Ecovacs GOAT G1: Smarter Mähroboter ohne Begrenzungsdraht startet im April

Vom Funktionsumfang her sucht das Gerät somit seinesgleichen. Ob der hohe Preis dadurch gerechtfertigt ist und vor allem auch die Mähleistung ob all dieser Zusatzfunktionen nicht zu kurz kommt, muss der Ecovacs GOAT G1 dann im Praxiseinsatz beweisen.

Als zusätzliche Option kann sich der Ecovacs GOAT G1 auch als virtueller Wachposten betätigen. Eine stabile Internetverbindung vorausgesetzt (optional kann man auch ein 4G-Modul als Zubehör erwerben), ist das Gerät in der Lage, bis zu zehn über die App festgelegte Punkte zu überwachen und verfügt im Zusammenspiel mit dem von der integrierten Panoramakamera erfassten Rundumbild über eine Funktion zur Personenerkennung. Wenn aktiviert, erfasst der Mähroboter eventuelle Besucher und kann seinen Besitzer per Push-Mitteilung über entsprechende Ereignisse informieren.

Mit dem Ecovacs GOAT G1 geht in zwei Wochen der erste Mähroboter des uns bislang vor allem durch seine Saugroboter bekannten Herstellers in den Verkauf. In Deutschland wird der GOAT G1 vom 3. April mit einer Preisempfehlung von 1.599 Euro zunächst bei Amazon und Obi erhältlich sein.

Insert

You are going to send email to