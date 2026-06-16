Zugang zu Backup-Funktionen
Vollständige Backups nur mit iCloud: Europa geht gegen Apple vor
Apple steht erneut im Fokus der europäischen Wettbewerbshüter. Die italienische Wettbewerbsbehörde AGCM hat ein Verfahren eingeleitet, das klären soll, ob Apple die Vorgaben der europäischen Digitalgesetze bei der Anbindung alternativer Cloud-Dienste an iPhone und iPad einhält.
Die Dateien-App lässt bereits alternative Anbieter zu
Konkret geht es um die Frage, ob konkurrierende Anbieter von Cloud-Speichern unter denselben Bedingungen auf Funktionen von iOS und iPadOS zugreifen können wie Apples eigener Dienst iCloud. Das Gesetz über digitale Märkte (DMA) verpflichtet sogenannte Gatekeeper dazu, Dritten einen gleichwertigen Zugang zu zentralen Hardware- und Softwarefunktionen zu gewähren.
Die italienischen Behörden sehen Hinweise darauf, dass dies bislang nicht vollständig der Fall sein könnte. Im Mittelpunkt steht dabei die Datensicherung von iPhones und iPads. Nach Auffassung der Behörde können alternative Cloud-Anbieter derzeit nicht auf jene Systemfunktionen zugreifen, die für vollständige Gerätesicherungen genutzt werden. Diese Möglichkeiten stellt Apple bislang nur per iCloud zur Verfügung.
Streitpunkt: Vollständige Backups nur mit iCloud?
Für Nutzer hätte ein solcher Unterschied praktische Auswirkungen. Während viele Cloud-Dienste Dokumente, Fotos oder einzelne App-Daten speichern können, ermöglicht iCloud die umfassende Sicherung eines gesamten Geräts. Dazu zählen Einstellungen, Anwendungsdaten und weitere Systeminformationen, die bei einem Gerätewechsel oder einer Wiederherstellung automatisch zurückgespielt werden können.
Vollständige Backups lassen sich bislang nur in Apples iCloud sichern
Sollte sich der Verdacht bestätigen, könnte Apple Wettbewerbern einen wichtigen Funktionsbereich vorenthalten. Alternative Anbieter wären dann nicht in der Lage, einen vollständig vergleichbaren Dienst anzubieten.
Die Diskussion knüpft an eine länger laufende Debatte über die Rolle von iCloud innerhalb des Apple-Ökosystems an. Bereits die Dateien-App von iOS wurde in den vergangenen Jahren schrittweise für externe Speicherdienste geöffnet, sodass Nutzer auch auf Dropbox, OneDrive oder andere Anbieter zugreifen können.
EU-Digitalgesetze erhöhen Druck auf Apple
Das Verfahren ist zugleich ein weiterer Baustein bei der Umsetzung des DMA. Schon 2021 hatte sich abgezeichnet, dass das europäische Regelwerk tief in die Geschäftsmodelle großer Plattformbetreiber eingreifen würde. Später wurde Apple offiziell als sogenannter Gatekeeper eingestuft und zur Umsetzung umfangreicher Interoperabilitätsvorgaben verpflichtet.
Die italienische Behörde handelt dabei in enger Abstimmung mit der Europäischen Kommission. Sie sammelt zunächst Erkenntnisse und stellt diese anschließend der Kommission zur Verfügung. Diese bleibt die zentrale Durchsetzungsbehörde für den DMA.
Für Apple ist die Untersuchung deshalb relevant, weil sie einen Bereich betrifft, der bislang eng mit iCloud verknüpft ist. Ob alternative Cloud-Anbieter künftig denselben Zugriff auf Backup-Funktionen erhalten müssen wie Apples eigener Dienst, dürfte nun Gegenstand der weiteren Prüfung werden.
totaler blödsinn, liebe eu!
ein verschlüsseltes backup am pc oder mac erstellen und schon benötigt man kein icloud
Genau, so sieht’s aus.
Es sollte offensichtlich sein, dass es sich hier um Remote-Backups handelt…
Merkst du selbst, oder?
So nämlich! Hab auch kein komplettes Backup auf dem Rechner
*mein
Wenn man den erforderlichen Speicherplatz dafür auf seinem Mac hat…
Bin mir immer nicht sicher was mehr speichert, ich glaube aber das Mac mehr Backup Daten bekommt als iCloud.
Krass! Das wissen die sicherlich gar nicht
Aber hier werden meine ich die Gesundheitsdaten nicht übertragen, oder? Also aus Health etc
Die werden mit gesichert, wenn das Backup verschlüsselt ist.
Ist aber nicht das Gleiche.
Geht aber auch nur mit Apple Software.
Ääähhhmmm nein….
Ist der Besitz eines PC oder Mac gesetzlich für iPhone Nutzer vorgeschrieben?
Ist das abo von icloud gesetzlich vorgeschrieben?
Punkt nicht verstanden. Aber macht nix. Die, die sich juristisch darum kümmern, fragen Dich nicht. Ist ok.
…und mein Rechner zählt dann als „Alternativer Cloud-Dienst“?
nein aber dein verschlüsseltes backup kannst du irgendwo in eine cloud packen.
Ach nee…
Der liebe Gott liebt offenbar Idioten.
Warum: er macht so viele davon.
(frei nach RAMBO III)
Auch aufgrund des mittlerweile realistischen Erpressungsszenario durch amerikanische Anbieter sollten wir diese Initiative befürworten.
Nein
Doch
Welches Erpressungs Szenario? Ich brauche ein funktionierendes IOS und kein Android!
+1
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Finde ich gut. Bin zwar iCloud Nutzer, aber nur mangels Alternativen.
Dito! Hab noch ne 25GB Magenta-Cloud. Da würde ich sofort hin wechseln und weg von iCloud. Wär schon gut.
25GB? Das reicht dir aus?
+1
+1
Endlich.
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Klar, lasst uns ein gut funktionierendes und sicheres Ökosystem aufbrechen, dessen Einfachheit und Sicherheit zerstören und unsere Daten bei MEGA sichern. Hauptsache die DSGVO ins Leben rufen und alle bahnbrechenden Neuerungen verzögern. Wir haben ja sonst nichts Wichtiges zu tun.
True
Du musst es ja nicht nutzen. Kannst weiter alles wie bisher bei Apple machen. Mache ich auch. Es geht nur darum, dass man die Möglichkeit haben soll. Dass andere Dienste den gleichen Umfang anbieten können.
Du darfst weiter nur iCloud nutzen! Das ist doch wirklich einfach zu kapieren
Warum sollte das grundsätzlich unsicherer sein? Die Möglichkeit habe ich ja am Mac schon lange. Das ist die Platte, die Apple immer wieder auflegt, um die Nutzer für sich marschieren zu lassen. Als Sideloading kam, war es die gleiche Leier. Alles wird unsicher, die Welt wird so ein gefährlicher Ort. Nun ist es da und die meisten nutzen wahrscheinlich am Ende ohnehin den App Store. Wenn Sicherheit das eigentliche Ziel wäre, würde Apple die grotesken Speicherpreise massiv senken, um möglichst vielen Menschen die Möglichkeit zu geben, alles in die ach so sichere iCloud zu packen.
Nicht falsch verstehen- ich verstehe, dass Apple das verteidigen Will und auch bereit ist, hanebüchene Argumente ins Feld zu führen. Aber glauben muss man es am Ende dann eben auch nicht.
Das mit dem (nicht mehr) gut funktionieren hat Apple schon längst getan. Allein das OS ist längst nicht mehr intuitiv wie früher. Da ist ne Einmalige Änderung des Cloud Speichers in den Einstellungen das kleinste Problem. Wer es nicht will, muss ja nichts ändern und bleibt in seinem Apple Fanboy-Verbund.
+1
Welches gut funktionierende Ökosystem?
Und vor allem was das das Bitte mit zusätzlichen Cloud Anbietern zu tun?
Es verlangt ja keiner iCloud nicht zu nutzen. Wer möchte wird wohl immer viel zu teure iCloud nutzen dürfen, wird wohl Apple nicht freiwillig einstellen.
Wie kleinkariert mache Denken.
Oh wir werden bald iCloud Backup nicht mehr nutzen können.
Bald können wir aber auch nur noch Telefonieren mit unseren iPhones!
Auch das wird gestrichen. Am Ende gibt’s kein iPhone mehr in der EU
Wäre ja richtig tragisch….für Apples Umsatz.
Die EU will nichts verbieten, sondern Apple dazu zwingen, Alternativen zu ermöglichen, für die Nutzer, die Alternativen möchten!
Wobei Nutzer die von vornherein wissen, dass sie eigentlich alternativen wollen mehr als genug Auswahl am Markt haben. Die brauchen dann halt einfach kein Apple kaufen, sondern können sich bei hunderten anderen Hardwareanbietern aussuchen, was Ihnen gefällt und was sie brauchen.
Aber wenn Apple statt der Alternative den Ursprung für uns verhindert, dann muss auch keine Alternative bereitgestellt werden…
Es nervt langsam so hart
Was nervt? Die Haltung von Apple?
Die Foto App ist hoffentlich auch bald mal dran, da kann man ja auch nur iCloud nutzen.
Nein, weil du jede beliebig weitere Foto-App nutzen könntest.
Also keine Ahnung, was für ein App Store du hast aber in meinem gibt es zig Applikationen, die es mir erlauben, meine Fotos automatisiert in jeglicher Cloud zu sichern oder zu Hause auf meinem NAS….
Stimmt. Meine Fotos aus iPhone und iPad werden automatisiert auf meinem NAS gesichert.
iCloud nutze ich dafür schon lange nicht mehr.
Da man dieses Argument doch öfter liest: Es gibt _keine_ alternative Foto-App, die mit den iCloud-Funktionen vergleichbar ist! Apple erlaubt keinen 2-Wege-Sync. Was einmal extern gesichert wurde, wird nicht automatisch gelöscht, wenn es auf dem iPhone gelöscht wird. Und nein, auch PhotoSync oder Parachute können das nicht.
Mein Reden, wie gerne wäre ich frei bei meinen Fotos Backups und würde meinen eigenen Server oder einen europäischen Hoster nehmen. Vielleicht bringt die EU ein wenig Bewegung in die Sache.
Nutze Amazon Photos zusätzlich durch mein Prime Abo. Unendlich Speicher, automatischer Upload aller Fotos.
Also man kann seine Fotos speichern wo man will….auf dem iPhone, Google Fotos, usw.
Das ist was anderes, zwingt dich ja keiner die zu nutzen, da gibt es Alternativen (siehe Google Fotos). Backups in der Form sind nur mit iCloud möglich. Ob man ein Öffnung gut findet, ist aber halt nochmal eine andere Frage.
+1
Andere Anbieter zuzulassen fände ich schon sinnvoll, vor allem wenn dann auch die eigene lokale Cloud angebunden werden kann. Ist dann auch nichts anderes wie ein auf PC/Mac erstellten Backup, das an einen anderen Ort verschoben wird.
Würde ich auch begrüßen. iCloud unverändert lassen und einfach nebenher eine offene Anbindung ermöglichen, damit ich owncloud oder ähnliches von meinem eigenen NAS als Alternative nutzen könnte mit gleicher Funktionalität. Aber so entgeht Apple Serviceeinnahmen, weshalb es überhaupt zum derzeitigen System gekommen ist
Würde ich sehr begrüßen!
Hab zb bei Proton über 2TB Speicher. Da könnte ich locker Backups von allem in der Familie drin machen.
Ich dachte, ein vollständiges Backup geht sowieso nur per Kabel und nicht per Cloud?
Und damit liegst du komplett richtig…
Vollständiges Backup meint hier eigentlich nur Systemeinstellungen, Konfigurationen etc. Und da haben sie schon einen Punkt. Du bist z.B. auf das iCloud Backup angewiesen, um die App Anordnung auf den Home Screen zu speichern oder deine App Einstellungen usw.
Celebrite und Co. Läuft schon das Wasser im Mund zusammen wenn es endlich eine offene Schnittstelle gibt Komplette Geräteimages von iPhones über die Cloud zu erstellen ohne das man erst Sicherheitslücken suchen muss, die Geräte mit Debugports anzapfen muss oder überhaupt physisch Zugriff auf das Gerät braucht.
Finds ja super das Die EU sich für die Öffnung einsetzt aber anscheinend haben die noch nicht ganz verstanden wie hart das nach hinten losgehen kann. Oder wollen die das Vieleicht nachdem das mit der Chatkontrolle ja zum wiederhohlten Male abgeschmettert wurde.
Türen werden erst dann (wieder) abgesichert, wenn die Kriminellen bereits durchgegangen sind.
In wie weit sollte es irgendeine Gefahr geben, wenn ich ein E2E verschlüsseltes Backup statt zu iCloud auf einen beliebigen anderen Cloud Speicher schiebe? Das erklär mir mal….
E2E ist in dem Fall halt einfach auch komplett egal. Das dauert maximal noch ein paar Jahre und das Encryptionthema ist eh durch. Kannst dich ja mal in „Harvest now, Decrypt later“ einlesen. solang du das nicht mit Biometrie,Location Based, Rotating Keys und sonstiges Spielereien machst wird das irgendwo abgelegt bis Tag X. Wir reden halt nicht über irgendwelche kleinen Firmen oder Hacker sondern ganze Staaten mit entsprechenden Mitteln sowas im Großen Stil zu tun. Bis auf den „Hack“ mit den Promis vor einigen Jahren ist die ICloud nicht gehackt worden und selbst das war ja ein Logikfehler und keine Sicherheitslücke im klassischen Sinne.
Du hast es falsch verstanden. Du musst das für dich persönlich gar nicht machen und nichts freigeben. Es soll nur die Möglichkeit geschaffen werden.
Z.B. wenn du dein Backup in der Cloud von einem europäischen Anbieter haben willst und nicht in den USA, wo die Regierung potentiell die Daten verlangen kann.
Und du meinst die europäischen Staaten können das nicht? Eine schöne, rosarote Brille hast du da auf.
In den USA ist es halt öffentlich bekannt, da es dafür ein Gesetz gibt. In den europäischen Staaten wird das halt hinter verschlossenen Türen gemacht.
Hä? Kann das nicht schon sehr lange eine breite Anzahl an Programmen lokal sowie CopyTrans (vorallem im 7 Pack)? Backup ohne iTunes etc…
Nicht automatisch in der Cloud, so wie die iCloud.
Es reicht! Lasst endlich die Finger von Apple! Dank der Eu haben wir weder Siri Ai noch iPhone mirroring. Ich möchte keine Kompatibilität mit Android Geräten oder den restlichen Drittanbieter Sachen haben. Wer das möchte hat genug Alternativen!
Falsch, dank Apple haben wir diese Funktionen nicht.
Bei iPhone Mirroring ist dies sogar sehr offensichtlich. Da Apple die Funktion nur in der EU nicht anbietet, weil die hypothetische Möglichkeit besteht, dass dadurch macOS zum Gatekeeper werden könnte. Stand jetzt wäre iPhone Mirroring aber ohne Probleme in der EU möglich.
Falsch dank der EU haben wir die Sachen nicht weil die dann meckernd ankommt und sagt das Apple machen muss das man das auch mit anderen Geräten machen kann (was Apple nicht will wegen der Sicherheit (wegen der viele bei Apple sind))
Das hat aber beides nur wenig mit der,EU zu tun – mehr mit der ekelhaften Sturheit von Apple.
Ne wegen der Sicherheit von Apple
1+
Was du nicht möchtest ist allerdings nicht relevant. Und auch nicht was reicht…
Bravo.
Stimme ich dir voll und ganz zu
Na ja, dank Apple habe wir das nicht, nicht dank der EU…
Genau meine Meinung. Ich frage mich immer warum die Leute bei Apple gelandet sind und nicht bei irgendwelchen anderen Geräten. Ich möchte ein halbwegs sicheres, geschlossen System wo alles funktioniert. Das mittlerweile nicht mehr alles so funktioniert wie wir es gewohnt waren liegt unter anderem auch daran, das immer mehr für andere Systeme geöffnet wurde/ werden musste. Und ich glaube mittlerweile tatsächlich das die EU versucht über diese Öffnung sich irgendwie eine Tür einzubauen. Wer unbedingt alles über andere Anbieter machen möchte kann sich doch bitte gleich für etwas anderes entscheiden oder bitte wechselt sofort das System damit hier endlich mal diese blöden Kommentare ein Ende haben.
Endlich!!! Das kann einfach nicht konform sein…
Hoff in iOS 27.2 kann ich dann mein Synology anbinden. :D
Allein lokale Foto Backups sind schon brutal schwer zu machen, finde ich. Das ist extra alles so komplex gemacht, damit man iCloud Abos abschließen soll. Clever und hinterhältig zugleich.
Ich mache Backups dann über meinen Cloud-Anbieter per Upload in die Cloud und danach dann auf die Festplatte, aber auch echt kompliziert. (Vorher natürlich aussortieren)
Oder wie macht ihr das?
Das kommt jetzt erst mal drauf an, was du als Lokal bezeichnest.
Ich bräuchte, wenn ich denn meine Fotos lokal sicher wollte lediglich die zu meinem NAS dazugehörige oder irgendeine andre Sync App auf dem iPhone installieren und alles passiert voll automatisch. Da ist nichts wirklich schwer dran.
Es muss sich niemand Apple Geräte kaufen. Und die, die sich so entschieden haben, haben das bewusst getan. :-)
Das ist ein bescheuertes Argument. Auch wer sich freiwillig hat einsperren lassen, muss wieder freigelassen werden.
Vielleicht kannst Du Ignorant auch mal andere Meinungen akzeptieren?
Das Argument ist in deinen Augen genauso bescheuert wie in den Augen der Anderen dass sich Leute für Apple entscheiden und hinterher das System an jeder Ecke bemängeln.
Du kannst dich sogar selber freilassen, indem du einfach die Apple Geräte verkaufst und dich bei den zig anderen Herstellern, die am Markt existieren, bedienst. Da hast du dann die freie Auswahl an unterschiedlichsten Geräten mit unterschiedlichsten Funktionen.
Aber eventuell bist du ja derjenige, der wirklich mal völlig nachvollziehbar erklären kann, warum er ein Apple Gerät gekauft hat obwohl ihm diverse Einschränkungen eigentlich absolut nicht in den Kram passen.
Ich bin komplett bei Dir! Ich habe mich für Apple entschieden, weil es ein sehr geschlossenes System ist.
Ich möchte auch nicht, das diese EU Idioten das zerstören.
Wer es anders will, kann doch zu Android oä gehen!
Apple könnte sich auch einfach ans geltende EU-Recht halten … völlig richtig da immer wieder Druck seitens der EU auszuüben
Wieso, Du hat ein amerikanisches Produkt gekauft. Du wusstest, was das bedeutet und kennst die Einschränkungen. Du hast die AGBs akzeptiert.
Idefix, macht null sein dein Argument. Du kannst dein iPhone jederzeit verkaufen und dir ein Samsung kaufen und deine Daten komplett verschleudern.
Sehe ich zwiegespalten, einerseits ist es ja gut, dass die EU Fairness unter den Anbietern will (auch wenn das Theorie bleibt dass davon die kleineren profitieren würden, am Ende profitieren davon halt die anderen Weltkonzerne wie Google etc.) aber andererseits sieht man ja seit einigen Versionen, dass Apple dann eben Funktionen für Europa nicht mehr bereitstellt oder erst sehr viel später.
Aus meiner Sicht verliere ich damit als Kunde weit mehr als ich durch die ach so tolle freie Wahl eines alternativen App Stores gewonnen habe (dient nur als Beispiel). Mag für andere User vielleicht anders aussehen, aber für mich schadet das Verhalten der EU mir eher als das es mir im Alltag (nur bezogen auf Apple) hilft.
1+
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Soweit mir bekannt, sollte das doch mit imazing zu realisieren sein !?
Sehr gut, dann entsteht auch ein richtiger Markt was die Cloud-Preise angeht. Aktuell kann Apple ja die Preise hoch treiben wie sie wollen, die User können ja ohne Hardwaretausch nicht wirklich wechseln.
+1
nach 2TB iCloud Speicher gibts direkt 6TB für den 3-fachen Preis 29,99€/Monat.
Schön wäre ein Bezahlsystem für tatsächlich genutzten Speicher. Das sind eben die Konsequenzen ohne wirklichen Wettbewerb. Aber aus Apple Sicht (Gewinnmaximierung) läuft das genau richtig.
Was ein Quatsch! Es war noch nie wegen Konkurrenz günstiger, sondern diejenigen, die es günstiger angeboten haben, werden ihre Preise erhöhen, weil sie plötzlich jetzt mehr können und flauen, dass sie Apple user melken dürfen.
Kein Siri Ai, kein İPhone mirroring. Danke Eu!!! Bald können wir nur noch telefonieren
Jaaaa! Danke EU! Ich will endlich nen lokales Backup auf nen SMB Share direkt vom iOS Gerät aus machen können. Das wäre mal was.
Egal auf welcher Seite man steht, es nervt so hart. Es nervt einfach so hart langsam…
Ganz ehrlich, Apple sollte einfach ihre Dienste in der EU einstellen. Die Regulierungswut ist ja echt nicht mehr annehmbar…
Das ist eine Deregulierung!
Die EU reguliert wieder Sachen welche sie nicht regulieren braucht. Absolut unnötig.
Cool. Ist das dann das nächste Feature was in der EU gesperrt wird?
Ich glaube, die überlegen gerade, komische Nicknames zu verbieten :)
Langsam geht mir die EU echt auf den Sack. Das einzige was das bringt, sind wieder Einschränkungen für Menschen in der EU. Alle anderen haben ein vernünftiges System und mehr will man gar nicht, da hört man sich ein Apple Gerät ausgesucht
Es zwingt dich keiner in der EU zu leben…
Wenn Du mehr darfst, ist das das Gegenteil einer Einschränkung. Beschränkt ist nur Deine Aussage.
Jeder der mehr will hat massiv Auswahl am Markt. Warum kauft Apple Geräte, wenn man mit den gebotenen Funktionen und Wahlfreiheiten hinterher nicht zufrieden ist? Bis jetzt hat keiner der diese Regulierungswut der EU bejubelt, dafür mal eine nachvollziehbare Antwort liefern können. Willst du der erste sein?
Ich würde ja zu gerne drahtlos Backups meines iPhones auf meinem NAS machen und iCloud rausschmeißen. Hoffe, dass das kommen wird.
Welchen Vorteil erhofft man sich dadurch? Vor allem, wenn man dann doch mal unterwegs in die Bredouille kommt und das Back-up bräuchte und dann nicht rankommt?
Und ja, ich hatte so einen Fall schon zweimal und war froh, dass ich ständig auf das iCloud Back-up zurückgreifen konnte.
Ich habe bei mir zu Hause auch ein NAS mit 16TB (Brutto) zu stehen, würde aber nie im Leben auf die Idee kommen, dies als einzigen Platz für das voll Back-up meines iPhones zu nutzen.
Haben wir nicht andere Probleme zu klären…
Wieso kann man den nicht mit einem BMW zu Fiat Fahren um sich einen neuen Schlüssel anzulernen?
Oder das Kartenmatetial von Mercedes im Fordnavi nutzen…
Ich habe doch ne Alternative am PC…
Kann es nicht nachvollziehen. Warum muss auf einmal alles für alle offen/ möglich sein.
Ich weiß/ kann nachlesen was mit welchem Produkt möglich ist und kann entscheiden was für mich wichtig ist.
Was da wieder ein Kosten und Zeitaufwand hinter steckt.
Schade!
Weil BMW und Fiat europäische Firmen sind und man denen lieber nicht so auf den Sack gehen will
Diese Selbstüberschätzung der EU ist einfach nur noch lächerlich.
Andere Anbieter bekommen keine vernünftigen eigenen Ökosysteme hin und weil deren Mist kaum einer kauft, soll Apple den Gurken schön zu Allem Zugang gewähren.
Ja ne ist klar.
Demnächst werden einfach gar keine neuen Funktionen in der EU mehr angeboten und das wäre absolut nachvollziehbar. Hätte ich als Unternehmen auch kein Bock drauf.
Nächsten Monat die Forderung Android aufm iPhone installieren zu dürfen xD Wild
Ein entgooglefiziertes Android auf einem iPhone würde ich aber wirklich zu gerne mal testen.
Und warum nicht ein entgoogletes Android auf jeder anderen Highend Hardware, die es massiv am Markt gibt? Wo ist da der Unterschied?
Boah nicht schon wieder
Leider muss ich mich hier bei vielen Kommentaren wundern.
Hier geht es um die Monopolstellung eines Unternehmens, welches dadurch den Nutzer bevormundet und ihm diktiert was er nutzen soll/darf.
Ich gehe davon aus das sich viele über die freie Wahl bei welchem Dienstleister oder dem eigenem Server er seine Geräte Backups/Fotos/Daten sichern möchte freuen würden.
Gerade in der heutigen Zeit.
Das Argument das dies nicht sicher sei sind Stammtischparolen. Es gibt genug moderne Sicherheitsmechanismen welche dies genau so sicher machen können.
Auch wenn ich ein Apple Gerät gekauft habe möchte ich selbst entscheiden können wo ich meine persönliche Daten speichere.
Apple geht hier gerne den Weg Funktionen einfach nicht anzubieten. Und die Schuld dafür der EU und deren DMA zu geben.
Und natürlich wird hier gerne die Sicherheit der Nutzer vorgeschoben.
Apple möchte hier meiner Meinung nach schlicht und ergreifend keine Ressourcen investieren um universelle standardisierte Schnittstellen anzubieten. Und sich auch nicht die Einnahmen durch weniger iCloud Speicher Abos der Nutzer entgehen lassen.
So gern ich Apple Geräte und deren Dienste nutze. Dieses Bevormundung und Schuldzuweisung stört mich mehr und mehr.
Ebenso das blaming der EU. Ich befürworte auch nicht alles was sie durchsetzen wollen aber diese Initiative schon.
Digitale Souveränität und Wettbewerb sind gut und wichtig.
+1
Seltsam, dass ich mich bei der Wahl zu Apple überhaupt nicht bevormundet gefühlt habe, und dies auch immer noch nicht zu. Tatsächlich mal das geschlossene System
Wundert mich, dass das erst jetzt kommt. Das würde Apple allerdings die lukrativste Einnahmequelle beschneiden – das „Zwangsabo“ zu mehr icloud speicher. Ich würde gerne auf kostengünstigere Alternativen ausweichen, um vollständige Backups von iphone ipad und mac zu machen.
Wieso Zwangsabo?
Es kann alles ohne ICloud gesichert werden.
Es ist vielleicht was umständlicher, aber ohne Kosten machbar.
Bei Netflix hab ich auch nur begrenzte Auswahl… bei einem LG TV kann ich auch nicht die Apps vom Samsung drauf laden…
Es gibt einfach so vieles im Alltag, finde das keine Monopolstellung.
Du magst Recht haben, dass alles (einschließlich W-lan Zugängen, ich’s mehr im appstore vorhandenen apps bzw. von apps heruntergeladenen Daten,…(?)) ohne icloud gesichert werden kann.
aber wie spiele ich die Daten zurück auf ein neu aufgesetztes iphone/ipad?
Also nicht nur Photosammlungen, sondern lokal gespeicherte Nutzerdaten?
Nach Möglichkeit bitte ohne, dass ich mir dafür einen mac kaufen muss?
Apps können ihre Daten doch auf jeden x-beliebigen Cloud Speicher hochladen. Macht halt nur keinen Sinn wenn sich jeder App Anbieter für einen anderen Cloud Anbieter entscheidet. Also gibt es App Anbieter, die entweder die iCloud dafür nutzen oder ihre eigene Cloud Infrastruktur. Hier ist es aber keine Vorgabe von Apple, dass die Apps die Daten in die iCloud laden müssen. Das kannst du jetzt also Apple nicht ankreiden.
Es gibt auch Apps für Windows, die ein Voll-Backup vom iPhone anlegen und bei Bedarf nur bestimmte Daten zurückspielen können.
iMazing wäre hier z.B. eine langjährige bewährte Anlaufstelle.
Ich stimme mit vielem was die EU von Apple will zu aber könnte mir vorstellen das Apple vielleicht irgendwann mal streiken würde/könnte (Server einfach nen Tag ausfallen lassen) (denke ich sehr sehr unwahrscheinlich),
keine iPhones mehr in der EU verkaufen
oder iPhones in zwei Kategorien zu verkaufen wie viele Android Marken ihre Handys günstiger mit Werbung und teuerer ohne Werbung zu verkaufen halt nur mit den EU Anforderungen teurer (z.b. mit diesem Back-Up Diensten und ohne Siri AI) und ohne EU Anforderungen günstiger/normal (ohne andere Back-Up Dienste und mit Siri AI)
Es ist der innigste Wunsch jedes Apple Geräte Besitzers, seine Benutzerdaten und Passwörter auf Google Diensten zu speichern. Gibt es eigentlich wissenschaftliche Erkenntnisse, weshalb sich die dümmsten Personen in der EU wiederfinden?
Ich meine mal gelesen zu haben, dass es in der EU 38 Millionen iPhone Nutzer gibt.
Apple ist ein gewinnorientiertes Unternehmen. Wenn sie ihren dritt größten Markt nicht verlieren wollen, sollten sie sich nicht wie ein bockiges Kind benehmen, sondern mitspielen, was die EU vorgibt. So wie sie es in China auch tun. Denn sich dort mit der Regierung anzulegen würde anders ausgehen als in der EU.
Ich finde 38 Millionen auf den gesamten europäischen Raum gesehen ziemlich wenig.
Wäre perfekt. Dann könnte das alles mit über meine Nextcloud laufen.
Grundsätzlich ist die iCloud gut, aber die Preispolitik was 2TB aufwärts angeht, fände ich es gut, wenn Apple eins auf den Deckel bekommt.
Am besten Apple verkauft nix mehr in Europa! So wäre es korrekt!
Nur nochmal um das klarzustellen hier:
„Die italienische Sicherheitsbehöre“
untersucht den iCloud Zwang. Nicht die EU !
Und ich bin Italien dafür sehr dankbar. Denn man sieht an einigen Kommentaren das iCloud oft nur für die Sicherung benötigt wird. Weiß Apple natürlich auch. Ergo „Zwang weg, Abos weg, Geld für Apple weg“. Und genau deswegen kommt Apple – wieder einmal – mit dem Gelaber von „Sicherheit“.
Es ist die EU nicht Europa.
Wäre doch super ein Backup in seiner eigenen nextcloud machen zu können, statt iCloud nutzen zu müssen.
Weil ich auch immer wieder lese, dass so eine Änderung also den Anbieter für das Remote Back-up frei wählen zu können, absolut keine Sicherheitsbedenken mit sich bringt.
Jede Variable, die sich durch den User selber ändern lässt, birgt immer ein gewisses Risiko.
Mal ist das Risiko vernachlässigbar mal ist es größer je nach System, was an dieser Variable hängt.
Wenn es jemand schafft unbemerkt auf das Gerät zu kommen und diese Variable zu ändern, kann das entsprechende Konsequenzen haben.
Anderes Beispiel aus der IT Welt: DNS Hijacking.
Durch Manipulationen am DNS haben Leute schon vor dem Ruin gestanden…