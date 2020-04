Spotify: Mini-Update statt Streaming für die Apple Watch

Ein flüchtiger Blick auf den Beipackzettel des jüngsten Spotify-Updates hat viele Apple Watch-Nutzer wahrscheinlich schon hoffen lassen, dass es endlich substanzielle Neuigkeiten für Träger der Computeruhr gibt.

Hier müssen wir euch leider enttäuschen. Die Spotify-App liefert mit Version 8.5.52 auf dem Handgelenk lediglich nach, was auf iPhone und iPad bereits im vergangenen September einkehrte.

Bei Bedarf nimmt die Uhren-Anwendung euren Musikwunsch nun auch als Sprachkommando entgegen. So ist Apples Sprachassistentin nun auch auf der Apple Watch in der Lage Befehle wie „Hey Siri, Spiel Rockmusik auf Spotify“ auszuwerten und so auszuführen, dass das gewünschte Ergebnis eintrifft.

Vom iPhone-unabhängigen Streaming unterwegs (etwa beim Joggen auf der LTE-Version der Apple Watch) oder von einer brauchbaren Offline-Wiedergabe ist nach wie vor nichts zu sehen.

Dass Spotify sich vollumfänglich vom Handgelenk aus bedienen lassen könnte zeigte die Drittanbieter-App Apollo schon im November 2018. Damals sorgte Spotify selbst dafür, dass der Download aus dem App Store entfernt werden musste…