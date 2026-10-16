Das iPhone Duo lässt sich jetzt bei Apple vorbestellen. Wer schnell ist, bekommt das erste faltbare Smartphone des Herstellers bereits am kommenden Freitag geliefert. Alternativ kann das Gerät zur Abholung in einem Apple Store reserviert werden.

Das iPhone Duo lässt sich auch über die Mobilfunkanbieter bestellen. Ein Leser berichtet uns, dass er das Gerät im Rahmen einer Vertragsverlängerung bereits heute Vormittag bei der Telekom bestellen konnte. Neben einer Einmalzahlung von 1.499,95 Euro seien in seinem Fall 24 Monatsraten in Höhe von jeweils 34,95 Euro fällig. Konkrete Preise für die verschiedenen Tarifkombinationen dürften in Kürze auf den Webseiten der Mobilfunkanbieter verfügbar sein.

Auch Amazon bietet das iPhone Duo inzwischen zur Vorbestellung an. Hier gibt es allerdings noch keine konkreten Zusagen zum Lieferdatum.

Abzuwarten bleibt, wie sich die Verfügbarkeit des iPhone Duo in den kommenden Stunden und Tagen entwickelt. Im Vorfeld gab es Spekulationen, dass Apple zunächst nur begrenzte Stückzahlen liefern könne und die Nachfrage möglicherweise nicht vollständig bedienen kann.

Zwei Displays und angepasste Software

Das iPhone Duo ist Apples erstes Smartphone mit faltbarem Bildschirm. Im geschlossenen Zustand steht ein 5,4 Zoll großes Außendisplay zur Verfügung. Aufgeklappt bietet das Gerät eine rund 50 Prozent größere Anzeigefläche als das iPhone 18 Pro Max.

Apple hat iOS 27 an das faltbare Display angepasst. Inhalte wechseln beim Auf- und Zuklappen zwischen den beiden Bildschirmen und passen ihre Darstellung automatisch an die jeweilige Ausrichtung an. Über eine geteilte Bildschirmansicht lassen sich zwei Anwendungen gleichzeitig nutzen. Für Foto- und Videoaufnahmen stehen rückseitig eine Haupt- und eine Telekamera mit jeweils 48 Megapixeln zur Verfügung.

Apple verlangt bis zu 149 Euro für Schutzhüllen

Apple bietet das iPhone Duo in den Farben Sternenweiß und Nachthimmel an. Passend dazu gibt es eine zweiteilige Schutzhülle sowie ein Folio mit integriertem Aufsteller. Für die Originalhüllen von Apple werden zusätzlich zum Gerätepreis von mindestens 2.299 Euro allerdings weitere 89 beziehungsweise 149 Euro fällig. Günstigere Alternativen finden sich bei Drittanbietern. Einfache Schutzhüllen sind dort bereits ab rund 30 Euro erhältlich.