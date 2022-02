Meta droht: Angebot von Facebook und Instagram in der EU nicht gesichert

Die Facebook-Mutter Meta hat in der vergangenen Woche enttäuschende Quartalszahlen abgeliefert und dies zum Teil damit begründet, dass sich die Anti-Tracking-Abfragen in iOS und nicht zuletzt auch die strengeren Datenschutzbestimmungen in Europa negativ auf das Geschäftsmodell des Unternehmens auswirken. Auf Letzteres bezogen hat der Zuckerberg-Konzern einmal mehr auch darauf hingewiesen, dass man aufgrund der unklaren rechtlichen Lage verschiedene Angebote, darunter auch Facebook und Instagram, in Europa möglicherweise nicht mehr anbieten könne.

Hintergrund ist die Tatsache, dass der Europäische Gerichtshof die seit dem Jahr 2000 gültige, unter dem Name „Safe-Harbor-Abkommen“ bekannte Regelung für den Datenaustausch zwischen Ländern der Europäischen Union und den USA gekippt hat. Auf eine Nachfolgeregelung konnten sich die Verantwortlichen in der EU und den USA nämlich bis heute nicht einigen.

Das Safe-Harbor-Abkommen war quasi eine Sonderreglung mit Blick auf den Schutz der von den EU-Ländern in die USA verschobenen Daten. Auf dieser Basis konnten mehr als 5.000 Firmen, darunter neben Facebook unter anderem auch Apple, Google, Amazon und Dropbox die Daten von europäischen Bürgern auf ihren Servern in den USA und damit einem Land mit schwächeren Datenschutzbestimmungen speichern – ein Vorgang, der ansonsten nicht mit den grundsätzlichen Regeln zum Datenschutz in Europa vereinbar gewesen wäre.

Das Fehlen dieser Rechtssicherheit nahm Meta in Verbindung mit der Bekanntgabe der letzten Quartalszahlen nun zum Anlass, noch einmal eindringlich vor möglichen Konsequenzen diesbezüglich zu warnen. Andeutungen in dieser Richtung waren von Facebook seit dem Wegfall von „Safe Harbor“ bereits hier und da schon zu hören.

Meta fordert Nachfolger für „Safe Harbor“

In einer Stellungnahme gegenüber dem Wirtschaftsmagazin Bloomberg ließ der Mutterkonzern von Facebook und Instagram wissen, dass man zwar weder den Wunsch noch die Absicht habe, sich aus Europa zurückzuziehen, man aber wie viele andere Unternehmen und Dienste auf den Datentransfer zwischen der EU und den USA angewiesen sei, um die globalen Dienstleistungen anzubieten. Um diese aufrecht zu erhalten, sei eine Regelung, die den Anforderungen des EU-Gerichtshofs entspricht und somit entsprechende Rechtssicherheit und Stabilität bietet, unumgänglich. Ob und wann allerdings ein Nachfolger von „Safe Harbor“ beschlossen wird, ist völlig offen. Zudem ist kaum wahrscheinlich, dass eine Neuregulierung im Sinne von Meta erfolgt.

Trotz all dieser Drohungen scheint es zunächst weiter unwahrscheinlich, dass sich die Facebook-Mutter zu derart drastischen Schritten entschließt. Handlungsbedarf dürften die Verantwortlichen aber spätestens nach der Bekanntgabe der letzten Quartalszahlen und den damit verbundenen drastischen Verlusten am Aktienmarkt sehen.