Spotify-Hörbücher jetzt auch in Deutschland verfügbar

Es hat sich gestern bereits angedeutet, jetzt ist es offiziell: Abonnenten von Spotify haben von heute an auch in Deutschland die Möglichkeit, auf ein umfangreiches Angebot an Hörbüchern zuzugreifen.

Zum Start der Erweiterung haben Nutzer die Möglichkeit, aus einem Katalog von 350.000 Hörbuchtiteln zu wählen, der zahlreiche Titel auf Deutsch sowie in der Schweiz auf Französisch und Italienisch enthält.

Für die Nutzung der neuen Hörbuch-Integration wird wohlgemerkt ein kostenpflichtiges Abonnement von Spotify vorausgesetzt. Die Option steht für Einzelnutzer mit Spotify Premium, Abonnenten von Spotify Premium Duo sowie die Hauptnutzer eines Familienpakets zur Verfügung. Im Rahmen seines Spotify-Abonnements kann man die in diesem Hörbuchkatalog enthaltenen Titel dann jeden Monat zwölf Stunden lang nutzen. Weitere Zeitpakete mit jeweils zehn Stunden Nutzungszeit können zum Preis von 9,99 Euro erworben werden.

Alternativ dazu lassen sich einzelne Hörbücher auch unabhängig vom Abo-Status gegen Bezahlung freischalten. Zur Preisgestaltung dieser Option liegen derzeit noch keine Informationen vor.

Spotify lässt wissen, dass die neuen Funktionen im Laufe des heutigen Tages für alle berechtigten Nutzer freigeschaltet werden. Unter Umständen müsst ihr euch also noch ein wenig gedulden. Wir nehmen an, dass in diesem Zusammenhang auch noch ein Update für die Spotify-App veröffentlicht wird.

App-Update mit neuen Hörbuch-Funktionen

Die Erweiterung des Angebots wird von mehreren neuen, auf den Konsum von Hörbüchern abgestimmten und Funktionen, die von Spotify als „Hörbuch Experience“ bezeichnet werden begleitet.

Ein neuer „Hörbücher“-Tab soll die Suche nach gesprochenen Inhalten erleichtern. Zudem sollen ein Einschlaftimer und automatische Lesezeichen dafür sorgen, dass man jeweils schnell die richtige Stelle zum Weiterhören findet. Nutzer erhalten individuelle Empfehlungen und können über einen „Hörbuch-Hub“ auf ausgewählte und vom Spotify-Team empfohlene Inhalte zugreifen.