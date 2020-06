Tim Cook: Apple gibt $100 Mio. für Rassengerechtigkeit

Nach dem gewaltsamen Tod des schwarzen US-Amerikaners George Floyd hatte sich Apple-Chef Tim Cook bereits mehrmals zu Wort gemeldet. Zuletzt veröffentlichte Cook am vergangenen Donnerstag den offenen Brief „Gegen Rassismus aufstehen“ – jetzt hat der CEO eine Video-Botschaft auf dem Kurznachrichten-Portal Twitter veröffentlicht.

The unfinished work of racial justice and equality call us all to account. Things must change, and Apple's committed to being a force for that change. Today, I'm proud to announce Apple’s Racial Equity and Justice Initiative, with a $100 million commitment. pic.twitter.com/AoYafq2xlp — Tim Cook (@tim_cook) June 11, 2020

Kernbotschaft: Apple wird 100 Millionen US-Dollar in die Hand nehmen und diese in eine Initiative für Rassengleichheit und Gerechtigkeit investieren, die erst in den USA und später auch in anderen Ländern gegen die Systematische Diskriminierung von Menschen mit dunkler Hautfarbe vorgehen soll.

Die Initiative, die von Apples Lisa Jackson überwacht wird, soll unter anderem ein neues „Developer Entrepreneur Camp“ für schwarze Entwickler entstehen lassen, um „die hellsten Lichter und besten Ideen der Entwickler-Familie zu fördern und zu unterstützen“.

Laut Cook verfolgt die Initiative das Ziel, die systemischen Hindernisse und Chancenungleichheiten besonders für die schwarze Community in Frage stellen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf Fragen der Bildung und auf einer Reform der wirtschaftlichen Gleichstellung und der Strafjustiz.

Im Anschluss an die Demonstrationen der letzten Tage waren an mehreren Apple-Filialen in den USA Orte der Begegnung entstanden, an denen Protestierende der Black Lives Matter-Bewegung Nachrichten, Blumen und Botschaften hinterließen: