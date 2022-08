Spotify will Influencer locken: Audio-Kommentare für Playlisten im Anmarsch

Spotify selbst hat in den zurückliegenden Wochen viele neue Funktionen ausgeliefert zu denen unter anderem die neuen Home-Feeds zählen, mit denen sich schnell zwischen Musik- und Podcast-Inhalten hin und her schalten lässt. Zudem wurden Verbesserungen für die Benutzeroberfläche angekündigt und die Möglichkeit eingeführt automatisch mit Wiedergabelisten versorgt zu werden, die auf dem Geschmack von Freunden basieren.

In jedem Fall arbeiten die Skandinavier mit den Audio-Kommentaren einmal mehr an einer Funktion, die Anwender auf der Plattform hält und mit Inhalten zum Hören versorgt, ohne dass Spotify für diese Lizenzgebühren an die großen Musik-Labels bezahlen müsste. Eine Strategie, der wir bereits Spotifys Podcast-Offensive zu verdanken haben. Die eingesprochenen Inhalte lassen sich nach der Aufnahme schneiden, mit Musik unterlegen und einer spezifischen Playlist zuweisen.

Insert

You are going to send email to