Anhaltende Kritik an der neuen Plattform
Die neue Sonos-App: Auch nach 18 Monaten „lots of work left“
Seit der Einführung der überarbeiteten Sonos-App im Mai 2024 reißt die Kritik nicht ab. Die Anwendung sollte eine modernere Grundlage für das gesamte System schaffen.
Der aktuelle Sonos-CEO Tom Conrad
Viele Funktionen verschwanden jedoch oder arbeiteten nach dem App-Update nur eingeschränkt. Nutzer berichteten daraufhin über Monate hinweg von Problemen beim Steuern ihrer Lautsprecher, beim Zugriff auf verbundene Musikdienste und beim Abspielen von neuen Inhalten.
Die Beschwerden fielen so deutlich aus, dass Sonos den eingeschlagenen Kurs korrigieren musste und schließlich auch die Unternehmensführung auswechselte. Der heutige CEO Tom Conrad wurde damit beauftragt, sowohl die technische Basis wieder auf Vordermann zu bringen als auch das Vertrauen der Kunden zurückzugewinnen.
CEO reagiert öffentlich auf Frust der Nutzer
Während an der offiziellen Sonos-App noch immer herumgewerkelt wird, sucht Conrad derzeit aktiv das Gespräch mit verärgerten Anwendern. Auf der Kurznachrichten-Plattform Threads antwortete er kürzlich auf einen Beitrag, in dem ein langjähriger Nutzer die aktuelle Sonos-App als kaum benutzbar beschreibt.
Conrad räumt offen ein, dass das Unternehmen zwar Fortschritte erzielt hat, der Weg zurück zu stabilen Abläufen jedoch noch weit sei. Die direkte Reaktion ist Teil einer breiteren Strategie. Conrad betont, dass er im Unternehmen angetreten ist, um die App zu verbessern, und bittet öffentlich um weitere Hinweise zu Fehlern im Alltagseinsatz. Der offene Austausch soll zeigen, dass Sonos die Kritik ernst nimmt und strukturelle Probleme nicht hinter Supportschleifen verbirgt.
Langer Weg zur früheren Zuverlässigkeit
Sonos zentrale Herausforderung besteht darin, Hard- und Software wieder enger aufeinander abzustimmen. Sonos hat seinen vormals guten Ruf vor allem den langlebigen Lautsprecher zu verdanken, die sich in komplexen Setups integriert steuern lassen.
Nach Einführung der neuen App war dies Plötzlich nicht mehr ohne Wartezeiten und Verbindungsabbrüche möglich. Viele Nutzer berichten von Aussetzern, fehlenden Steuerelementen und Einschränkungen bei Diensten, die zuvor problemlos funktionierten. Die öffentliche Kommunikation des CEO verdeutlicht nun, wie weitreichend die Folgen der Umstellung immer noch sind.
Auch 18 Monate nach dem App-Neustart spricht Sonos noch von umfangreicher Arbeit, um zu gewohnten Abläufen zurückzukehren und die Stabilität zu erreichen. Einige Anwender werden davon wohl gar nichts mehr mitbekommen, sind diese inzwischen doch teils auf alternative Sonos-Apps wie die ganz hervorragende Sonify-Anwendung umgestiegen.
Die App ist so eine Baustelle… der Account wird ständig rausgeworfen, alte Geräte verbinden sich nicht sofort und lassen sich daher eher nach mehreren Versuchen steuern und und und..
Es ist schon beschämend, dass ein Indieentwickler in der Lage ist, eine nahezu perfekte App zu entwickeln und ein Unternehmen, welches enorme Ressourcen in die Entwicklung stecken könnte, es auch nach bald 2 Jahren nicht schafft. Wäre ich Sonos, hätte ich den Entwickler schon längst eingestellt. :-)
Ist eigentlich gar nicht so schwer zu verstehen.
Ich finde Sonify ist nicht wirklich besser als die Sonos eigene App. In Sachen Geschwindigkeit bspw.. ergibt sich bei mir schon lange kein Unterschied mehr. Dafür kann die Sonify-App einfach viele Dinge nicht die ich gerne nutze und weiterhin nur bei der offiziellen App finde. Bspw. Die Möglichkeit bereitest angespielte Titel und noch kommende Titel einer Playlist aus Apple Music anzeigen. Hier zeigt Sonify nur eine Meldung das sie das nicht darstellen kann.
Inzwischen finde ich funktioniert alles soweit wieder
Nun ja, die lange Ladezeiten, bis endlich mal das System gefunden wird, ist schon sehr unschön…
Lasst den Mist mit der Cloud und dann geht es auch wieder schneller!
Habe ich bei mir nicht. Ladezeit Original App und Sonify sind identisch.
Ich habe ein „gemischtes“ System und kann dies bisher auch nur bestätigen.
Tja das ist halt die Konsequenz, wenn man ohne Not meint sämtlichen Traffic über einen neuen Cloud Layer routen zu müssen.
Ich hab auf S1 downgegraded und das System läuft stabil wie eh und je….leider hat nicht jeder diese Möglichkeit. Die neue Hardware ist S2 only.
Sonos sollte die gesamte Architektur wieder auf S1 umstellen…
Immer noch? Mein Beileid an alle die immer noch Sonos nutzen, der Kunde scheint keine Priorität zu haben
Ich hab alles von SONOS verkauft so lange man da noch ein bisschen Geld für bekommt. Wenn das so weiter geht sind die Sachen unverkäuflich:D
Gucke einfach mal auf Kleinanzeigen. Sieht nicht so aus, als wenn Sonos verramscht wird. Einen Era 100 kauft man günstiger generalüberholt bei Sonos als auf Kleinanzeigen.
Wie immer werden die meisten zufrieden sein und nur die sich, dann auch zu Recht, äußern, die wirklich betroffen sind.
Aber auch hier in den Kommentaren sieht man ja, dass ein guter Teil derer, die sich negativ äußern, glücklich sind, nichts von Sonos zu besitzen. ;-)
Ich weiss nicht was andere Nutzer für Anspüche haben, bei mir funktionieren die App auf dem Mac und die auf dem iPhone tadellos. Sogar auf meine 1,5tb grosse Plex-Mediathek kann ich zugreifen – und das auch noch sehr schnell.
Gerade mal geöffnet die App, die ist blank und zeigt an keine Geräte gefunden. Es ist wirklich hoffnungslos. Ich benutze die App überhaupt nicht mehr, die Hardware aber noch mit Spoty oder vergleichbar einzig um Musik abzuspielen oder über Alexa Radio damit zu hören.
Das Ganze hat überhaupt keine Priorität mehr, sieht schick aus, hört sich gut an. Mehr aber auch nicht. Von daher kein Grund zu verkaufen, kein Grund etwas zu ändern und auch keinen Grund sich irgendwie aufzuregen. Den Sub wollte ich mir immer kaufen aber ich glaube der ist auch vom Preis her zu teuer, von daher gibt es hier kein weiterkommen. Nicht weiter schlimm.
Versuch mal in Deinem Router einen festen WLAN Kanal für das 2,4 GHz Netz zuzuweisen. Das hat bei mir geholfen.
Warum die Sonos Geräte auch immer keinen Kanalwechsel automatisch hin bekommen.
Ich habe mir vor ein paar Wochen eine Sonos Five gekauft und bin sehr zufrieden mit der Einrichtung und mit der App. Funktioniert bei mir einwandfrei, ich kann nicht klagen.
Ich verstehe Euren Hype um die Alternative Sonify ehrlich gesagt nicht. Ich habe diese auf Grund Eurer vorherigen Empfehlung bereits Ende September heruntergeladen und die App hat seitdem nicht 1x bei mir funktioniert. Erst wurde das Sonos-System nicht erkannt, seit dem vorletzten App-Update crashed die App direkt beim Start. Da bleibe ich lieber bei der Krückenlösung mit der Sonos S1 App. Auch spätere App-Updates haben zu keinem Erfolg geführt.
Auch bei mir führte Sonify zu keiner spürbaren Verbesserung. Mittlerweile funktioniert bei mir sogar die Sonos App vergleichsweise gut. Wannimmer es mal zur Meldung kommt, dass einer der Lautsprecher nicht verbunden werden kann, ist in der Regel ein Update erforderlich, und dann funktioniert es auch wieder. Die Erfahrungen und aktuellen Probleme scheinen bei den Benutzern doch recht unterschiedlich zu sein.
Ich nutze Beam 1.Generation Sub 1.Generation sowie Symfonisk als Rear. Das funktioniert super. Nur der Roam zickt immer wieder mal rum.
Also ich habe aktuell 11 Lautsprecher teilweise in insgesamt 3 Gruppen und keine der genannten Probleme. Das System läuft stabil und schnell. Tut was es soll und meine Wecker funktionieren alle pünktlich :-)
Alles was mich nervt ist die Oberfläche der App und das umständliche erreichen der Wecker :-)
Bei mir auch keine Probleme.
Für alle die Schwierigkeiten mit dem finden von Lautsprecher haben. Hängt doch einfach die Lautsprecher an LAN, schon baut der Lautsprecher sein eigenes „Sonos WLAN“ auf. Bei mir hängen alle Soundbars ARC ARC Ultra und Playbar am LAN. WLAN ist in den meisten Haushalten einfach überlastet (Smarthome)
Ich hab die Probleme nicht. App lädt schnell und tut, was sie soll. Hab ein Surround-System und mehrere Lautsprecher in der Wohnung verteilt.
Sonos läuft komplett auf 2,4 GHz WLAN.
Dito. Kann die negativen Kommentare nicht bestätigen.
Funktioniert der Wecker bei Euch bei alten play1? Bei mir wird seit Wochen keine Änderung der Einstellungen mehr gespeichert.
habe ein Mischsystem aus alten Play 1/3, Playbar, Sub, Amp und dem Roam, Grundsätzlich läuft die App. Mit dem Wechsel auf ein neues MacBook Air kann ich die SonosApp nicht mehr installieren. Kann wer da weiterhelfen? Danke