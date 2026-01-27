Neuer Bestpreis bei Amazon
Verkehrswarner Drive One 2 jetzt günstiger als zur Einführung
Der erst seit kurzer Zeit erhältliche Verkehrswarner Drive One 2 von NeedIt ist nochmals günstiger geworden. Bei Amazon bezahlt man aktuell nur 29,49 Euro und damit 5 Euro weniger, als bei der Markteinführung des Geräts. Die offizielle Preisempfehlung des Herstellers liegt derweil bei 49,95 Euro.
Das Gerät macht mit Tönen und Lichtsignalen darauf aufmerksam, wenn für die aktuelle Position Gefahrenstellen oder Radarkontrollen gemeldet wurden. Die Basis hierfür liefert die Datenbank von Blitzer.de. Die Warnfunktionen von Blitzer.de stehen von Haus aus auch als App und – wir haben eben darüber berichtet – inzwischen auch mit CarPlay-Unterstützung zur Verfügung. Verkehrswarner wie der Drive One oder auch Ooono wollen hier mehr Komfort bieten. Die Geräte werden bei Fahrtantritt automatisch aktiviert und nutzen eine Bluetooth-Verbindung zum iPhone, um Standortdaten und Informationen zu in der Umgebung gemeldeten Ereignissen abzurufen.
Über die zugehörige App lässt sich konfigurieren, welche Meldungen das Gerät anzeigen soll und welche nicht. Die Anwendung lässt sich für das iPhone optimiert kostenlos im App Store laden. Warnungen vor Radarfallen sind hierzulande während der Fahrt verboten, Hinweise auf Staus und Gefahrenstellen sind dagegen zulässig.
Bis zu zwei Jahre Batterielaufzeit
Für die Stromversorgung des Geräts sorgt eine integrierte Knopfzellenbatterie vom Typ CR2450, die laut Hersteller bis zu zwei Jahre lang hält, bei Bedarf aber auch gewechselt werden kann. Laut Hersteller wurde mit der neuen Generation des Warners nicht nur der Stromverbrauch und damit die Laufzeit der Batterie verbessert. Das Gerät ist jetzt auch in der Lage, besser hörbare Audiosignale auszugeben.
Der Drive One funktioniert nach demselben Prinzip wie der schon seit einigen Jahren am Markt erhältliche Ooono, ist aber ein ganzes Stück günstiger zu haben. Der offizielle Preis für den Ooono No2 liegt bei 79,95 Euro, über Amazon bekommt man das Gerät aktuell für 54 Euro.
Könnte ein Abverkauf sein, da ein vollständiges Verbot (schon des Besitzes) solcher Geräte derzeit diskutiert wird (ich denke mit guten Erfolgsaussichten)
Das wird aber sicher noch etwas dauern , dann klagt noch jemand und so gehen mindestens 2 Jahre ins Land . Die Berliner Polizei hat sicher besseres zu tun als Blitzer Warner zu suchen außer die hängen direkt an der Sonnenblende bei einer Kontrolle .
Vor allem wenn die Berliner Polizei das in ganz Deutschland machen soll ;-)
Weshalb sollte eine Klage (auf welcher Grundlage überhaupt? Verfassungsrechtliche Bedenken? Eher weniger) eine aufschiebende Wirkung haben?
Du scheinst keine Ahnung zu haben, wie unser Rechtssystem funktioniert.
Ich denke, so ein Verbot wird relativ egal sein, da man es gut ignorieren kann. Es wäre dann immer noch nur irgendeine alberne Ordnungswidrigkeit
Aus dieser Äußerung spricht ein immenser Respekt vor deutschen Gesetzen.
Gemäß Bußgeldkatalog drohen für die Nutzung eines Radarwarners oder einer Blitzer-App ein Bußgeld in Höhe von 75 Euro sowie ein Punkt in Flensburg.
Genau, und diese albernen Ordnungswidrigkeiten, wenn sie sich dann summieren, führen dazu, dass jemand die charakterliche Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen abspricht. Geht auch wunderbar, wenn man das mit dem Parken nicht so hinbekommt.
Genau, immer mehr Verbote und Gängeleien typisch Deutschland und die versagende Politiker-Elite hält sich mit so einem Scheiß auf wen interessiert das ob die Geräte genutzt werden oder nicht. Das sind doch nur Städte und Gemeinden usw. die Einnahmen aus hinterhältiger und teilweise unberechtigter Blitzerrei die Einahmen dieser in deren Haushaltsplanung einbeziehen.
Wehre dich doch einfach gegen diese „Abzocke“, indem du dich immer exakt an die Geschwindigkeitsbegrenzung hältst – da werden die blöd kucken.
Genau
Es wird nicht diskutiert sondern ist bereits verboten ;-)
Nein, es wird noch diskutiert.
Ist verboten – wird daher nicht gekauft
warum auch so ein teil? blitzer app, kurz befehl erstellen, immer wenn mein iphone sich mit carplay verbindet wird es gestartet und auch beendet.
Wie lautet / gestaltet sich der genaue Kurzbefehl ?
Anleitung dazu gibt’s in der Blitzer.de-App unter „Einstellungen -> Autostart“
Seid die Blitzer.de App schön in CarPlay läuft braucht es sowas nicht (mehr) wirklich.
Läuft gut mit der App.
Der Konsequenzen muss man sich jedoch bewusst sein.
… und man bekommt das Ding auch nicht mehr raus aus Carplay. Schafft man es dennoch, muss man nur einmal aussteigen. Danach ist wieder alles beim Alten. Carplay mit Anzeige und Lautstärke. Sehr Kontrollfreundlich.
Ich habs deinstalliert und damit meine Ruhe.
Wieso nicht?
Einstellungen –> Allgemein –> CarPlay –> Mein Auto –> Apps –> Blitzer.de rausschmeissen.
Die Schweiz ist gesetzgeberisch bei diesem Thema schon weiter (ganz ohne Wertung):
Das SVG Art. 98a stellt unter Strafe: Einfuhr, Verkauf, Mitführung, Einbau und Verwendung solcher Geräte oder Apps. Schon das Mitführen im Auto – auch ungenutzt – führt zu Sanktionen, da Polizei das Gerät beschlagnahmen und vernichten kann.
Strafen:
Verstöße werden mit Bussen bis zu 1000 Franken oder Geldstrafen (bis 180 Tagessätze) geahndet; Haft ist in schweren Fällen möglich. Beim Zoll droht zusätzliche Busse bei Einfuhr.
Ausnahmen:
Private Warnungen (z. B. an Partner oder Freunde) sind erlaubt, aber öffentliche (Apps, Chats >50 Personen) verboten. Lichthupen oder Handzeichen gelten als missbräuchlich.