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Auslieferung ab nächster Woche

iPhone Duo: Vorbestellungen bei Apple und Providern gestartet
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Das iPhone Duo lässt sich jetzt bei Apple vorbestellen. Wer schnell ist, bekommt das erste faltbare Smartphone des Herstellers bereits am kommenden Freitag geliefert. Alternativ kann das Gerät zur Abholung in einem Apple Store reserviert werden.

Das iPhone Duo lässt sich auch über die Mobilfunkanbieter bestellen. Ein Leser berichtet uns, dass er das Gerät im Rahmen einer Vertragsverlängerung bereits heute Vormittag bei der Telekom bestellen konnte. Neben einer Einmalzahlung von 1.499,95 Euro seien in seinem Fall 24 Monatsraten in Höhe von jeweils 34,95 Euro fällig. Konkrete Preise für die verschiedenen Tarifkombinationen dürften in Kürze auf den Webseiten der Mobilfunkanbieter verfügbar sein.

Auch Amazon bietet das iPhone Duo inzwischen zur Vorbestellung an. Hier gibt es allerdings noch keine konkreten Zusagen zum Lieferdatum.

Iphone Duo Vorbestellung

Abzuwarten bleibt, wie sich die Verfügbarkeit des iPhone Duo in den kommenden Stunden und Tagen entwickelt. Im Vorfeld gab es Spekulationen, dass Apple zunächst nur begrenzte Stückzahlen liefern könne und die Nachfrage möglicherweise nicht vollständig bedienen kann.

Zwei Displays und angepasste Software

Das iPhone Duo ist Apples erstes Smartphone mit faltbarem Bildschirm. Im geschlossenen Zustand steht ein 5,4 Zoll großes Außendisplay zur Verfügung. Aufgeklappt bietet das Gerät eine rund 50 Prozent größere Anzeigefläche als das iPhone 18 Pro Max.

Iphone Duo Thumbs

Apple hat iOS 27 an das faltbare Display angepasst. Inhalte wechseln beim Auf- und Zuklappen zwischen den beiden Bildschirmen und passen ihre Darstellung automatisch an die jeweilige Ausrichtung an. Über eine geteilte Bildschirmansicht lassen sich zwei Anwendungen gleichzeitig nutzen. Für Foto- und Videoaufnahmen stehen rückseitig eine Haupt- und eine Telekamera mit jeweils 48 Megapixeln zur Verfügung.

Apple verlangt bis zu 149 Euro für Schutzhüllen

Apple bietet das iPhone Duo in den Farben Sternenweiß und Nachthimmel an. Passend dazu gibt es eine zweiteilige Schutzhülle sowie ein Folio mit integriertem Aufsteller. Für die Originalhüllen von Apple werden zusätzlich zum Gerätepreis von mindestens 2.299 Euro allerdings weitere 89 beziehungsweise 149 Euro fällig. Günstigere Alternativen finden sich bei Drittanbietern. Einfache Schutzhüllen sind dort bereits ab rund 30 Euro erhältlich.
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16. Okt. 2026 um 14:00 Uhr von chris Fehler gefunden?


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  • 14:01 bestellt… geil. Hat mit der Vorbereitung auch inkl Bezahlung super geklappt.

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  • Ist exakt um 14 Uhr über die App bestellt, Lieferung am 23. Oktober. So schnell konnte ich noch keine iPhone Bestellung aufgeben:)

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  • Hatte Glück, bekomme es nächsten Freitag!!!!

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  • bei mir 14.05 immer noch zu (Schweiz)

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  • 14:06 Uhr und komme gar nicht in den Store

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  • Bestellbestätigung 14:02 schon eine Woche später für 256GB white

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  • Geschafft. Bin exakt um 14 Uhr reingekommen. Abholung in Sindelfingen.

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  • Andreas Müller
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  • Diesmal hab ich verkackt 25.11 – 2.12

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  • Hab direkt bestellt und bin schon auf anfang november gerutscht….

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  • Bestellt. Apple Store App ging, Onlineshop war noch lange nicht da.

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  • Und schon ist die Lieferzeit auf Ende Nov – Anfang Dez gerutscht…

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  • Um 14:06 bin ich durchgekommen. Lieferung erst 02. Dezember… Nicht normal.

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  • Um 14:04 Uhr bestellt, Lieferung am 27.11. :-(

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  • Jup pünktlich öffnen wäre schön

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  • Ich habe auch um 14.00 Uhr über die App bestellt, Lieferdatum: 03.-11.1.

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  • Hat bei mir Dank der Vorbereitung ebenfalls super schnell geklappt.
    8 Uhr Abholung im Store.
    Ist mir lieber, da es je nach Lieferdienst gern mal auf dem Weg „verdampft“.

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  • Bei mir zeigt die AppStore-App auch um 14:08 noch an: „ab 14:00 ist es so weit…“ :-(

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  • Bin erst um 14:03 durchgekommen.. 3.-10.11.

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  • Bei mir auch. Seit 9 Minuten aber Store noch nicht geöffnet (Schweiz)

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  • Hat ebenfalls gut geklappt bei mir. 512GB in Nachtblau am 23. Oktober. Bei Kollegen war die Bestellung noch geschlossen.

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  • Öey. Ich hab um 14 Uhr direkt auf Bezahlen geklickt und es ist trotzdem schon der 10.11.

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  • Um 14:01 reingekommen und eins zur Abholung in Berlin bekommen:)

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  • 14:08 Uhr drin, 02.12.-09.12. Liefertermin.
    Heftig, hoffentlich bewegt sich da noch was :D

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  • Ja der Ansturm war überall riesig.

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  • Ich warte erstmal auf Eure Erfahrungen. Hab keine Eile mit der Bestellung.

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  • Alles vorbereitet, seit um 14:30 auf der Warteseite um dann ab 14:06 in die Store App reinzukommen. Lieferung Ende November. Das ist doch wirklich so absurd und frustrierend…

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  • Soviel zu das Ding kauft keiner ;) . Viel Spaß allen mit ihrem neuen Spielzeug .

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  • War direkt drin aber dann sind die als belegt markiert worden, dann nur noch 03.11 – na danke.

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  • Die heftigsten Vorbestellungen seit langem würde ich sagen. Das letzte Mal bei der Apple Watch zum Launch erlebt

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  • Bei mir jetzt Mitte Dezember. Ich warte und hoffe man kann es einfach mal spontan für einen Apple Store vorbestellen

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  • Sehr nervig. Gespeicherte Vorbestellung war nicht aufrufbar. Musste also neu konfigurieren. Dann war die Lieferzeit bereits Ende November/Anfang Dezember.

    Habe jetzt bei Amazon bestellt.

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  • Erstaunlich, wo es doch keiner haben wollte :-)

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  • Apple macht das meisterlich. Begehren schaffen durch anfangs knappe Angebote. Aber aber mal ehrlich: Wer hier jammert, dass er ein paar Wochen auf ein neues Spielzeug warten muss, sollte froh sein, dass er keine echten Probleme hat.

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  • Bestellt um 14:15, vorher ging die Seite nicht online. Lieferung zw. 9-16 Dez :(

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  • 14:17 Uhr Lieferdatum 9.12. Da sind wohl nicht sehr viele vorproduziert.

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  • Kein Bezahlen per Paypal möglich.

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  • Haben sich ja scheinbar viele gefunden die Pioniersarbeit leisten.
    Bin auf die Erfahrungen gespannt.

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  • Warum nur max. 2TB? Egal, hab drei bestellt, kommen nächste Woche.

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  • Jetzt wird’s schon für Weihnachten knapp!

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  • Lieferung am 20. Oktober inklusive Hülle

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  • Hamme 14:01 Uhr bestellt 2 x und nie 23.10 gesehen war sofort nach Store Eröffnung drin und alles vorbereitet, war von anfang an bei mir der 3.11 :-( So krass war es noch nie!!!

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  • Hatte Glück! Um 14 uhr und 30 Sekunden später konnte ich bestellen .
    Am Freitag im Apple Store Jungfernstieg um 10-10.15 Uhr ist der Duo abholbereit!

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  • bei telekom durch VV deutlich vorher möglich gewesen. fand das gut.

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  • War 14:01 drin und konnte die Bestellung mit Amex immer nicht abschließen. Erst um 14:08 Uhr und schon Liefertermin 02.12. bis 09.12.2026…. Musste 3 mal die Bestellung neu machen, weil einfach in der App kein bezahlen möglich war…

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  • 2 bestellt zur Abholung in Hannover am 23.
    Hoffe ich kann einen guten Preis bei Weiterverkauf erzielen. Dachte mir schon das da nicht soviel verfügbar ist.
    Endlich rentiert es sich mal wieder !

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  • Tipp für alle, die den noch nicht kennen sollten:

    Schaut insbesondere ab dem Verkaufsstart (ab 23.10.) immer wieder mal online bei der Verfügbarkeit der einzelnen Stores nach.

    Dort werden immer wieder Geräte frei, deren Bestellung/Reservierung mit Abholung im Store storniert wurden.

    So hatte ich in der Vergangenheit immer wieder mal Glück, ein Gerät meiner Begierde früher zu bekommen, als bei den voraussichtlichen Lieferterminen angegeben.

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  • Bei apple schon Lieferung ab 25.01.2027

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    • Das ist ja kein gutes Zeichen. Scheint wohl mehr ein Verfügbarkeitsproblem als eine hohe Nachfrage zu sein.

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      • Das es keine riesige Menge an Geräten geben wird war aber angekündigt .

      • Addi, das ist völlig egal. Selbst wenn es minimale Verfügbarkeiten gäbe und dennoch keine Nachfrage, wären Geräte kurzfristig verfügbar. Hier ist die Kombination aus wenigen Geräten und dafür zu hohe Nachfrage. Welche Relation beide zueinander haben, kennst weder, noch ich, noch irgendjemand hier.

  • Hat sich der Liefertermin bei jemandem mal nach vorne verschoben?

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  • Auf eBay werden sie schon für 3000€ angeboten, für Minimalkonfiguration.

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  • Um 7:21 Uhr bereits über das Telekom BSP bestellt. Bin gespannt ob es geklappt hat.

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  • mediamarkt österreich hat noch jede menge zum abholen am 23.

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  • ich hab es um 14:01 Uhr geschafft, sollte nächste Woche ankommen, mittlerweile für die die jetzt bestellen Lieferung erst im Januar 2027 (schweiz)

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  • Wenn man per Apple Pay bezahlt hat, wird der Betrag dann endgültig erst bei Versand des Gerätes abgebucht?

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    • Ja, abgebucht wird erst bei Versand. Vom Moment der Vorbestellung ist der Betrag aber auf der Kreditkarte blockiert und steht dir im Rahmen deines persönlichen Kartenlimits nicht mehr zur Verfügung. Solltest du die Bestellung stornieren, wird der Betrag von Apple wieder freigegeben.

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  • Ja hat sehr gut funktioniert. Der LT wurde ab 01.11 bis 17.11 angegeben. Das ist völlig in Ordnung

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  • Das vorab mit grünem Haken versehene „Bestätige deine Zahlungsinformationen“ war mal absolut sch…e programmiert.

    Habe Apple Pay ausgewählt und in der Bestätigungsmail zur Vorbereitung auf die Vorbestellung war ein grüner Haken.

    Beim öffnen des Apple Stores am iPhone im 14 Uhr ist die Seite mit der Vorbestellung alle 0,5 Sekunden auf und zu gegangen. Erst nach einem
    Neustart der Apple Store App hat sich der Software Bug gelöst.

    Und dann konnte ich nicht bestellen, weil die Zahlungsinformationen angeblich nicht hinterlegt waren! *grrrr*
    Das zuvor auswählbare Apple Pay als Zahlungsmittel war hier gar nicht mehr verfügbar – nur noch Kreditkarte.

    Nach Auswahl der Kreditkarte wieder Fehler – es fehlte der CVV Code bei der Kreditkarte, der wird warum auch immer – ständig wieder gelöscht in den Zahlungsinformationen obwohl das User-Interface es so wirken lässt, dass der CVV mitgespeichert wird.

    Erst wurde noch 23.10. als Lieferung angezeigt, und mit jedem Fehler rutschte es nach hinten, erst 2. November, und beim erfolgreichen bezahlen dann 17. November.
    Zu guter Letzt in der Beshätigungsmail die nächste Enttäuschung – Lieferung bis 2 Dezember – muss mein genervt sein echt unterdrücken :‘-(

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    • Genauso wie bei Dir war es bei mir auch. Nur das ich einen Lieferzeitraum von 3.-11.11. habe.

      Habe es jetzt zusätzlich noch bei Amazon bestellt. Da ist das Datum noch offen. Und eines bei Vodafone, da steht 23.10.. Also abwarten welches zuerst kommt. Der Rest wird dann storniert.

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    • Bei mir exakt der gleiche Mist :(

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    • Kann ich so 1-1 bestätigen.
      Hatte alles vorab ausgewählt , Guthaben , Adresse und Apple Pay.
      Musste alles neu eingeben…. Liefertermin 25.11 bis 2 Dezember …
      Evtl Nöchste Woche in den Stores bestellen falls es online mal verfügbar sein sollte.
      Aber denke bei dem Andrang wird es schwierig ;(

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  • Habe mir gleich 3 bestellt! Man weiß ja nie….

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  • Bei Mediamarkt um 14.22 Uhr bestellt. Lieferung am Samstag, 24.10.2026 soeben bestätigt

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  • Gibt es eigentlich überhaupt jemand der die Lieferung am 23.10. bekommt? Alles was ich zum Launch gesehen habe war Store Abholung

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  • 14:06 über den AppStore bestellt. Lieferung zwischen 25.11-02.12

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  • 25. Januar…

    Dann hat man wenigstens Zeit für die …-Gates und zum stornieren …

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  • Bestellt um 14:00. Lieferung 23.10.

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  • 14:01 bestellt. Ankunft 23.10. :)

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  • Alle Modelle bis 2 TB gleiche Lieferzeit, 25.01.27.

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  • Mal grade im Store geschaut und beim Sehen des Preises den Store gleich wieder zugemacht.

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  • Bei mir hat der Story die ganze Zeit gesagt, wir sind gleich für Sie da. Egal ob am PC oder auf dem Handy.

    Bin erst 14:06 Uhr reingekommen: 3. Dezember. XD

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  • Das erste Mal, dass ich nicht Upgrade seit dem 3GS, weil die Kamera ein zu großes downgrade wäre. Im nächsten Jahr bin ich wohl dabei.

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  • Um 14:01 Uhr für meine Frau bestellt, nachdem ich es vorher vorbereitet hatte. Lieferung 23.10.
    Bei meiner Frau wollte der Store erst gegen 14:05 Uhr, da war die Bestellbestätigung schon da. Ich freue mich für sie.

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  • Dann ist es nicht mehr lange bis September 27. Dann gibt es Version 2.

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  • Schon lustig. Wenn man 20 Minuten nach Storeeröffnung noch für den Releasetag bestellen kann: motz, motz… das kauft doch keiner, werden sie nicht los…

    Wenn man 3 Minuten nach Storeeröffnung schon längere Lieferzeit hat: motz, motz, es MUSS an der geringen Stückzahl liegen, weil das kauft doch keiner…

    :-D

    Egal, ich freu mich für alle, bei denen es geklappt hat und bein schon sehr gespannt auf Eure Berichte. Ich kann es mir bisher für mich noch gar nicht vorstellen, aber bin natürlich neugierig, wie sich das neue Produkt so schlägt.

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