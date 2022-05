Google Maps künftig mit deutlich aufgewerteten Stadtansichten

Google gibt uns einen ersten Vorgeschmack auf die kommenden Neuerungen bei der Verwendung der Karten-App Google Maps. Mittels einer umfassenderen virtuellen Kartenansicht soll man künftig vom Smartphone aus noch tiefer in fremde Städte und Regionen eintauchen können. Als erstes Beispiel zeigt Google eine überarbeitete Stadtansicht von London.

Die neue, „Immersive Ansicht“ genannte Option soll noch in diesem Jahr neben London auch für Los Angeles, New York, San Francisco und Tokio freigeschaltet werden, weitere Städte sind in Planung.

Neben der eindrucksvollen Darstellung Sehenswürdigkeiten und architektonischen Besonderheiten soll sich immersive Ansicht auch dazu eignen, sich allgemein besser über die jeweiligen Orte zu informieren. Ein Zeitschieber bietet die Möglichkeit, die Gegend zu verschiedenen Tageszeiten und bei verschiedenen Wetterbedingungen auf dem Smartphone zu erkunden.

Google zufolge wird die immersive Ansicht auf fast jedem Smartphone und ähnlichen Geräten funktionieren. Konkrete Infos zur Bereitstellung der neuen Funktion stehen allerdings noch aus.

Zahlreiche Google-Maps-Verbesserungen im Anmarsch

Jetzt schon lässt sich die von Google angekündigte „umweltfreundliche Routenplanung“ in den USA und Kanada testen. Nutzer können ergänzend zu den bereits bekannten Routenoptionen auch die kraftstoffeffizienteste Route anzeigen und für die Navigation auswählen. Die Ausweitung nach Europa steht fest auf dem Programm von Google.

Für Google Maps wurde bereits im April an Stapel an Neuerungen angekündigt, auf deren Deutschlandstart wir derzeit noch warten. So dürften in Kürze erweiterte Navigationsoptionen im Zusammenspiel mit der Apple Watch verfügbar sein und Google will auch sein Angebot an Home-Bildschirm-Erweiterungen für iOS um neue Widgets für die schnelle Suche und Navigation erweitern.

Ergänzend dazu soll dann auch die Navigationsansicht in Googles Karten-App nennenswert verbessert werden und ähnlich wie es Apple Karten in Deutschland mittlerweile tut, zusätzliche Details anzeigen.