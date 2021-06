Tim Cook macht Druck: Telefonate sollen Regulierung verhindern

Der Apple-Chef soll die Politiker eindringlich darauf hingewiesen haben, dass die in den Vereinigten Staaten diskutierten Gesetzentwürfe zur Regulierung der großen Digitalkonzerne übereilt und nicht zu Ende gedacht seien. Die Gesetzesvorlagen, die es den großen Konzernen unter anderem schwerer Machen würden neue Mitbewerber zu übernehmen, seien von Cook als innovationshemmend bezeichnet worden. Der Apple-Chef bläst damit in das gleiche Horn, das seit Wochen auch von Google, Amazon und Facebook bespielt wird, die ebenfalls von den geplanten Gesetzesänderungen betroffen wären.

