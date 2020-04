HeartWatch 4: Herzfrequenz-Daten neu aufbereitet

David Walsh, der in Australien ansässige Entwickler der Schlaf-Tracking-App AutoSleep hat seine HeartWatch-App neu aufgelegt und bietet die seit 2015 im App Store erhältliche Anwendung seit Ende März in Ausgabe 4.0 an. Die App für iPhone und Apple Watch kostet nach wie vor 4,49 Euro.

HeartWatch bereitet die von der Apple Watch aufgezeichneten Herzfrequenz-Daten auf und versorgt euch mit einer übersichtlichen Anzeige der regelmäßigen Messungen.

Diese werden in der App auf sogenannten Kacheln dargestellt, die grundsätzlich Tageswerte zeigen, sich für eine detaillierte Auswertung aber auch antippen und im Stundenverlauf sichten lassen.

Im der iPhone-App lässt sich festlegen, welche Kacheln angezeigt werden soll. Zur Auswahl stehen unter anderem die Herzfrequenz im Tagesverlauf, die Herzfrequenz bei Inaktivität, die während des Schlafens und während des Aufwachens aufgezeichneten Herzfrequenz-Werte.

Eckdaten, die HeartWatch 4 zudem um zurückgelegte Schritte, eine eigene Aktivitäts-Visualisierung und eine Bewegungsprognose anreichert.

Der Download präsentiert zahlenverliebten Apple Watch-Nutzern die ohnehin in der Health-App gespeicherten Werte so, dass sich diese leicht verdauen lassen und kann Anwendern helfen, die ihren Herzschlag – warum auch immer – genauer im Blick behalten wollen.

Neben der iPhone-App beinhaltet der HeartWatch 4-Download auch eine Apple Watch-Komponente, die unter anderem eine Komplikation mit wählbarem Inhalt mitbringt (letzte Puls-Messung, durchschnittlicher Ruhepuls etc.) und nach dem Aufruf schnell über die wichtigsten Tageswerte Informiert.

Wer jetzt grundsätzliches Interesse an HeartWatch 4 haben sollte, der schaut sich die offizielle Webseite der App an. Entwickler Walsh präsentiert hier weitere Funktionen wie das Timogotchi (eine gewöhnungsbedürftige 3D-Figur, die euren täglichen Bewegungsschnitt visualisiert), die Auswertung von Workouts und das „Trend Dashboard“.

Für diese App ist ein iPhone erforderlich, auf dem die Health App installiert ist. Herzwerte werden aus der Health App gelesen, welche idealerweise Daten enthält, die mit Ihrer Apple Watch erfasst wurden.