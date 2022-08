Spotify „Home Feeds“ sollen das Entdecken neuer Inhalte erleichtern

Spotify hat in den vergangenen Wochen mehrfach Funktionserweiterungen und Verbesserungen angekündigt, darunter zuletzt die Möglichkeit, automatisch auf dem eigenen und dem Geschmack von Freunden basierende Wiedergabeliste zu erhalten. Zudem will der Anbieter zahlenden Kunden eine verbesserte Benutzeroberfläche bieten und den bislang gemeinsamen Knopf für Shuffle und die reguläre Wiedergabe von Alben und Wiedergabelisten durch zwei getrennte Tasten ersetzen.

Die Home Feeds präsentieren sich künftig in Form von zwei Tasten ganz oben auf der Startseite der Spotify-App. Per Fingertipp kann man dann getrennte Listen für Musik sowie Podcasts und Shows aufrufen, die das Entdecken neuer Inhalte erleichtern sollen.

Auf die neuen Home Feeds macht Spotify in seinem Haus-Blog aufmerksam und merkt dabei direkt an, dass die Funktion zunächst nur auf Android-Geräten zur Verfügung stehen wird. iOS-Nutzer sollen sich etwas gedulden, mit Blick auf die Verfügbarkeit auf dem iPhone will der Anbieter in Kürze weitere Informationen nachreichen.

Mit den neuen „Home Feeds“ kündigt Spotify eine weitere Neuerung mit Blick auf die grundlegende Bedienung der Musikstreaming-App an. Auf längst versprochene Funktionen wie die Wiedergabe in Lossless-Qualität oder auch die HomePod-Unterstützung lässt der Musikdienst seine Kunden derweil weiter warten.

