Spotify startet Hörbücher+: Hörzeit-Abo ergänzt Premium-Abo

Spotify hatte die Hörbuchfunktion in Deutschland erst im April dieses Jahres eingeführt. Seit dem 15. April können Premium-Abonnenten zusätzlich zur Musik auch Hörbuchtitel monatlich bis zu zwölf Stunden lang hören. Wer sich mehr Bücher vorlesen lassen möchte, kann seitdem zusätzliche Zeitpakete mit jeweils zehn Stunden für 9,99 Euro kaufen. Mit Hörbücher+ erweitert Spotify nun diese Option.

Hörzeit-Abo zum Premium-Abo

Spotify bietet seinen Premium-Nutzern in Deutschland und zehn weiteren Ländern ab sofort neue Möglichkeiten zum Hören von Hörbüchern. Nach Testläufen in Irland und Kanada führt der Streamingdienst eine kostenpflichtige Zusatzoption unter dem Namen Hörbücher+ ein. Diese richtet sich an Personen, die bereits ein Premium-Abo nutzen und mehr Zeit für Hörinhalte wünschen.

Das monatliche Add-on kostet 8,99 Euro und stellt zusätzlich 15 Stunden Hörzeit zur Verfügung. Es ist für Einzelabonnenten sowie für Hauptnutzerinnen und Hauptnutzer von Familien- oder Duo-Abos erhältlich. Die Zusatzzeit wird automatisch zum monatlichen Kontingent hinzugefügt, sobald die im Abo enthaltenen Stunden aufgebraucht sind. Unverbrauchte Hörzeit kann dabei nicht in den Folgemonat übernommen werden.

Zugriff auch für Zusatz-Mitglieder

Mit „Hörbücher+ für Abomitglieder“ erweitert Spotify erstmals auch den Zugriff auf Familienmitglieder und Duo-Partner. Diese können sich über ihre jeweiligen Hauptnutzer Hörzeit freischalten lassen. Auch ein einmaliges Paket mit 10 Stunden lässt sich optional hinzubuchen, wenn das Monatslimit nicht ausreicht. Die Zuweisung erfolgt über das jeweilige Abo-Hauptkonto.

Spotify reagiert mit dem neuen Modell auf die wachsende Nachfrage nach flexiblen Hörbuchangeboten. Das Unternehmen möchte mit der Erweiterung nicht nur bestehende Nutzer stärker binden, sondern auch neue Zielgruppen ansprechen und Amazon seine Audible-Kunden streitig machen. Bei Audible bekommt man derzeit drei beliebige Hörbücher für jeweils 99 Cent: