Auto-Ladegerät, Netzteil und Etikettendrucker mit massivem Rabatt

Die Zubehöranbieter Lisen und Nelko haben neue Rabattcodes bereitgestellt, mit deren Hilfe man ausgewählte Produkte vorübergehend zum Bestpreis erhalten kann. Mit dabei sind Ladegeräte fürs Auto und die Steckdose sowie ein Etikettendrucker mit App-Anbindung.

Auto-Ladestation für 10 Euro

Von Lisen kann man aktuell ein 4-in-1-Ladegerät für die Autosteckdose zum Preis von lediglich 9,87 Euro bekommen. Verwendet hierfür den Rabattcode 6WQW7WKA beim Kaufabschluss an der Amazon-Kasse.

Wir haben die Vorgängerversion des Ladegeräts selbst im Einsatz. Mittlerweile liegt die Gesamtleistung des Geräts laut Hersteller bei 75 Watt. Der Anschluss von Geräten ist über zwei ausziehbare Kabel für USB-C und Lightning mit jeweils 80 Zentimetern Länge sowie Anschlussbuchsen für USB-C und USB-A möglich.

Der Adapter besitzt ein Gelenk, sodass seine Position abhängig von der Platzierung der Steckdose im Auto angepasst werden kann.

Flaches Wandnetzteil von Lisen

Ebenfalls von Lisen ist ein flaches 65-Watt-Netzteil, das sich besonders für Wandsteckdosen hinter Möbeln und dergleichen eignet, ist vorübergehend günstiger erhältlich. Hier werden bei Amazon aktuell automatisch 43 Prozent Rabatt abgezogen, sodass der Kaufpreis bei 17,09 Euro liegt.

Das Netzteil ist mit Anschlüssen für USB-C und USB-A ausgestattet und ist laut Hersteller mit 1,46 Zentimetern dünner als ein MacBook Air.

App-Etikettendrucker für 10 Euro

Der Etikettendrucker von Nelko war schon längere Zeit nicht mehr so richtig günstig zu haben. Hier kann man den Preis momentan mit dem Aktionscode 5BXRMDX3 auf lediglich 9,99 Euro reduzieren.

Im Lieferumfang ist eine Rolle Klebeetiketten enthalten. Der Drucker lässt sich über Bluetooth mit dem iPhone verbinden und bietet in Verbindung mit der App des Herstellers vielseitigen Verwendungsmöglichkeiten. Der Preis für Nachfüllrollen hält sich auch in Grenzen. Aktuell kann man beispielsweise drei Rollen mit jeweils 180 Etiketten – auch in unterschiedlichen Farben – zum Preis von 18,99 Euro bestellen.

Hinweis zu den Rabattcodes

Amazon macht die Verwendung von Rabattcodes immer komplizierter. Das hierfür benötigte Eingabefeld findet man bei der Auswahl der Zahlungsmittel. Ignoriert dabei die Angaben zur Mindestlänge des Codes und vergesst nicht, die Eingabe durch den Pfeil rechts zu bestätigen. Der rabattierte Endpreis wird erst angezeigt, wenn dieser Schritt abgeschlossen ist.