Threema 4.9: Neue Sicherheitsfunktionen und teils Probleme

Allerdings haben die Threema-Entwickler offenbar auch mit Version 4.9 ihre Absturzprobleme nicht im Griff. Weiterhin berichten Nutzer davon, dass die Anwendung sich aufgrund regelmäßiger Abstürze kaum noch nutzen lässt. Wer betroffen ist, setzt sich am besten mit dem Threema-Support in Verbindung, vermutlich lässt sich die Ursache nur im direkten Austausch zwischen den Entwicklern und den betroffenen Nutzern finden.

Die Messenger-App Threema ist seit heute in Version 4.9 im App Store erhältlich. Das Update bringt den Entwicklern zufolge insbesondere Verbesserungen mit Blick auf den integrierten Datenschutz. So ist nun der Versand von Nachrichten unter Verwendung des erweiterten Sicherheitsstandards Perfect Forward Secrecy und die Kommunikation auf Basis des Ibex-Protokolls möglich.

