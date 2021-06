Neu in iOS 15: Intelligente Texteingabe mit der Kamera

Auf Apples Vorschauseite nennt sich die ausgebaute Texterkennung von iOS 15 schlicht „Live Text“, doch hinter dem neuen Modus, der bereits geknipste Fotos und die Live-Kamera-Ansicht des iPhones betrifft, versteckt sich mehr als nur eine simple OCR-Funktion, die gedruckte und abfotografierte Texte auswählbar macht.

iOS 15’s Live Text is pretty impressive. Any UITextFields that set to the right content and keyboard types will get this filtering for free pic.twitter.com/S1r4MltYA1 — Charlie Chapman (@_chuckyc) June 11, 2021

Nutzbar auf allen iPhone-Modellen ab dem iPhone XS sorgt „Live Text“ auch für eine intelligente Erfassung unterschiedlicher Textgruppen. So stellt Apple Entwicklern fortan die Möglichkeit zur Verfügung, Textformulare mit acht unterschiedlichen Content-Typen zu klassifizieren.

Neben regulärem Fließtext unterscheidet iOS 15 dabei zwischen Telefonnummern, Vollständigen Anschriften, Web- und E-Mail-Adressen, Flugnummern, Paket-Tracking-Nummern und Termin- beziehungsweise Datumsangaben.

iOS 15 erkennt 7 spezifische Text-Typen

Ausfüllhilfe für Web-Formulare

Dies bedeutet: iPhone-Nutzer, die unter iOS 15 eine gedruckte Paketnummer in eine Paket-Tracking-App übertragen wollen, können die „Live Text“-Funktion der Kamera nutzen und erfassen auch auf einem dicht beschriebenen Blatt Papier ausschließlich Paket-Tracking-Nummern – vorausgesetzt natürlich der Programmierer hat die entsprechende Vorarbeit geleistet.

Damit dient die „Live Text“-Funktion nicht nur dafür Textinhalte in Bildern zu markieren, zu übersetzen, zu kopieren und weiterzuverarbeiten sondern auch als Ausfüllhilfe für Web-Formulare.

Wie genau dies funktioniert zeigt Apples Tastatur-Entwickler Ron Santos in dem WWDC-Video „Use the camera for keyboard input in your app“ ganz anschaulich. Bereits zum Start von iOS 15 wird die „Live Text-Funktion auch für deutsche Texte bereitstehen. Um von der neuen Typ-Erkennung zu profitieren müssen iOS-Anwendungen jedoch für iOS 15 optimiert und entsprechend aktualisiert werden.

Apple-Video: Texteingabe mit der iPhone-Kamera