Anker SOLIX verknüpft Stromspeicher mit dynamischen Tarifen

Anker SOLIX erweitert seine Energiemanagementsysteme um eine neue Softwarefunktion, die den Zugriff auf dynamische Stromtarife erleichtern soll. Mit dem Update können Haushalte ihre Geräte direkt mit mehr als 830 Energieversorgern in 32 europäischen Ländern verbinden.

Unterstützt werden unter anderem große Anbieter wie E.ON, Vattenfall, EDF France und Eprimo. Die Integration gilt für mehrere Produkte des Herstellers, darunter die Solarbank 3 Pro, der EV Charger und das Heimspeichersystem X1.

Dynamische Tarife in der Praxis

Über die Anker-App melden sich Nutzer mit ihrem bestehenden Stromanbieter-Konto an. Nach der Freigabe ruft das System automatisch aktuelle Preisdaten ab. Diese Informationen dienen als Grundlage für die weitere Steuerung der angeschlossenen Stromspeicher und Ladegeräte.

Dynamische Tarife unterscheiden sich von klassischen Stromverträgen, da der Preis im Tagesverlauf schwankt. Er richtet sich nach Angebot und Nachfrage im Stromnetz. In Zeiten geringer Auslastung ist Strom günstiger, während er in Phasen hoher Nachfrage teurer wird. Für Haushalte mit Batteriespeichern entsteht daraus die Möglichkeit, Strom gezielt zu speichern oder zu nutzen.

Anker SOLIX wertet diese Preissignale automatisch aus. Das System lädt den Speicher, wenn der Strompreis niedrig ist, und gibt die Energie wieder ab, wenn die Preise steigen. Der Haushalt nutzt dann bevorzugt den zuvor gespeicherten Strom. Das gilt auch dann, wenn nur wenig Solarstrom erzeugt wird, etwa in den Wintermonaten. Die Berechnungen basieren laut Anker auf den individuellen Tarifdaten der Nutzer und werden in der App nachvollziehbar dargestellt.

Einbindung von Stromspeicher und Elektroauto

Neben klassischen Balkonkraftwerkspeichern lassen sich auch größere Setups einbinden. Das Power Dock von Anker SOLIX kann mit der Solarbank 2 Serie sowie mit dem hauseigenen EV-Ladegerät kombiniert werden. Dadurch fließen sowohl der Haushaltsverbrauch als auch das Laden eines Elektroautos in die Tarifoptimierung ein. Auch hier entscheidet das System selbstständig, wann Energie aus dem Netz bezogen oder aus dem Speicher genutzt wird.

Die neue Funktion steht europaweit mit der Anker-App ab Version 3.15.0 zur Verfügung und wird per Softwareupdate auf kompatible Geräte verteilt.