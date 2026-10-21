Zwei Stimmen: ChatGPT spricht jetzt besser Deutsch

OpenAI hat den Sprachmodus seiner ChatGPT-App überarbeitet und bietet erstmals zwei Stimmen an, die speziell für deutschsprachige Unterhaltungen vorgesehen sind. Mit dem neuen Sprachmodell GPT-Live-1.1 sollen Gespräche natürlicher klingen und regionale Ausspracheunterschiede besser berücksichtigt werden.

Die neuen deutschen Stimmen tragen die Namen Sonna und Miko. Sie ergänzen die bisherige Auswahl, die vor allem auf englischsprachige Gespräche ausgelegt war. OpenAI erweitert das Angebot gleichzeitig um zusätzliche Stimmen für Französisch, Hindi, Japanisch, Koreanisch und mexikanisches Spanisch. Für englischsprachige Nutzer kommt die Stimme Bubbie hinzu.

Weniger Wiederholungen während der Suche

Neben der Aussprache hat OpenAI auch das Gesprächsverhalten angepasst. Wenn ChatGPT während einer Unterhaltung Informationen recherchiert, verwendet der Assistent künftig unterschiedliche kurze Rückmeldungen. Damit soll das bislang recht eintönige Wiederholen ähnlicher Statusmeldungen reduziert werden.

Technisch steckt hinter der Überarbeitung GPT-Live-1.1. Für kostenlose Nutzer steht mit GPT-Live-1.1 Quip eine kleinere Modellvariante bereit. Die im Juli eingeführte GPT-Live-Technik ermöglicht es ChatGPT bereits, gleichzeitig zuzuhören und zu sprechen. Unterbrechungen und spontane Rückfragen lassen sich dadurch ohne den früher üblichen Wechsel zwischen Aufnahme und Wiedergabe einbauen.

Die jetzt vorgenommenen Änderungen betreffen vor allem die sprachliche Ausgabe. Wer den Sprachmodus regelmäßig auf Deutsch verwendet, etwa um sich während der Autofahrt in interessante Themengebiete hineinzufuchsen, dürfte insbesondere von den neuen Stimmen profitieren.

Neue Stimmen in den Einstellungen auswählen

Wie OpenAI in seiner aktualisierten Hilfe zum Sprachmodus erläutert, lassen sich die Stimmen unter Einstellungen > Audio > Stimme auswählen. Alternativ ist ein Wechsel direkt während einer Sprachunterhaltung möglich. In diesem Fall beginnt ein neuer Sprachanruf innerhalb desselben Chats.

Die Verfügbarkeit hängt von der Region und dem jeweiligen Benutzerkonto ab. OpenAI verteilt die Aktualisierung schrittweise. Der neue Sprachmodus steht auch in Codex und dots zur Verfügung, eine Bereitstellung über die Programmierschnittstelle ist angekündigt.

Auf dem Mac hatte OpenAI die Sprachfunktion erst im Juli wieder eingeführt. Dort war sie zuvor für mehrere Monate nicht verfügbar. Inzwischen lassen sich gesprochene Anweisungen auch für die Arbeit mit Desktop-Anwendungen verwenden. Die neue Stimmenauswahl ergänzt diese Funktionen, ohne dass sich an deren grundsätzlicher Bedienung etwas ändert.