Apple TV filmt MLS-Spiel komplett mit dem iPhone 17 Pro

Apple TV nutzt das iPhone 17 Pro für ein ungewöhnliches Sportexperiment. Am Samstagabend Ortszeit wird das MLS-Spiel LA Galaxy gegen Houston Dynamo FC vollständig mit dem iPhone 17 Pro aufgenommen. Nach Angaben von Apple handelt es sich um das erste große professionelle Live-Sportevent, das komplett mit dem iPhone für eine Übertragung produziert wird.

Gespielt wird im Dignity Health Sports Park in Carson, Kalifornien. Für deutsche Zuschauer läuft die Partie durch die Zeitverschiebung in der Nacht auf Sonntag. Apple nennt 19:30 Uhr pazifischer Zeit als Start, hierzulande entspricht das 4:30 Uhr morgens.

Die iPhones sollen dabei nicht nur als nette Zusatzkamera am Spielfeldrand dienen. Apple spricht von Kameras, die über das gesamte Stadion verteilt werden. Gezeigt werden sollen unter anderem das Aufwärmen der Mannschaften, die Spielervorstellungen, Perspektiven aus dem Tornetz und die Atmosphäre im Stadion.

Vom Spezialbild zur kompletten Produktion

Ganz neu ist der Einsatz des iPhones im Sportumfeld nicht. Apple hatte das iPhone 17 Pro bereits im September 2025 bei einer „Friday Night Baseball“-Übertragung zwischen den Boston Red Sox und den Detroit Tigers in den Produktionsablauf eingebunden. Damals entstanden ausgewählte Spielszenen und filmische Stadionaufnahmen mit dem iPhone.

Die Aktion kam offenbar gut genug an, um weiter ausgebaut zu werden. Apple verweist darauf, dass ein bei dieser Baseball-Produktion verwendetes iPhone inzwischen sogar in die Sammlung der National Baseball Hall of Fame aufgenommen wurde. Auch bei späteren MLS-Übertragungen und beim MLS Cup 2025 soll das iPhone bereits ergänzend genutzt worden sein.

MLS bleibt Apples Sportlabor

Für Apple passt das Experiment gut in die eigene Sportstrategie. Die Major League Soccer ist längst eng mit Apple TV verbunden. Erst im vergangenen Jahr hatte Apple angekündigt, US-Fußball künftig ohne Aufpreis mit Apple TV zu bündeln. Auch „Friday Night Baseball“ gehört seit Jahren zu Apples Sportangebot.

Das iPhone 17 Pro bringt dafür drei 48-Megapixel-Fusion-Kameras, Apple Log 2 und professionelle Videofunktionen mit. Entscheidend ist aber weniger das Datenblatt als der Formfaktor: Ein iPhone lässt sich dort platzieren, wo klassische Broadcast-Kameras zu groß, zu auffällig oder zu unpraktisch wären. Ob daraus dauerhaft ein neuer Produktionsstandard wird, dürfte Apple nun live auf dem Spielfeld testen.