Android 13: Die wichtigsten neuen Funktionen des iOS-Konkurrenten

Eine Funktion, die wir uns auch für das iPhone wünschen würden: Die mit Android 13 neu gegebene Möglichkeit festzulegen, mit welcher Sprache installierte Applikationen starten sollen. Auf dem iPhone orientieren sich installierte Apps grundsätzlich an der gewählten Systemsprache und weichen oft auf Englisch aus, wenn die Systemsprache selbst nicht unterstützt wird. Dies führt dazu, dass Muttersprachler installierte Apps oft nicht in der Original-Fassung sondern auf Englisch nutzen müssen.

In anderen Bereichen zieht Google nach und implementiert, was Apple schon länger anbietet. 3D-Audio etwa oder der Zugriff auf die Zwischenablage des Gerätes. Dieser wird nach dem Kopieren von Passwörtern nicht mehr allen Apps angeboten, hier löscht das Betriebssystem sensible Daten nun automatisch. Zudem haben Drittanbieter-Apps in Android 13 nicht mehr grundsätzlich Zugriff auf die gesamte Foto-Bibliothek. Fortan lassen sich pro App einzelne Bilder oder Alben auswählen, auf die der Zugriff gewährt wird.

