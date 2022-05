Street View: Google stellt historische Ansichten zur Verfügung

Erst kürzlich hatte der Suchmaschinenriese angekündigt, eine neue Kartenansicht ausrollen zu wollen. Die sogenannte „immersive Ansicht“ wird noch in diesem Jahr an den Start gehen, soll vorerst allerdings nur ausgewählte Städte wie London, Los Angeles, New York, San Francisco und Tokio erreichen.

Wie Google jetzt angekündigt hat , werden sich alte Street-View-Aufnahmen demnächst auch in der mobilen iPhone-Applikation anzeigen und mit den aktuellen Straßenfotos vergleichen lassen. Je nachdem wie viele Jahrgänge verfügbar sind, werden sich beliebige Aufnahme-Jahrgänge auswählen lassen, um so die Entwicklung bestimmter Orte über einen längeren Zeitraum hinweg einsehen zu können.

