Tarif-News: Neue CallYa-Option, O2-Überarbeitung und Zero-Rating-Ende

Nutzer der Zero-Rating-Angebote „Telekom StreamOn“ und „Vodafone Pass“ seien nochmal daran erinnert, dass diese Optionen vom kommenden Monat an komplett gestrichen sind. Hintergrund ist die Tatsache, dass die Bundesnetzagentur dergleichen als Verstoß gegen die Netzneutralität gewertet und in der Folge untersagt hat .

O2 wird am 5. April sein Tarifangebot komplett überarbeiten und zukünftig unter der Bezeichnung „O2 Mobile“ vermarkten. Für Kunden ändert sich damit verbunden insbesondere das enthaltene Datenvolumen. O2 will die Vorteile des ursprünglich als Jubiläumstarif eingeführten O2 Grow künftig über alle Verträge hinweg anbieten. Das enthaltene monatliche Datenvolumen wächst somit in Zukunft automatisch und ohne Aufpreis jedes Jahr um bis zu 10 Gigabyte an.

Insert

You are going to send email to