Punkt! Und sowas wird hier beworben…
Ich habe den Pro und wollte eigentlich umsteigen, aber eine Verdoppelung des Abo-Preises werde ich nicht tragen, Ende.
Dito!
Die Bewertungen bei Amazon sprechen eine klare Sprache. Ab in die Tonne.