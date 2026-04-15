Spotify erweitert Hörbuch-Angebot: Charts und „Page Match“ starten

Rund ein Jahr nach dem Start der Hörbuchfunktion in Deutschland baut Spotify sein Angebot weiter aus. Nachdem der Dienst im April 2025 zunächst ein monatlich begrenztes Hörkontingent für Premium-Nutzer eingeführt hatte, folgen nun zwei neue Funktionen, die die Nutzung erweitern sollen.

Ab sofort stehen erstmals Hörbuch-Charts für Deutschland bereit. Diese listen wöchentlich die aktuell meistgehörten Titel und sind zusätzlich nach Genres wie Krimi, Fantasy oder Ratgeber unterteilt. Damit orientiert sich Spotify an den bereits bekannten Rankings für Musik und Podcasts und will die Auffindbarkeit von Inhalten verbessern.

Die aktuellen Hörbuch-Charts für Deutschland

Parallel dazu wird die Funktion „Page Match“ nun auch für deutschsprachige Titel eingeführt. Diese war zuvor nur eingeschränkt verfügbar. Nutzer können damit eine Seite aus einem gedruckten Buch oder einem E-Book mit der iPhone-Kamera erfassen. Die App erkennt den Text und springt im Hörbuch automatisch zur passenden Stelle. Der Wechsel funktioniert auch in die andere Richtung, sodass sich Hör- und Lesephasen miteinander verbinden lassen.

Nutzungsmuster und Ausbau des Katalogs

Die Erweiterungen bauen auf einem Angebot auf, das seit seiner Einführung kontinuierlich ergänzt wurde. Zum Start standen rund 350.000 Titel zur Verfügung, inzwischen ist der Katalog deutlich gewachsen. Gleichzeitig hatte Spotify das Modell schrittweise angepasst, etwa durch zusätzliche Zeitpakete oder ein optionales Zusatzabo für mehr Hörzeit.

Die grundlegende Nutzung bleibt unverändert. Premium-Abonnenten erhalten monatlich ein Kontingent von zwölf Stunden für Hörbücher aus dem enthaltenen Katalog. Nicht genutzte Zeit verfällt am Monatsende, zusätzliche Stunden können kostenpflichtig ergänzt werden.

Aus den nun veröffentlichten Nutzungsdaten lassen sich erste Trends ablesen. Besonders gefragt sind demnach Krimis, Fantasy und Romance. Bei den meistgehörten Titeln dominieren bekannte Reihen und Bestseller.

Mit den neuen Funktionen versucht Spotify, die Hörbuchnutzung stärker in bestehende Gewohnheiten zu integrieren. Während die Charts bei der Auswahl helfen sollen, richtet sich „Page Match“ vor allem an Nutzer, die zwischen verschiedenen Formaten wechseln.