Nach Schnelltest-Betrug: Bitkom will digitale Selbsttests

Mit den Unterschriften, die das flächendeckende Angebot digitaler Selbsttests unmöglich machen würden, will die Bundesregierung dem zuletzt vielerorts beobachteten Abrechnungsbetrug entgegenwirken, der bei zahlreichen der vor allem in Großstädten wie Pilze aus dem Boden geschossenen Testanbieter beobachtet werden konnte.

Der Digitalverband Bitkom hat die Bundesregierung dazu aufgerufen digital überwachte Covid-19-Testungen in die Coronavirus-Testverordnung (TestV) zu integrieren und so ein auch abseits der Ballungsräume stets verfügbares Schnelltest-Angebot zu schaffen, das von Nutzern selbst durchgeführt und dabei im Videochat von Dritten überwacht wird.

