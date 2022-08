WONDERBOOM 3: Ultimate Ears legt Bluetooth-Lautsprecher neu auf

Was den Ladeanschluss angeht sind die WONDERBOOM 3 mit einem Mikro-USB-Port nicht ganz auf der Höhe der Zeit, besitzen dafür aber eine „Outdoor Boost“-Taste, die gegen das Verblassen der Musikwiedergabe im freien eingesetzt werden kann. Neben den für Ultimate Ears typischen Bedienelementen an der Geräte-Front, verfügen die 10 cm x 9,5 cm kleinen Lautsprecher lediglich über einen An/Aus-Schalter und die Stereo-Taste zum Verbinden mehrerer Speaker.

Hierzulande sollen die kleinen Speaker am 31. August erscheinen und dann mit einer 14-stündigen Akkulaufzeit um Käufer werben. Ausgestattet mit einer IP67-Zertifizierung überleben die WONDERBOOM 3 auch einen halbstündigen Tauchgang unter Wasser und lassen sich in Zweierpaaren zu Stereo-Sets verbinden.

Die Logitech-Marke Ultimate Ears hat die tragbaren Bluetooth-Lautsprecher der WONDERBOOM-Familie überarbeitet und mit dem WONDERBOOM 3 die nunmehr dritte Generation der wasserdichten Speaker vorgestellt. Diese werden ab Ende des Monats in den vier Farbvarianten Joyous Bright (Grau), Hyper Pink (Rosa), Performance Blue (Blau) und Active Black (Schwarz) auch in Deutschland erhältlich sein.

