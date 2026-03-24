iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 43 623 Artikel

Community-Daten und Echtzeitmeldungen

Saphe T: Neuer Verkehrswarner mit Display, Touchscreen und Abo-Modell
Artikel auf Mastodon teilen.
35 Kommentare 35

Mit dem Saphe T bringt der dänische Anbieter Saphe einen kompakten Verkehrswarner auf den Markt, der klassische Blitzer-Apps um ein eigenes Display ergänzt. Das Gerät richtet sich an Autofahrer, die Warnhinweise direkt im Sichtfeld erhalten möchten, ohne während der Fahrt auf das Smartphone schauen zu müssen.

Saphe T

Im Gegensatz zu reinen App-Lösungen kombiniert das System ein kleines Touchdisplay mit einer App-Anbindung. Die eigentliche Datenverarbeitung erfolgt über die begleitende Applikation, während das Gerät selbst als Anzeige und Eingabefläche dient. Für den Einstieg sind sechs Monate Zugriff auf den erweiterten Funktionsumfang enthalten, anschließend ist ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich.

Community-Daten und Echtzeitmeldungen

Im Alltag fungiert der Saphe T als Verkehrswarner, der vor verschiedenen Situationen auf der Strecke informiert. Dazu zählen sowohl stationäre als auch mobile Geschwindigkeitskontrollen. Ergänzt wird das System durch Hinweise auf Unfälle, liegengebliebene Fahrzeuge, Staus oder Tiere auf der Fahrbahn.

Die Datenbasis speist sich aus einem Netzwerk aus Nutzern, die Ereignisse während der Fahrt melden. Diese Informationen werden in Echtzeit verteilt und laufend aktualisiert. Fahrer können selbst Meldungen über das Touchdisplay bestätigen oder hinzufügen.

Saphe T App

Zusätzlich zeigt das Gerät die aktuell geltenden Tempolimits an und warnt, wenn diese überschritten werden. Die Darstellung erfolgt auf einem kleinen AMOLED-Bildschirm, der bewusst reduziert gehalten ist, damit Informationen schnell erfasst werden können.

Integration ins Fahrzeug und laufende Kosten

Die Verbindung zwischen Gerät und iPhone erfolgt per Bluetooth. In Kombination mit der zugehörigen Saphe-Applikation lassen sich die Warnhinweise auch in bestehende Infotainmentsysteme mit Apple CarPlay einbinden.

Für den Betrieb ist ein aktives Abonnement notwendig, da nur so der Zugriff auf aktuelle Verkehrsdaten gewährleistet wird. Der Hersteller koppelt daran auch eine erweiterte Garantie, die während der Laufzeit des Abos gilt. Die Kosten für das Abo liegen bei 4,99 Euro pro Monat beziehungsweise 59,88 Euro pro Jahr.

Die Stromversorgung erfolgt über eine mitgelieferte Ladeeinheit, die im Fahrzeug verbleiben kann. Dadurch soll das Gerät dauerhaft einsatzbereit sein, ohne regelmäßig manuell geladen werden zu müssen. Mit einem Einstiegspreis von rund 30 Euro positioniert sich der Saphe T als vergleichsweise günstige Hardwarelösung, deren langfristige Nutzung jedoch mit laufenden Kosten für das Abonnement verbunden ist.

Produkthinweis
Saphe T Blitzerwarner für das Auto mit Touchscreen, CarPlay & Android, warnt vor Radarfallen und Gefahren, ideales Auto... 29,99 EUR


Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Wer darüber einkauft unterstützt uns mit einem Teil des unveränderten Kaufpreises. Was ist das?
24. März 2026 um 14:38 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    35 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Braucht man eigentlich nicht wenn man CarPlay hat oder wo liegt der Mehrwert?

    Antworten Melden
    • Antworten Melden

    • Mir ist nicht so ganz klar, was du nun damit meinst. CarPlay hat kein Verkehrs Warner eingebaut.
      Aber ich finde die Kosten für das Abo auch nicht ganz in Ordnung. Dann ist es wirklich sinnvoller ordentlich zu fahren.

      Antworten Melden

      • Man braucht nur die Saphe App und kann sich diese zusätzliche Hardware sparen. Das meinte ich.

    • Die Kombination von carplay und blitzer.de pro ist dem hier kostentechnisch deutlich überlegen

      Antworten Melden

      • Ernstgemeinte Frage: mal angenommen, ich komme in eine Polizeikontrolle und habe blitzer.de über Carplay aktiv, dann bin ich doch automatisch der Mops, oder?

        Vor diesem Gedanken kann ich mir kein Szenario vorstellen, bei dem ich irgendeinen Vorteil habe, von Blitzer.de über Carplay. Ich lass es übers Handy laufen und höre die Meldungen. Das reicht doch.
        Und in der Kontrolle würde das Handy eh die Klappe halten, weil ja keine Bewegung mehr ist.

        Gegenargumente wie „in ne Kontrolle kommst Du eh nie“ lasse ich nicht gelten, da sie am Thema vorbei sind.

      • Naja, fix einen Kurzbefehl „Polizei“ anlegen und als Aktion „Dieses Gerät Neustarten“ anlegen.
        Kommt man in eine Verkehrskontrolle ruf man einfach kurz „Hey Siri, Polizei“.
        Das iPhone fragt ob man wirklich neu starten will, Praktischerweise mit wartender Siri. Der Zuruf „Ja“ regelt dann den Rest.
        iPhone startet neu, alle Verbindung werden getrennt und man braucht zum entsperren wieder einen Pincode. :-)

      • @Oliver: Dass Menschen wie Du meinen, so „schlau“ zu sein… Du vergisst, dass so „schlaue“ Menschen wie Du vielleicht auch bei der Polizei arbeiten und sich anpassen…. Fahr einfach normal und vernünftig! Du gefährdest einfach nur andere! Wenn Du Dich selbst schädigst, ist das Dein Problem – maximal Deiner Liebenden, falls es sie gibt, aber mach Dein Geltungsbedürfnis nicht zu einem Problem Anderer! :-) Danke!

      • BW und Bayern kommst früher oder später definitiv in eine :-)

      • Einfach – Siri iphone ausschalten….

  • Der der hier schreibt

    Warum teuer kaufen und Abo für 5€/Monat wenn man für einmalig 10€ mit der Blitzer Pro App die exakt selben Daten hat?

    Antworten Melden

  • Nach circa 30.000 km kann ich sagen, man braucht wirklich nur die Blitzer DE App und CarPlay läuft am besten und vor allem alle Blitzer sind drin!

    Antworten Melden
  • Antworten Melden

  • Ähm… TomTom Go INKLUSIVE Blitzwarner und HD Traffic kostet 12,99 € im Jahr

    Antworten Melden
  • Antworten Melden

    • Ich hab den deutlich teureren OOONO und muss sagen, es war nach 1-2 Monaten raus und ich fahre nur 10k km pro Jahr.

      Antworten Melden

      • Dann solltest du aber wirklich mal dein Fahrverhalten hinterfragen, wenn es sich so schnell amortisiert.

        Ich bin kein Moralapostel und fahre auch mal zügig und die „üblichen“ 10-15kmh zu schnell, aber so schnell würde sich das bei mir nicht rechnen. Mein letztes Knöllchen ist mindestens 5 Jahre her.

  • knknzffrrchhhtkrszt

    Unsere Toilettentür hat ein Abomodell, wir müssen 12,99€ pro Monat bezahlen damit man sie abschließen kann. Der Türgriff ist aber umsonst (Fremium Modell)

    Antworten Melden

  • Ich habe Gott sei Dank noch einen Saphe One+ ohne Abo. Bin schockiert warum ich dazu ein Abo abschließen sollte. Da würde ich eher auf Blitzer Pro etc umsteigen.

    Antworten Melden

  • Ernsthaft? Die Dinger sind verboten, kosten ein Strafgeld, wenn man erwischt wird. Wenn man sich an die Verkehrsregeln hält, kostet es nichts.

    Antworten Melden

  • Ich habe den Pro und wollte eigentlich umsteigen, aber eine Verdoppelung des Abo-Preises werde ich nicht tragen, Ende.

    Antworten Melden

  • Die Bewertungen bei Amazon sprechen eine klare Sprache. Ab in die Tonne.

    Antworten Melden

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPhone, iPad, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 43623 Artikel in den vergangenen 6779 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2026 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven