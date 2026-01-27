Verkehrswarner Drive One 2 jetzt günstiger als zur Einführung

Der erst seit kurzer Zeit erhältliche Verkehrswarner Drive One 2 von NeedIt ist nochmals günstiger geworden. Bei Amazon bezahlt man aktuell nur 29,49 Euro und damit 5 Euro weniger, als bei der Markteinführung des Geräts. Die offizielle Preisempfehlung des Herstellers liegt derweil bei 49,95 Euro.

Das Gerät macht mit Tönen und Lichtsignalen darauf aufmerksam, wenn für die aktuelle Position Gefahrenstellen oder Radarkontrollen gemeldet wurden. Die Basis hierfür liefert die Datenbank von Blitzer.de. Die Warnfunktionen von Blitzer.de stehen von Haus aus auch als App und – wir haben eben darüber berichtet – inzwischen auch mit CarPlay-Unterstützung zur Verfügung. Verkehrswarner wie der Drive One oder auch Ooono wollen hier mehr Komfort bieten. Die Geräte werden bei Fahrtantritt automatisch aktiviert und nutzen eine Bluetooth-Verbindung zum iPhone, um Standortdaten und Informationen zu in der Umgebung gemeldeten Ereignissen abzurufen.

Über die zugehörige App lässt sich konfigurieren, welche Meldungen das Gerät anzeigen soll und welche nicht. Die Anwendung lässt sich für das iPhone optimiert kostenlos im App Store laden. Warnungen vor Radarfallen sind hierzulande während der Fahrt verboten, Hinweise auf Staus und Gefahrenstellen sind dagegen zulässig.

Bis zu zwei Jahre Batterielaufzeit

Für die Stromversorgung des Geräts sorgt eine integrierte Knopfzellenbatterie vom Typ CR2450, die laut Hersteller bis zu zwei Jahre lang hält, bei Bedarf aber auch gewechselt werden kann. Laut Hersteller wurde mit der neuen Generation des Warners nicht nur der Stromverbrauch und damit die Laufzeit der Batterie verbessert. Das Gerät ist jetzt auch in der Lage, besser hörbare Audiosignale auszugeben.

Der Drive One funktioniert nach demselben Prinzip wie der schon seit einigen Jahren am Markt erhältliche Ooono, ist aber ein ganzes Stück günstiger zu haben. Der offizielle Preis für den Ooono No2 liegt bei 79,95 Euro, über Amazon bekommt man das Gerät aktuell für 54 Euro.