Neuer Premium-Inhalt: „Baldo: The Guardian Owls“ startet auf Apple Arcade

Falls ihr auf der Suche nach einem Mehrspieler-Modus seid, müsst ihr euch allerdings noch gedulden. Die Entwickler arbeiten ihren Aussagen zufolge „hart daran, das aufregendste Multiplayer-Rennerlebnis in Asphalt 8“ so schnell wie möglich über Apple Arcade bereitzustellen.

Abonnenten von Apple Arcade müssen sich bezüglich der Unterhaltung am Wochenende keine Sorgen machen. Mit Baldo: The Guardian Owls und Asphalt 8: Airborne kann Apples Spiele-Abo heute zwei umfangreiche Neuzugänge verzeichnen.

Insert

You are going to send email to