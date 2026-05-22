Sonos-App zeitweise aus dem App Store verschwunden

Sonos hat erneut Probleme mit seiner App. Diesmal geht es allerdings nicht um fehlende Funktionen, träge Bedienung oder Designentscheidungen, sondern um die Verfügbarkeit im App Store. Wie Tim Hardwick von MacRumors berichtet, ist die Sonos-App seit heute früh weder im iPhone-App-Store noch im Mac-App-Store auffindbar.

Sonos bestätigt die Störung auf der eigenen Statusseite. Dort heißt es, man habe ein Problem mit der Verfügbarkeit der Sonos-App in den iOS- und Mac-App-Stores identifiziert und arbeite an einer Lösung. Nutzer könnten bis zur Behebung Schwierigkeiten haben, die App aus dem App Store zu laden oder zu aktualisieren.

Parallel weist Sonos auf derselben Seite einen größeren Ausfall beim Sonos-Account-System aus. Ob beide Störungen unmittelbar zusammenhängen, ist offen. Für Nutzer ist vor allem wichtig: Wer die Sonos-App bereits installiert hat, sollte sie derzeit nicht vorschnell löschen, solange die App-Store-Verfügbarkeit nicht wieder vollständig geklärt ist.

Download und Updates betroffen

Betroffen sind nach aktuellem Stand vor allem Neuinstallationen und Updates über Apples App Store. Die eigentliche Sonos-Nutzung kann je nach bestehender Installation und Systemzustand weiterhin funktionieren. Für grundlegende Steuerfunktionen verweist Sonos zudem auf die Web-App, die in unterstützten Browsern genutzt werden kann. Sie ersetzt die mobile App aber nicht vollständig, etwa bei Einrichtung und Systemverwaltung.

Sonos-App bleibt ein Reizthema

Der Zeitpunkt ist für Sonos ungünstig. Die App ist seit der großen Neufassung im Mai 2024 ein Dauerthema. Bei uns ging es damals unter anderem um die gestrichenen Funktionen der neuen Sonos-App, später dann um erste Updates, mit denen vermisste Funktionen zurückgebracht wurden.

Auch anderthalb Jahre später war das Thema nicht vollständig erledigt. Im November hatten wir noch einmal aufgegriffen, dass bei Sonos nach eigener Einschätzung weiterhin „lots of work left“ bleibt. Der aktuelle App-Store-Ausfall ist damit zwar ein anderes Problem, trifft aber auf Nutzer, deren Geduld mit der Sonos-Software ohnehin schon strapaziert wurde.