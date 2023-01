O2 und Blau: Das sind die neuen Tarife

Die Aktion soll bis einschließlich 4. April laufen und lässt zudem auch den 5-Euro-Aufpreis in den so genannten Boost-Tarifen entfallen. Damit lässt sich etwa der „O2 Free Boost M“ mit 40 GB Datenvolumen für monatlich nur noch 29,99 Euro buchen. Mit der neuen Daten-Aktion wird O2 in gut einer Woche die derzeit noch aktive „100 Euro Wechselbonus“-Kampagne ablösen.

Die Telefónica-Tochter Blau wird ihr Tarif-Angebot zum 7. Februar, also in knapp einem Monat umbauen und dann mehr Datenguthaben und eine höhere Datengeschwindigkeit als bislang anbieten. Statt der bisherigen Maximalgeschwindigkeit von 25 Mbit/s soll es fortan mit bis zu 33 Mbit/s durchs Netz gehen.

