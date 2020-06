Apple Watch: Die ganz alten Werbespots, die ganz neue Sonderseite

Unter der Überschrift „Add them together. Multiply their power.“ hat Apple eine neue Sonderseite ins Netz gestellt, die unterstreichen soll, wie gut sich iPhone und Apple Watch ergänzen und dies anhand zahlreicher Fallbeispiele unter Beweis stellt.

Auf der neuen Seite, die aktuell noch nicht in einer deutschen Fassung bereitsteht, geht Apple auf die Anruf-Weitergabe ein, zeigt die Schnell-Beantwortung neuer SMS vom Handgelenk aus, das Auslösen von Foto-Aufnahmen, sowie die Integration von Apple Musik und Heath- und Aktivitäten-App.

Darüber hinaus erinnert Apple an das Miteinander der beiden Geräten bei laufender GPS-Navigation, das „Anpingen“ des iPhones mit Hilfe der Watch, wenn man das Telefon gerade verlegt haben sollte und das Apple Pay-Miteinander. Eine ganz nette Marketing-Seite, die man sich auch als Besitzer der Computeruhr noch mal anschauen kann.

Hier scheint Apple vor allem die Funktionen zu unterstreichen, die sich im Alltagseinsatz auch bewährt haben.

Mit Dank an John!

Funktionen, die sich nicht bewährt haben.

Ganz anders treten da die Werbespots der ersten Apple Watch an. Damals war Apple noch dabei seine Nische zu finden und wettete auf den vorwiegenden Einsatz von Drittanbieter-Apps, das Versenden von Digital-Touch-Nachrichten, Scribble und Herzschlag-Animationen.

Der YouTube-Kanal apfelspot hat einen sehenswerten Zusammenschnitt alter Apple Watch-Werbespots veröffentlicht, der alle deutschen Series 1-Clips auf knappen 11 Minuten zusammenfasst.

Die enthaltenen Spots im Überblick:

0:00 – Sie kommt

1:00 – Wir

2:00 – Bewegen

3:00 – Aufstehen

4:00 – Nähe

4:30 – Ziele

5:00 – Peking

5:30 – Berlin

6:00 – Genieße die Fahrt

6:15 – Hier entlang

6:30 – Verpasse keine Nachricht

6:45 – Erfasse jeden Herzschlag

7:00 – Nimm dir Zeit

7:15 – Mix deinen Stil

7:30 – Vielflieger

7:45 – Timing ist alles

8:00 – Bleib in Bewegung

8:15 – Sag, was du hören willst

8:30 – Gerade rechtzeitig

8:45 – Mach immer weiter

9:00 – Perfekter Tag

9:15 – Verloren und gefunden

9:30 – Überrraschung

9:45 – Jetzt erst recht

10:00 – Ganz entspannt

10:15 – Endspurt