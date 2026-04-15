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Nur schwer erreichbarer Support

Kundenservice: Trade Republic reagiert auf massiven Beschwerdeanstieg
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Neobanken, bei denen das Gesamte Bankgeschäft über die hauseigene App abgewickelt werden kann, stehen seit Jahren für einfache Abläufe und günstige Konditionen. Gleichzeitig gilt der Kundenservice als Schwachstelle: In Situationen, in denen Konten eingeschränkt werden oder Transaktionen Fragen aufwerfen, fehlt vielen Nutzern ein direkter Ansprechpartner.

Trade Republic
Auch bei Trade Republic hat sich diese Kritik zuletzt verstärkt. Nach Angaben des Verbraucherzentrale Bundesverbands ist die Zahl der Beschwerden im vergangenen Jahr um über 130 Prozent gestiegen. Als zentrale Probleme wurden ein schwer erreichbarer Kundenservice sowie unklare Abläufe bei Leistungen genannt. Parallel dazu registriert auch die Finanzaufsicht vermehrt Eingaben zu Neobrokern allgemein.

Vor diesem Hintergrund erweitert Trade Republic nun sein Support-Angebot und führt neue Kontaktwege ein.

Telefon und Live-Chat 24/7

Künftig können Kunden den Support direkt aus der App heraus telefonisch kontaktieren oder per Live-Chat erreichen. Der Service ist rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche verfügbar. Dafür hat das Unternehmen nach eigenen Angaben in Infrastruktur und Personal investiert und mehr als 1.000 Servicekräfte aufgebaut.

Ein neues System soll zudem für mehr Transparenz sorgen. Wenn Anfragen nicht sofort gelöst werden können, lässt sich ihr Bearbeitungsstatus künftig in der App verfolgen. Nutzer erhalten damit einen Überblick über den Fortschritt ihrer Anfrage.

Deutsche Bank Black Rock

Verbraucherzentrale warnte bereits: Nicht das gesamte Guthaben fällt unter die Einlagensicherung

Parallel dazu erweitert Trade Republic die Anwendung um zusätzliche Funktionen. Dazu zählen flexiblere Optionen für Passwörter und PINs sowie die Unterstützung externer Zwei Faktor Anwendungen zur Absicherung des Zugangs. Für Anleger stehen detailliertere Auswertungen und exportierbare Steuerberichte bereit.

Die Änderungen knüpfen an den Ausbau der Plattform in den vergangenen Monaten an. So hat Trade Republic unter anderem eine integrierte Krypto Wallet eingeführt, mit der sich digitale Vermögenswerte übertragen und für Zahlungen nutzen lassen. Auch das gestartete Kinderdepot richtet sich an Nutzer, die ihre Finanzplanung langfristig über die Anwendung abbilden möchten.

Darüber hinaus will das Unternehmen den Austausch mit seinen Kunden stärken. Geplant ist ein Kundenbeirat, der regelmäßig Feedback an das Management gibt. Ergänzend sollen digitale Formate wie Fragerunden und Abstimmungen die Weiterentwicklung der Funktionen begleiten.

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15. Apr. 2026 um 17:03 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


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  • Naja ob da auf die Beschwerden reagiert wurde, vermutlich eher auf den Druck der BaFin :-)

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  • Ich bin seit 2 Jahren bei denen und handle recht aktiv. Habe noch nie ein Problem gehabt und würde TR jederzeit weiter empfehlen. Allerdings komme ich von VR-Bank Depot und UnionInvest. Da ist vermutlich jeder Wechsel eine Verbesserung.

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  • Hi. Hat jemand schon eine Lösung dafür gefunden, wie ich TR wieder über Banking4 nutzen kann? Der ScreenScraper funktioniert schon seit einiger Zeit nicht mehr :-( Danke

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