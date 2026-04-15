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Spotify erweitert Hörbuch-Angebot: Charts und „Page Match“ starten
Rund ein Jahr nach dem Start der Hörbuchfunktion in Deutschland baut Spotify sein Angebot weiter aus. Nachdem der Dienst im April 2025 zunächst ein monatlich begrenztes Hörkontingent für Premium-Nutzer eingeführt hatte, folgen nun zwei neue Funktionen, die die Nutzung erweitern sollen.
Ab sofort stehen erstmals Hörbuch-Charts für Deutschland bereit. Diese listen wöchentlich die aktuell meistgehörten Titel und sind zusätzlich nach Genres wie Krimi, Fantasy oder Ratgeber unterteilt. Damit orientiert sich Spotify an den bereits bekannten Rankings für Musik und Podcasts und will die Auffindbarkeit von Inhalten verbessern.
Die aktuellen Hörbuch-Charts für Deutschland
- Der Herr der Ringe. Erster Teil: Die Gefährten – J.R.R. Tolkien
- Die Känguru-Rebellion (Die Känguru-Werke 5) – Marc-Uwe Kling
- Fourth Wing – Flammengeküsst (Flammengeküsst-Reihe 1) – Rebecca Yarros
- Die Känguru-Chroniken (Die Känguru-Werke 1) – Marc-Uwe Kling
- Eine Hymne an das Leben: Die Scham muss die Seiten wechseln – Gisèle Pelicot, Judith Perrignon
- The Secret of Secrets – Robert Langdon 6 (Gekürzt) – Dan Brown
- Eragon – Das Vermächtnis der Drachenreiter – Christopher Paolini
- Iron Flame – Flammengeküsst (Flammengeküsst-Reihe 2) – Rebecca Yarros
- Alchemised – SenLinYu
- Das Känguru-Manifest (Die Känguru-Werke 2) – Marc-Uwe Kling
Parallel dazu wird die Funktion „Page Match“ nun auch für deutschsprachige Titel eingeführt. Diese war zuvor nur eingeschränkt verfügbar. Nutzer können damit eine Seite aus einem gedruckten Buch oder einem E-Book mit der iPhone-Kamera erfassen. Die App erkennt den Text und springt im Hörbuch automatisch zur passenden Stelle. Der Wechsel funktioniert auch in die andere Richtung, sodass sich Hör- und Lesephasen miteinander verbinden lassen.
Nutzungsmuster und Ausbau des Katalogs
Die Erweiterungen bauen auf einem Angebot auf, das seit seiner Einführung kontinuierlich ergänzt wurde. Zum Start standen rund 350.000 Titel zur Verfügung, inzwischen ist der Katalog deutlich gewachsen. Gleichzeitig hatte Spotify das Modell schrittweise angepasst, etwa durch zusätzliche Zeitpakete oder ein optionales Zusatzabo für mehr Hörzeit.
- Spotify startet Hörbücher+: Hörzeit-Abo ergänzt Premium-Abo
Die grundlegende Nutzung bleibt unverändert. Premium-Abonnenten erhalten monatlich ein Kontingent von zwölf Stunden für Hörbücher aus dem enthaltenen Katalog. Nicht genutzte Zeit verfällt am Monatsende, zusätzliche Stunden können kostenpflichtig ergänzt werden.
Aus den nun veröffentlichten Nutzungsdaten lassen sich erste Trends ablesen. Besonders gefragt sind demnach Krimis, Fantasy und Romance. Bei den meistgehörten Titeln dominieren bekannte Reihen und Bestseller.
Mit den neuen Funktionen versucht Spotify, die Hörbuchnutzung stärker in bestehende Gewohnheiten zu integrieren. Während die Charts bei der Auswahl helfen sollen, richtet sich „Page Match“ vor allem an Nutzer, die zwischen verschiedenen Formaten wechseln.
Entwickler: Spotify
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Für Family beknackt. Nur der Haupt Nutzer erhält 12 h. Die können auch nicht abgegeben werden. Will ein Familienmitglied HörbuchStunden, kostet das jeweils 8,99€/Monat obendrauf. Stattlich
Respekt in dem Fall.
Ich finde es schade, dass die einzelnen Tracks nicht nach Kapiteln benannt sind, so dass man zu der Stelle im Buch springen kann, die einen interessiert. Bei Podcast ist das ja auch möglich.
12 Stunden sind nicht sinnvoll. Ein Hörbuch pro Monat wäre gut. Wenn ich z.B. ein Buch mit einer Länge von 17 Stunden höre, muss ich am Ende vielleicht 14 Tage warten, bis die nächsten 5 Stunden freigegeben werden und der Handlungsverlauf und die Spannung sind weg.
Ich höre Hörbücher mit Qobuz, da gibt es keine Stunden Begrenzung. Hörbücher kosten nichts extra und ich kann soviel Hörbücher hören wie ich möchte.