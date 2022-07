Spotify generiert gemeinsame „Freund*innen-Mixe“

Die so erstellten gemeinsamen Wiedergabelisten werden täglich aktualisiert und sollen einen Querschnitt des Musikgeschmacks der teilnehmenden Nutzer abbilden. Wenn man mindestens drei dieser Listen am Laufen hat, erstellt Spotify zudem automatisch den neuen „Freund*innen-Mix“ und versammelt darin – so sagt es der Musikdienst – beleibte und brandneue Songs, die auf den gemeinsamen Wiedergabelisten mit Freunden und Freundinnen basieren.

Wählt dafür über den Bereich „Für dich erstellt“ in der Spotify-Suche die Option „Gemeinsamen Mix erstellen“ und ladet anschließend einen oder mehrere weitere Spotify-Nutzer zu dieser gemeinsamen Wiedergabeliste ein. Maximal können zehn weitere Teilnehmer hinzugefügt werden und die Einladungen lassen sich über die Teilen-Funktion von iOS und macOS auch an Personen verschicken, die Spotify bislang nicht nutzen. Spotify freut sich hier natürlich besonders über ein damit verbundenes Anwerben neuer Nutzer.

Der „Freund*innen-Mix“ ist Spotify zufolge weltweit auf iOS-Geräten und Desktop-Rechnern gleichermaßen für Nutzer der werbefinanzierten Version von Spotify und Abonnenten von Spotify Premium verfügbar. Voraussetzung für dessen Erscheinen ist allerdings, dass bereits mindestens drei gemeinsame Wiedergabelisten mit anderen Nutzern erstellt wurden. Ist dies nicht der Fall, so müsst ihr euch erstmal mit dem Erstellen der von Spotify in Deutschland abwechselnd mal „Gemeinsamer Mix“ und teilweise auch „Blend-Playlists“ genannten Listen befassen.

Spotify will Nutzer, die mit Freunden zusammen Wiedergabelisten erstellen, automatisch eine Art „Best of“-Liste dieser gemeinsamen Wiedergabelisten anbieten. Ähnlich wie andere regelmäßig von Spotify angebotenen Mixtapes hat der Musikdienst künftig auch einen „Freund*innen-Mix“ im Programm, in dem sich automatisch zusammengestellte Songs finden, die auf den sogenannten „Blend-Wiedergabelisten“ basieren.

