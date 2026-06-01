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Monatspreise bleiben gleich

fraenk erhöht Datenvolumen auf bis zu 50 GB
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Der Telekom-Ableger fraenk legt beim Datenvolumen noch eine Schippe drauf. Mit dem Standardtarif bekommt man von heute an 25 GB statt bisher 20 GB Daten zum Preis von 10 Euro pro Monat. Wer mehr braucht, kann jetzt für 5 Euro zusätzlich 50 GB statt bislang 45 GB buchen. Die Änderung wird automatisch auch für alle Bestandskunden wirksam.

Bei den 25 GB für 10 Euro handelt es sich um den Standardtarif von fraenk. 5 GB zusätzliche Daten lassen sich entweder spontan zum Preis von 5 Euro hinzubuchen, oder man nutzt generell die zum Monatspreis von 15 Euro angebotene Tarifvariante mit 50 GB. Als weitere Alternative haben Nutzer von fraenk die Möglichkeit, zum Preis von 7 Euro einen Tag lang ohne Datenbegrenzung zu surfen.

Fraenk

5G-Tarif mit maximal 50 Mbit/s

Mit fraenk kann man das 5G-Netz der Telekom nutzen. Die Download-Geschwindigkeit ist dabei auf maximal 50 Mbit/s beschränkt. Bei Uploads stehen maximal 25 Mbit/s zur Verfügung. Beim Abschluss kann man zwischen einer klassischen SIM-Karte oder einer eSIM wählen.

fraenk ist der App-Tarif der Telekom, der dauerhaft zum Preis von 10 Euro pro Monat angeboten wird und sich ohne Laufzeit auf Monatsbasis kündigen lässt. Abschluss und Verwaltung des Tarifs laufen komplett digital. So kann man den Vertrag nur per App abschließen und auch per App kündigen. Die Bezahlung wird jeweils für den neuen Monat im Voraus per SEPA-Lastschrift, Apple Pay oder PayPal abgewickelt.

Auslandtelefonie muss aktiviert werden

Die Nutzung von fraenk ist mit ein paar Einschränkungen verbunden, die man zumindest kennen sollte. So sind Gespräche ins EU-Ausland nur möglich, wenn man die Option „Auslandstelefonie“ aktiviert hat. Hierfür fallen dann Kosten von 0,20 Euro pro Minute beziehungsweise 0,05 Euro pro SMS an.

Innerhalb von Deutschland sowie im EU-Ausland sind Telefongespräche und die Datennutzung im Monatspreis inbegriffen. Dies gilt bei fraenk wie bei anderen Telekom-Tarifen auch für die Schweiz.

Frank App
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01. Juni 2026 um 15:20 Uhr von chris Fehler gefunden?


    29 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Bin bei Congstar und bezahle für 150Gb 8€ :) das kann keiner überbieten

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  • Jetzt noch MultiSIM für die Watch und ich bin zufrieden.

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  • Wäre da der Prepaid M der Telekom mit der WM-Aktion bis 08.06. nicht die bessere Wahl?

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    • Du zahlst aber 13 Monate statt 12. Weil generell bei Prepaid der Monat ausschließlich aus 28 Tage besteht…

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    • Wenn du dich mit Freundescode anmeldest, dann sind es schon mal 30 GB bei fraenk für 10 Euro pro Monat. Und du hast das Potenzial, wenn du selber jemanden in Zukunft wirbst, auch weitere GB dazu zu bekommen. Bei Telekom wäre man bei den 33 GB für 28 Tage ohne die Möglichkeit, mehr fürs gleiche Geld zu bekommen. Abwägungssache.

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  • Heute frisch gewechselt und war überrascht ! Coole Aktion

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  • Bin auf bei fraenk und aktuell bei 70gb für 10 Euro. Multisim -besonders für die Apple Watch- ist mehr als überfällig! Sonst bin ich aber sehr zufrieden. Deutlich besser als o2!

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  • Heut auch gesehen. Nimmt man gern mit. Auch wenn ich nicht mal die 23 GB leer bekommen habe seit Monaten.

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  • Hab eine Mail bekommen, dass das Datenvolumen jeden Monat um +5GB angehoben wird.

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  • Bin jetzt bei 142GB für die 10€. Das ist schon der Hammer. Aber es war damals auch viel Arbeit die ganzen „Freunde“ zu werben. Mittlerweile scheint es mir fast schon unmöglich so weit zu kommen. Die Codes werden nicht mehr genutzt, vermutlich weil Fraenk selbst auf der Startseite einen Code anzeigt und somit Neukunden gar nicht mehr z.B. in Kommentaren auf Suche gehen.

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