ADAC Camping- und Stellplatzführer 2023 verfügbar

Wie jedes Jahr Anfang Januar hat der ADAC auch diesmal wieder eine aktualisierte Version seiner Camping-App veröffentlicht. Die neue Fassung steht als ADAC Camping- und Stellplatzführer 2023 für iPhone und iPad optimiert zum Download bereit und wird vorübergehend zum Einführungspreis von 5,99 Euro angeboten.

Vom Inhalt her dürfte sich die App im Vergleich zum vergangenen Jahr nicht sonderlich verändert haben. In der Version 2023 befinden sich dem ADAC zufolge jetzt 22.000 Camping- und Stellplätze in Europa, also 1.000 mehr als bei den 12.000 Camping- und 9.000 Wohnmobil-Stellplätzen im vergangenen Jahr. Die einzelnen Plätze lassen sich nicht nur abhängig von ihrer Lage, sondern auch anhand von verschiedenen auf ihre Ausstattung bezogenen Kriterien filtern – beispielsweise ob Hunde erlaubt sind, WLAN verfügbar ist oder ob Wohnmobilisten eine Entsorgungsstation finden. Neu ist dem ADAC zufolge allerdings die Möglichkeit zur Abfrage von Verfügbarkeits- und Preisinformationen in Echtzeit für rund 3.000 Campingplätze inklusive der Option zur direkten Buchung.

Der ADAC Camping- und Stellplatzführer 2023 lässt sich mitsamt Bildern, Beschreibungen und Ausstattungsinformationen auch offline nutzen. Zudem ist die Synchronisierung etwa von Favoriten über iCloud möglich, falls man die App beispielsweise auf dem iPad und dem iPhone gleichermaßen verwenden will.

Digitale Campcard inklusive

Ob man die ADAC-App tatsächlich jedes Jahr kaufen muss, sei dahingestellt, oft tut es auch noch eine ältere Version. Rechnen kann sich der jährliche Kauf allerdings, wenn man viel unterwegs ist. Mit dem ADAC Camping- und Stellplatzführer bekommt man nämlich auch die digitale ADAC Campcard für das jeweilige Jahr. Teilnehmende Campingplätze bieten damit zwischen 15 und 50 Prozent Nachlass auf ihre Tarife, allerdings in der Regel nicht über das komplette Jahr hinweg, sondern der Vereinbarung mit dem Automobilclub entsprechend nur an mindestens 50 Tagen im Jahr.

Der reguläre Preis für die App liegt bei 9,99 Euro. Der Einführungspreis in Höhe von 5,99 Euro gilt noch bis Ende Januar.