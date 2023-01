Messenger Threema wegen Schwachstellen in der Kritik

Allerdings seien die aufgezeigten Angriffsmethoden nicht nur mit großem Aufwand verbunden, sondern es war offenbar auf keinem dieser Wege möglich, an die Inhalte der Chats zu gelangen. Im Interview mit der NZZ lässt der Geschäftsführer von Threema, Martin Blatter, dann auch vernehmen, dass die Daten der Threema-Nutzer nie in Gefahr gewesen seien.

Einen detaillierten Bericht über ihre Analyse und die damit verbundenen Ergebnisse haben die ETH-Forscher auf der Webseite Breaking The 3ma App veröffentlicht. Die aufgezeigten Schwachstellen machten es beispielsweise möglich, dass Unbefugte einsehen können, wer wann und mit wem kommuniziert oder teilweise auch in der Lage sind, Nachrichten zu löschen sowie deren Reihenfolge zu ändern.

