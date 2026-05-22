Das iPhone 17 Pro wird zur Sportkamera
Apple TV filmt MLS-Spiel komplett mit dem iPhone 17 Pro
Apple TV nutzt das iPhone 17 Pro für ein ungewöhnliches Sportexperiment. Am Samstagabend Ortszeit wird das MLS-Spiel LA Galaxy gegen Houston Dynamo FC vollständig mit dem iPhone 17 Pro aufgenommen. Nach Angaben von Apple handelt es sich um das erste große professionelle Live-Sportevent, das komplett mit dem iPhone für eine Übertragung produziert wird.
Gespielt wird im Dignity Health Sports Park in Carson, Kalifornien. Für deutsche Zuschauer läuft die Partie durch die Zeitverschiebung in der Nacht auf Sonntag. Apple nennt 19:30 Uhr pazifischer Zeit als Start, hierzulande entspricht das 4:30 Uhr morgens.
Die iPhones sollen dabei nicht nur als nette Zusatzkamera am Spielfeldrand dienen. Apple spricht von Kameras, die über das gesamte Stadion verteilt werden. Gezeigt werden sollen unter anderem das Aufwärmen der Mannschaften, die Spielervorstellungen, Perspektiven aus dem Tornetz und die Atmosphäre im Stadion.
Vom Spezialbild zur kompletten Produktion
Ganz neu ist der Einsatz des iPhones im Sportumfeld nicht. Apple hatte das iPhone 17 Pro bereits im September 2025 bei einer „Friday Night Baseball“-Übertragung zwischen den Boston Red Sox und den Detroit Tigers in den Produktionsablauf eingebunden. Damals entstanden ausgewählte Spielszenen und filmische Stadionaufnahmen mit dem iPhone.
Die Aktion kam offenbar gut genug an, um weiter ausgebaut zu werden. Apple verweist darauf, dass ein bei dieser Baseball-Produktion verwendetes iPhone inzwischen sogar in die Sammlung der National Baseball Hall of Fame aufgenommen wurde. Auch bei späteren MLS-Übertragungen und beim MLS Cup 2025 soll das iPhone bereits ergänzend genutzt worden sein.
MLS bleibt Apples Sportlabor
Für Apple passt das Experiment gut in die eigene Sportstrategie. Die Major League Soccer ist längst eng mit Apple TV verbunden. Erst im vergangenen Jahr hatte Apple angekündigt, US-Fußball künftig ohne Aufpreis mit Apple TV zu bündeln. Auch „Friday Night Baseball“ gehört seit Jahren zu Apples Sportangebot.
Das iPhone 17 Pro bringt dafür drei 48-Megapixel-Fusion-Kameras, Apple Log 2 und professionelle Videofunktionen mit. Entscheidend ist aber weniger das Datenblatt als der Formfaktor: Ein iPhone lässt sich dort platzieren, wo klassische Broadcast-Kameras zu groß, zu auffällig oder zu unpraktisch wären. Ob daraus dauerhaft ein neuer Produktionsstandard wird, dürfte Apple nun live auf dem Spielfeld testen.
Wenn man sonst nichts besseres zu tun hat, bitte!
Dachten sich die Kutschfahrer auch, als Carl Benz damit beschäftigt war, das Auto zu erfinden…
Naja so schnell wirst du eine 100.000€$ Kamera im Profi spiel nicht ersetzen, überall wo nicht viel Budget da wird man natürlich sowas benutzen bzw. Benutzt man ja schon DsLRs usw. Aus Kostengründen.
Die kamera ist nicht das Teure bei der übertragung…
teuer sind die Objektive die appe warscheinlich trotzdem nutzen wird
Ein wirklich brillanter Vergleich! Ich muss mich vor dir in Demut verbeugen! Danke für deine Worte!
Ist das im Jahr 2026 echt noch Thema?
Das ist echt interessant. Vor allem wie das dann an die Regie angebunden wird etc pp
Ich habe das Finale der MLS geschaut und die Einbindung des vor Ort genutzten iPhone 17 Pro war wirklich klasse. Qualitativ waren die Aufnahmen ganz nah am Niveau der teuren Sportkameras im Stadion.
Ich werde mir das Spiel nächste Woche mal im Re-Live ansehen. Ich bin gespannt wie gut es wird.
WTF sind MLS?