App-Store-Ausfall trifft Sonos-Nutzer
Sonos-App zeitweise aus dem App Store verschwunden
Sonos hat erneut Probleme mit seiner App. Diesmal geht es allerdings nicht um fehlende Funktionen, träge Bedienung oder Designentscheidungen, sondern um die Verfügbarkeit im App Store. Wie Tim Hardwick von MacRumors berichtet, ist die Sonos-App seit heute früh weder im iPhone-App-Store noch im Mac-App-Store auffindbar.
Sonos bestätigt die Störung auf der eigenen Statusseite. Dort heißt es, man habe ein Problem mit der Verfügbarkeit der Sonos-App in den iOS- und Mac-App-Stores identifiziert und arbeite an einer Lösung. Nutzer könnten bis zur Behebung Schwierigkeiten haben, die App aus dem App Store zu laden oder zu aktualisieren.
Parallel weist Sonos auf derselben Seite einen größeren Ausfall beim Sonos-Account-System aus. Ob beide Störungen unmittelbar zusammenhängen, ist offen. Für Nutzer ist vor allem wichtig: Wer die Sonos-App bereits installiert hat, sollte sie derzeit nicht vorschnell löschen, solange die App-Store-Verfügbarkeit nicht wieder vollständig geklärt ist.
Download und Updates betroffen
Betroffen sind nach aktuellem Stand vor allem Neuinstallationen und Updates über Apples App Store. Die eigentliche Sonos-Nutzung kann je nach bestehender Installation und Systemzustand weiterhin funktionieren. Für grundlegende Steuerfunktionen verweist Sonos zudem auf die Web-App, die in unterstützten Browsern genutzt werden kann. Sie ersetzt die mobile App aber nicht vollständig, etwa bei Einrichtung und Systemverwaltung.
Sonos-App bleibt ein Reizthema
Der Zeitpunkt ist für Sonos ungünstig. Die App ist seit der großen Neufassung im Mai 2024 ein Dauerthema. Bei uns ging es damals unter anderem um die gestrichenen Funktionen der neuen Sonos-App, später dann um erste Updates, mit denen vermisste Funktionen zurückgebracht wurden.
Auch anderthalb Jahre später war das Thema nicht vollständig erledigt. Im November hatten wir noch einmal aufgegriffen, dass bei Sonos nach eigener Einschätzung weiterhin „lots of work left“ bleibt. Der aktuelle App-Store-Ausfall ist damit zwar ein anderes Problem, trifft aber auf Nutzer, deren Geduld mit der Sonos-Software ohnehin schon strapaziert wurde.
Auf dem Mac wird mir beim Öffnen der App jedesmal angezeigt, dass die App nur noch begrenzt unterstützt wird und mit kommenden MacOS-Versionen nicht mehr funktionieren wird.
Diesem Thema müssen die sich auch mal annehmen.
Sonst bleibt nur noch die Web-Anwendung ;-(
Die App ist das letzte. Regelmässig schiesst sie mein System ab. Dann muss ich alles wieder umständlich neu installieren. Sehr unzuverlässig.
Also mein System besteht aus zehn Lautsprechern. Es zickt hier und da zwar auch mal was aber neu installieren muss man das System dann nicht wirklich. Eventuell solltest du mal als Problem deinen Router in Erwägung mit einbeziehen.
Ich denke auch, dass solche Probleme individuell sein können. Ich nutze Sonos jetzt seit 10 Jahren und hatte anfangs Probleme mit Firmware-Updates, die immer mal wieder scheiterten oder Aussetzern bei Airplay. „Abgeschossen“ , so dass alles neu installiert werden musste, hat die App mein System (7 Geräte) noch nie.
Ich habe auch 5 Sonos Lautsprecher bei mir und ich hatte nie Probleme mit der App. Ich hab bei mir aber auch darauf geachtet ein stabiles mesh Netzwerk aufzubauen. Wie schon erwähnt, das könntest du mit in die problemfindung mit einbeziehen
Es ist nicht nur die App. Bei komplexeren Heimnetzen mit mehreren Access Points und Switches ist Sonos Multiroom alles andere als Plug & Play. Wenn nicht ALLE Sonos Lautsprecher per LAN angeschlossen sind oder ALLE per WLAN verbunden sind, wird automatisch ein paralleles drahtloses Netzwerk eingerichtet, SonosNet, das Interferenzen zu den anderen Channels im eingerichteten WLAN verursacht. Man sollte hier zB SonosNet Kanal 11 wählen und die anderen AP nur auf Kanal 1 und 6 einrichten. Ansonsten muss man darauf achten, Spanning Tree Protocol (STP) richtig zu konfigurieren, um Netzwerkschleifen zu verhindern, die das ganze Heimnetz kollabieren lassen. Dazu gibt es von Unifi einen eigenen Knowledgebase-Eintrag. Problematisch wird es auch dann, wenn nicht alle Lautsprecher am selben Switch hängen. Dann muss man die Switches manuell mit einem Wert für STP-Priorität in die richtige Hierarchie bringen. Prima auch, dass Sonos offiziell nur das alte STP unterstützt, nicht das viel schnellere RSTP. Das ist kein Gerede. Unifi hatte vor ca 1 Woche durch eine Regression in der Beta-Firmware für die U7 Access Points den Schutz vor Netzwerkschleifen versehentlich deaktiviert. Sofort fiel im Haus ein Switch aus, an dem die Sonos Playbase angeschlossen war, andere Geräte waren kaum noch erreichbar.
Was?
Ich wusste nicht dass ich für die Einrichtung der Sonos App ein IT Studium brauche :-(
Sollten die iPhone Apps im Appstore nicht auf Apple Servern gehostet sein?
Müsste dann doch da ein Problem sein, oder?
A pro pos schwierige Apps: Musste gerade feststellen, dass eine bei mir installierte App auch nicht mehr im Appstore ist.
Kann man die irgend wie sichern und auf ein anderes iPhone übertragen?
Ich glaube, solange du die App gekauft hast, kannst du sie über deine Käufe auch wieder neu installieren. Sie taucht dann halt nur nicht mehr im normalen Store für neu interessierte auf. Nagel mich auf diese Aussage aber bitte nicht fest.
Hatte letztes das erste mal, dass eine App weg war. Denke durch ein iOS Update lies sie sich nicht mehr öffnen. Wollte sie dann löschen und neu installieren, und da war sie nicht mehr zu finden. Kein Drama, weil es Ersatz gibt, aber wenn’s eine (einem) wichtige App ist, ist das schon mies.
Hab gerade geschaut bei mir ist die App sichtbar im Store. Haben das Problem dann scheinbar in den Griff bekommen?
Bei mir ist sie auch sichtbar.
Die App ist eh so ein Schrott… seit über einem Jahr und die kriegen es immer noch nicht gebacken