Auslieferung ab nächster Woche
iPhone Duo: Vorbestellungen bei Apple und Providern gestartet
Das iPhone Duo lässt sich jetzt bei Apple vorbestellen. Wer schnell ist, bekommt das erste faltbare Smartphone des Herstellers bereits am kommenden Freitag geliefert. Alternativ kann das Gerät zur Abholung in einem Apple Store reserviert werden.
Das iPhone Duo lässt sich auch über die Mobilfunkanbieter bestellen. Ein Leser berichtet uns, dass er das Gerät im Rahmen einer Vertragsverlängerung bereits heute Vormittag bei der Telekom bestellen konnte. Neben einer Einmalzahlung von 1.499,95 Euro seien in seinem Fall 24 Monatsraten in Höhe von jeweils 34,95 Euro fällig. Konkrete Preise für die verschiedenen Tarifkombinationen dürften in Kürze auf den Webseiten der Mobilfunkanbieter verfügbar sein.
Auch Amazon bietet das iPhone Duo inzwischen zur Vorbestellung an. Hier gibt es allerdings noch keine konkreten Zusagen zum Lieferdatum.
Abzuwarten bleibt, wie sich die Verfügbarkeit des iPhone Duo in den kommenden Stunden und Tagen entwickelt. Im Vorfeld gab es Spekulationen, dass Apple zunächst nur begrenzte Stückzahlen liefern könne und die Nachfrage möglicherweise nicht vollständig bedienen kann.
Zwei Displays und angepasste Software
Das iPhone Duo ist Apples erstes Smartphone mit faltbarem Bildschirm. Im geschlossenen Zustand steht ein 5,4 Zoll großes Außendisplay zur Verfügung. Aufgeklappt bietet das Gerät eine rund 50 Prozent größere Anzeigefläche als das iPhone 18 Pro Max.
Apple hat iOS 27 an das faltbare Display angepasst. Inhalte wechseln beim Auf- und Zuklappen zwischen den beiden Bildschirmen und passen ihre Darstellung automatisch an die jeweilige Ausrichtung an. Über eine geteilte Bildschirmansicht lassen sich zwei Anwendungen gleichzeitig nutzen. Für Foto- und Videoaufnahmen stehen rückseitig eine Haupt- und eine Telekamera mit jeweils 48 Megapixeln zur Verfügung.
Apple verlangt bis zu 149 Euro für Schutzhüllen
Apple bietet das iPhone Duo in den Farben Sternenweiß und Nachthimmel an. Passend dazu gibt es eine zweiteilige Schutzhülle sowie ein Folio mit integriertem Aufsteller. Für die Originalhüllen von Apple werden zusätzlich zum Gerätepreis von mindestens 2.299 Euro allerdings weitere 89 beziehungsweise 149 Euro fällig. Günstigere Alternativen finden sich bei Drittanbietern. Einfache Schutzhüllen sind dort bereits ab rund 30 Euro erhältlich.
14:01 bestellt… geil. Hat mit der Vorbereitung auch inkl Bezahlung super geklappt.
es war gefühlt so einfach wie nie zuvor ja! :D
Jep, isso… 2 klicks, ich konnte es gar nicht fassen.
Und tatsächlich sind schon die ersten in Kleinanzeigen.
Ich
14:21 bereits bei den meisten Modellen -> 16.12-23.12 und nichts mehr zur Abholung da in Berlin.
Jetzt Alles auf 25.01. lieferbar haha
Social Media posten auch tausende ihre Bestellungen. Geht gut weg das Teil.
Beruhig dich alles künstlich von Apple wie immer und seit Jahren
Welche Farbe??? Wieviel GB????
Interessant ist, dass die Liefertermine für alle Speicher- und Farbvarianten gleich sind… das kannte ich von früheren Bestellungen so nicht.
Kurz nach 14 gab es noch leichte Unterschiede bei den Terminen.
Ist exakt um 14 Uhr über die App bestellt, Lieferung am 23. Oktober. So schnell konnte ich noch keine iPhone Bestellung aufgeben:)
Glückwunsch. Eine Minute später war schon November. Viel Spaß!
14:01 Uhr bei mir, Lieferung ebenfalls 23.10.
Hatte Glück, bekomme es nächsten Freitag!!!!
bei mir 14.05 immer noch zu (Schweiz)
Hattest du dich vorab registriert? Scheint so, als würden diese bevorzugt behandelt werden.
Hier auch um 14:10 Uhr auf dem iPad in der App und im Browser. Deutschland. Kommt noch die Ankündigungsseite …
14:06 Uhr und komme gar nicht in den Store
Bestellbestätigung 14:02 schon eine Woche später für 256GB white
Bestellung um 14:01.
Lieferdatum: 3. November (Sternenweiß | 512 GB)
Meh
Geschafft. Bin exakt um 14 Uhr reingekommen. Abholung in Sindelfingen.
Geklappt, kommt am 23.10
Diesmal hab ich verkackt 25.11 – 2.12
Ging mir auch so…
Mir auch so 17-25 Nov
Herzliches Beileid
wenn du aktuellen Lieferzeiten im nächsten Jahr siehst alles richtig gemacht:-)
Hab direkt bestellt und bin schon auf anfang november gerutscht….
Bei mir stand beim checkout der 23.10 und in der Email dann auch 02.11
zu langsam.
Ebenfalls. Um 14:02 Uhr ging es über die App bei mir.
256 GB in weiß bestellt.
Lieferzeit 3.-10. November.
Geht weg wie geschnitten Brot. Wahnsinn. Keines mehr zeitnah lieferbar. Muss ich wohl vor dem Store zeitnah mich in die Reihe einreihen.
Bestellt. Apple Store App ging, Onlineshop war noch lange nicht da.
14.02 Uhr, Lieferung 3.-10.11.
Und schon ist die Lieferzeit auf Ende Nov – Anfang Dez gerutscht…
Um 14:06 bin ich durchgekommen. Lieferung erst 02. Dezember… Nicht normal.
Um 14:04 Uhr bestellt, Lieferung am 27.11. :-(
Jup pünktlich öffnen wäre schön
Ich habe auch um 14.00 Uhr über die App bestellt, Lieferdatum: 03.-11.1.
Hat bei mir Dank der Vorbereitung ebenfalls super schnell geklappt.
8 Uhr Abholung im Store.
Ist mir lieber, da es je nach Lieferdienst gern mal auf dem Weg „verdampft“.
Bei mir zeigt die AppStore-App auch um 14:08 noch an: „ab 14:00 ist es so weit…“ :-(
Um 14:11 hat es dann geklappt… Versand in 6-7 Wochen… nee, dann ohne mich. Ich warte jetzt erstmal ab
14:11 Uhr sind 11 Minuten zu spät für Release Termin.
bei mir genau so, auf iPhone und im Browser, trotz Reload … ist doch kacke!
Bei mir auch :(
Bin erst um 14:03 durchgekommen.. 3.-10.11.
Bei mir auch. Seit 9 Minuten aber Store noch nicht geöffnet (Schweiz)
Onlineshop noch geschlossen!
Du hast nur Zugriff wenn du dich auf die Bestellung vorbereitet hast
So ein Quatsch. Alle hatten zeitgleich Zugriff.
Hat ebenfalls gut geklappt bei mir. 512GB in Nachtblau am 23. Oktober. Bei Kollegen war die Bestellung noch geschlossen.
Öey. Ich hab um 14 Uhr direkt auf Bezahlen geklickt und es ist trotzdem schon der 10.11.
ja bei mir auch:-(
Um 14:01 reingekommen und eins zur Abholung in Berlin bekommen:)
14:08 Uhr drin, 02.12.-09.12. Liefertermin.
Heftig, hoffentlich bewegt sich da noch was :D
Ja der Ansturm war überall riesig.
oder die Stückzahlen zu gering ;-)
Ich warte erstmal auf Eure Erfahrungen. Hab keine Eile mit der Bestellung.
Alles vorbereitet, seit um 14:30 auf der Warteseite um dann ab 14:06 in die Store App reinzukommen. Lieferung Ende November. Das ist doch wirklich so absurd und frustrierend…
Dito. Bei mir war zusätzlich die vorbereitete Bestellung plötzlich weg :(
Das hatte bei mir zum Glück geklappt… wenn ich jetzt die Daten im Januar sehe bin ich trotzdem fast „beruhigt“
Vorfreude überwiegt trotzdem :)
Du sollst nicht auf der warteseite einfach warten sondern ab 14 Uhr öffnen, schließen, öffnen, …
Hat leider nichts gebracht.
Soviel zu das Ding kauft keiner ;) . Viel Spaß allen mit ihrem neuen Spielzeug .
Sagen sowieso immer nur die gleichen Androidjünger.
War direkt drin aber dann sind die als belegt markiert worden, dann nur noch 03.11 – na danke.
Die heftigsten Vorbestellungen seit langem würde ich sagen. Das letzte Mal bei der Apple Watch zum Launch erlebt
Ich würde eher sagen so heftig wenig Geräte wie noch nie.
Immer das Gleiche. Steigen die Lieferzeiten wird behauptet Apple hätte zu wenig produziert.
Lieferung schon im Dezember !
Bei mir jetzt Mitte Dezember. Ich warte und hoffe man kann es einfach mal spontan für einen Apple Store vorbestellen
Sehr nervig. Gespeicherte Vorbestellung war nicht aufrufbar. Musste also neu konfigurieren. Dann war die Lieferzeit bereits Ende November/Anfang Dezember.
Habe jetzt bei Amazon bestellt.
Amazon ist Glücksspiel. Würde mir da keine großen Hoffnungen machen. Zum Release wird es da nichts.
Habe häufiger schon bei Amazon Apple Releases bestellt. War immer maximal 2 Tage später da.
Ja aber hast du sein Kommentar gelesen? Das war der 2. Gang und daher viel zu spät.
Hatte direkt aus der E-Mail auf „Dein gespeichertes iPhone anzeigen “ geklickt. Hatte Sorge, dass es dann so kommt wie bei Dir, Glück gehabt…
Erstaunlich, wo es doch keiner haben wollte :-)
Die Realität ist halt immer anders als hier.
Apple macht das meisterlich. Begehren schaffen durch anfangs knappe Angebote. Aber aber mal ehrlich: Wer hier jammert, dass er ein paar Wochen auf ein neues Spielzeug warten muss, sollte froh sein, dass er keine echten Probleme hat.
Bestellt um 14:15, vorher ging die Seite nicht online. Lieferung zw. 9-16 Dez :(
14:17 Uhr Lieferdatum 9.12. Da sind wohl nicht sehr viele vorproduziert.
Ja ist auch wesentlich aufwendiger. Aber haben ja laut Gerüchte schon aufgestockt. Reicht aber dennoch nicht aus.
Auch das 2 TB Modell steht jetzt bei 25.01., erzählt mir doch keiner, dass nach dem 2 TB Modell so ne Nachfrage ist
Kein Bezahlen per Paypal möglich.
Doch, aber nur über den Browser (Safari ausgenommen). Das war schon immer so.
Haben sich ja scheinbar viele gefunden die Pioniersarbeit leisten.
Bin auf die Erfahrungen gespannt.
Warum nur max. 2TB? Egal, hab drei bestellt, kommen nächste Woche.
Wie cool!
Hast doch jetzt 6 TB.
Jetzt wird’s schon für Weihnachten knapp!
Lieferung am 20. Oktober inklusive Hülle
Wovon träumst Du ?
Nur die Hülle wird geliefert am 20.
Kultur, nur die Hülle wird am 20. geliefert
Die Hülle kann man heute bereits in den meisten Stores abholen.
Hamme 14:01 Uhr bestellt 2 x und nie 23.10 gesehen war sofort nach Store Eröffnung drin und alles vorbereitet, war von anfang an bei mir der 3.11 :-( So krass war es noch nie!!!
14:01 sind alle November. In der selben Minute also 14:00 Uhr wäre pünktlich.
Hatte Glück! Um 14 uhr und 30 Sekunden später konnte ich bestellen .
Am Freitag im Apple Store Jungfernstieg um 10-10.15 Uhr ist der Duo abholbereit!
bei telekom durch VV deutlich vorher möglich gewesen. fand das gut.
War 14:01 drin und konnte die Bestellung mit Amex immer nicht abschließen. Erst um 14:08 Uhr und schon Liefertermin 02.12. bis 09.12.2026…. Musste 3 mal die Bestellung neu machen, weil einfach in der App kein bezahlen möglich war…
14:01 drinn war zu spät. Da war es schon nur noch November. 14:00 Punkt wäre Release noch möglich gewesen.
Amazon ist auch durch …
Amazon ist eh unzuverlässig. Die meisten iphone Bestellung gehen während der Lieferung ja immer mysteriös verloren…
Quatsch. Habe zahlreiche Apple Geräte von Amazon zuverlässig geliefert bekommen.
2 bestellt zur Abholung in Hannover am 23.
Hoffe ich kann einen guten Preis bei Weiterverkauf erzielen. Dachte mir schon das da nicht soviel verfügbar ist.
Endlich rentiert es sich mal wieder !
Das letzte Mal habe ich bei der ersten Apple Watch Gewinne gemacht
Das meine ich ja. Seit der ersten Watch gab es da nicht so ein Gerenne. Und war ja klar das Apple nicht die absolute Menge produziert hat.
Und wer bereit ist mindestens 2.300 € auszugeben…der legt auch noch was drauf ;)
Das Finanzamt freut sich auch schon. Es sei du verkaufst es mit Verlust.
Und wenn du es privat und co machst bist du Meldepflichtig.
Ich hab tatsächlich auch ein 2. bestellt für den Weiterverkauf (;
Zuletzt habe ich mit Sonnenfinsternisbrillen gute Erfahrungen gemacht.
Tipp für alle, die den noch nicht kennen sollten:
Schaut insbesondere ab dem Verkaufsstart (ab 23.10.) immer wieder mal online bei der Verfügbarkeit der einzelnen Stores nach.
Dort werden immer wieder Geräte frei, deren Bestellung/Reservierung mit Abholung im Store storniert wurden.
So hatte ich in der Vergangenheit immer wieder mal Glück, ein Gerät meiner Begierde früher zu bekommen, als bei den voraussichtlichen Lieferterminen angegeben.
Bei apple schon Lieferung ab 25.01.2027
geil
Das ist ja kein gutes Zeichen. Scheint wohl mehr ein Verfügbarkeitsproblem als eine hohe Nachfrage zu sein.
Das es keine riesige Menge an Geräten geben wird war aber angekündigt .
Addi, das ist völlig egal. Selbst wenn es minimale Verfügbarkeiten gäbe und dennoch keine Nachfrage, wären Geräte kurzfristig verfügbar. Hier ist die Kombination aus wenigen Geräten und dafür zu hohe Nachfrage. Welche Relation beide zueinander haben, kennst weder, noch ich, noch irgendjemand hier.
Hat sich der Liefertermin bei jemandem mal nach vorne verschoben?
Ja. Schon mehrmals früher bekommen.
Kann schon passieren bei Vorbestellung. Manche überlegen es sich ja doch noch und stornieren.
Denke aber das es beim Duo so „eng“ bleibt.
Normalerweise passiert das nicht und wenn nur wenige Tage.
Auf eBay werden sie schon für 3000€ angeboten, für Minimalkonfiguration.
Und ab 2000€ Umsatz wird es automatisch ans Finanzamt gemeldet von eBay.
Muss ja nicht ebay sein….
Genau wegen sowas wurde das ja eingeführt. Mittlerweile finde das eigentlich ganz gut – dann bekommen so drecksäcke hoffentlich entsprechend post.
Exakt. Ist mir auch schon passiert. Das Finanzamt wird sau viele Anfragen bekommen.
Und wen kümmerts?!
Den Staat kümmert es schon wenn du Gewinne machst und diese nicht meldest. Wird teuer.
Und dann? Solang es nicht gewerblich machst, ist die Meldung völlig irrelevant.
Das stimmt nicht, bereits ein Verkauf mit Gewinnerzielungsabsicht ist steuerpflichtig.
es geht um privat verkäufe. gewerbe müssen aufs gewerbe. private gewinne müssen versteuert werden. Automatische meldung ist pflicht.
Um 7:21 Uhr bereits über das Telekom BSP bestellt. Bin gespannt ob es geklappt hat.
mediamarkt österreich hat noch jede menge zum abholen am 23.
Media Markt ist jedes Jahr die größte Lüge. Kurz vor dem Verkaufsstart kommt ne Mail, dass es sich auf unbestimmte Zeit verzögert. Jedes Jahr das gleiche.
ich hab es um 14:01 Uhr geschafft, sollte nächste Woche ankommen, mittlerweile für die die jetzt bestellen Lieferung erst im Januar 2027 (schweiz)
Wenn man per Apple Pay bezahlt hat, wird der Betrag dann endgültig erst bei Versand des Gerätes abgebucht?
Ja, abgebucht wird erst bei Versand. Vom Moment der Vorbestellung ist der Betrag aber auf der Kreditkarte blockiert und steht dir im Rahmen deines persönlichen Kartenlimits nicht mehr zur Verfügung. Solltest du die Bestellung stornieren, wird der Betrag von Apple wieder freigegeben.
Ja hat sehr gut funktioniert. Der LT wurde ab 01.11 bis 17.11 angegeben. Das ist völlig in Ordnung
Das vorab mit grünem Haken versehene „Bestätige deine Zahlungsinformationen“ war mal absolut sch…e programmiert.
Habe Apple Pay ausgewählt und in der Bestätigungsmail zur Vorbereitung auf die Vorbestellung war ein grüner Haken.
Beim öffnen des Apple Stores am iPhone im 14 Uhr ist die Seite mit der Vorbestellung alle 0,5 Sekunden auf und zu gegangen. Erst nach einem
Neustart der Apple Store App hat sich der Software Bug gelöst.
Und dann konnte ich nicht bestellen, weil die Zahlungsinformationen angeblich nicht hinterlegt waren! *grrrr*
Das zuvor auswählbare Apple Pay als Zahlungsmittel war hier gar nicht mehr verfügbar – nur noch Kreditkarte.
Nach Auswahl der Kreditkarte wieder Fehler – es fehlte der CVV Code bei der Kreditkarte, der wird warum auch immer – ständig wieder gelöscht in den Zahlungsinformationen obwohl das User-Interface es so wirken lässt, dass der CVV mitgespeichert wird.
Erst wurde noch 23.10. als Lieferung angezeigt, und mit jedem Fehler rutschte es nach hinten, erst 2. November, und beim erfolgreichen bezahlen dann 17. November.
Zu guter Letzt in der Beshätigungsmail die nächste Enttäuschung – Lieferung bis 2 Dezember – muss mein genervt sein echt unterdrücken :‘-(
Genauso wie bei Dir war es bei mir auch. Nur das ich einen Lieferzeitraum von 3.-11.11. habe.
Habe es jetzt zusätzlich noch bei Amazon bestellt. Da ist das Datum noch offen. Und eines bei Vodafone, da steht 23.10.. Also abwarten welches zuerst kommt. Der Rest wird dann storniert.
Bei mir exakt der gleiche Mist :(
Danke für eure Info – geteiltes Leid ist halbes Leid :-)
Kann ich so 1-1 bestätigen.
Hatte alles vorab ausgewählt , Guthaben , Adresse und Apple Pay.
Musste alles neu eingeben…. Liefertermin 25.11 bis 2 Dezember …
Evtl Nöchste Woche in den Stores bestellen falls es online mal verfügbar sein sollte.
Aber denke bei dem Andrang wird es schwierig ;(
Habe mir gleich 3 bestellt! Man weiß ja nie….
Ab 3 gibt’s immer einen Gratis Troll mit dazu hab ich gelesen.
Bei Mediamarkt um 14.22 Uhr bestellt. Lieferung am Samstag, 24.10.2026 soeben bestätigt
Freu dich nicht zu früh. Jedes Jahr das gleiche Versprechen von MM. und am 22. kommt dann plötzlich die Mail dass es sich auf unbestimmte Zeit verspätet.
Gibt es eigentlich überhaupt jemand der die Lieferung am 23.10. bekommt? Alles was ich zum Launch gesehen habe war Store Abholung
Ja , hier
Ja, hier
Bei mir ebenfalls Lieferung zum 23.10. war aber auch Punkt 14:00 Uhr in der App und bin durch gekommen. Bestellbestätigung von Apple kam auch um 14.00 Uhr
Hier auch. Einmal Lieferung 23. und Abholung auch 23.
Hier…
Ja, hier :)
14:06 über den AppStore bestellt. Lieferung zwischen 25.11-02.12
25.01.2027…
25. Januar…
Dann hat man wenigstens Zeit für die …-Gates und zum stornieren …
Bestellt um 14:00. Lieferung 23.10.
14:01 bestellt. Ankunft 23.10. :)
Alle Modelle bis 2 TB gleiche Lieferzeit, 25.01.27.
Mal grade im Store geschaut und beim Sehen des Preises den Store gleich wieder zugemacht.
Bei mir hat der Story die ganze Zeit gesagt, wir sind gleich für Sie da. Egal ob am PC oder auf dem Handy.
Bin erst 14:06 Uhr reingekommen: 3. Dezember. XD
Das erste Mal, dass ich nicht Upgrade seit dem 3GS, weil die Kamera ein zu großes downgrade wäre. Im nächsten Jahr bin ich wohl dabei.
Um 14:01 Uhr für meine Frau bestellt, nachdem ich es vorher vorbereitet hatte. Lieferung 23.10.
Bei meiner Frau wollte der Store erst gegen 14:05 Uhr, da war die Bestellbestätigung schon da. Ich freue mich für sie.
Dann ist es nicht mehr lange bis September 27. Dann gibt es Version 2.
Schon lustig. Wenn man 20 Minuten nach Storeeröffnung noch für den Releasetag bestellen kann: motz, motz… das kauft doch keiner, werden sie nicht los…
Wenn man 3 Minuten nach Storeeröffnung schon längere Lieferzeit hat: motz, motz, es MUSS an der geringen Stückzahl liegen, weil das kauft doch keiner…
:-D
Egal, ich freu mich für alle, bei denen es geklappt hat und bein schon sehr gespannt auf Eure Berichte. Ich kann es mir bisher für mich noch gar nicht vorstellen, aber bin natürlich neugierig, wie sich das neue Produkt so schlägt.