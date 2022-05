Surfed: Neuer Verlaufs- und Lesezeichen-Manager für iOS verfügbar

Ist die Erstkonfiguration jedoch abgeschlossen, arbeitet Surfed selbstständig im Systemhintergrund und Bedarf erst mal keiner weiteren Beachtung. Hier sammelt die Anwendung dann Statistiken zu eurem Surfverhalten ein und kann nicht nur über die am häufigsten besuchten Domains informieren, sondern auch über eure täglichen Sitzungszeiten, über die beliebtesten Webseiten und über alle am vergangenen Dienstag angesteuerten URLs.

Insert

You are going to send email to