Der Telekom-Ableger fraenk legt beim Datenvolumen noch eine Schippe drauf. Mit dem Standardtarif bekommt man von heute an 25 GB statt bisher 20 GB Daten zum Preis von 10 Euro pro Monat. Wer mehr braucht, kann jetzt für 5 Euro zusätzlich 50 GB statt bislang 45 GB buchen. Die Änderung wird automatisch auch für alle Bestandskunden wirksam.

Bei den 25 GB für 10 Euro handelt es sich um den Standardtarif von fraenk. 5 GB zusätzliche Daten lassen sich entweder spontan zum Preis von 5 Euro hinzubuchen, oder man nutzt generell die zum Monatspreis von 15 Euro angebotene Tarifvariante mit 50 GB. Als weitere Alternative haben Nutzer von fraenk die Möglichkeit, zum Preis von 7 Euro einen Tag lang ohne Datenbegrenzung zu surfen.

5G-Tarif mit maximal 50 Mbit/s

Mit fraenk kann man das 5G-Netz der Telekom nutzen. Die Download-Geschwindigkeit ist dabei auf maximal 50 Mbit/s beschränkt. Bei Uploads stehen maximal 25 Mbit/s zur Verfügung. Beim Abschluss kann man zwischen einer klassischen SIM-Karte oder einer eSIM wählen.

fraenk ist der App-Tarif der Telekom, der dauerhaft zum Preis von 10 Euro pro Monat angeboten wird und sich ohne Laufzeit auf Monatsbasis kündigen lässt. Abschluss und Verwaltung des Tarifs laufen komplett digital. So kann man den Vertrag nur per App abschließen und auch per App kündigen. Die Bezahlung wird jeweils für den neuen Monat im Voraus per SEPA-Lastschrift, Apple Pay oder PayPal abgewickelt.

Auslandtelefonie muss aktiviert werden

Die Nutzung von fraenk ist mit ein paar Einschränkungen verbunden, die man zumindest kennen sollte. So sind Gespräche ins EU-Ausland nur möglich, wenn man die Option „Auslandstelefonie“ aktiviert hat. Hierfür fallen dann Kosten von 0,20 Euro pro Minute beziehungsweise 0,05 Euro pro SMS an.

Innerhalb von Deutschland sowie im EU-Ausland sind Telefongespräche und die Datennutzung im Monatspreis inbegriffen. Dies gilt bei fraenk wie bei anderen Telekom-Tarifen auch für die Schweiz.