Sonderangebote für iPhone-Zubehör
Auto-Ladegerät, Netzteil und Etikettendrucker mit massivem Rabatt
Die Zubehöranbieter Lisen und Nelko haben neue Rabattcodes bereitgestellt, mit deren Hilfe man ausgewählte Produkte vorübergehend zum Bestpreis erhalten kann. Mit dabei sind Ladegeräte fürs Auto und die Steckdose sowie ein Etikettendrucker mit App-Anbindung.
Auto-Ladestation für 10 Euro
Von Lisen kann man aktuell ein 4-in-1-Ladegerät für die Autosteckdose zum Preis von lediglich 9,87 Euro bekommen. Verwendet hierfür den Rabattcode 6WQW7WKA beim Kaufabschluss an der Amazon-Kasse.
Wir haben die Vorgängerversion des Ladegeräts selbst im Einsatz. Mittlerweile liegt die Gesamtleistung des Geräts laut Hersteller bei 75 Watt. Der Anschluss von Geräten ist über zwei ausziehbare Kabel für USB-C und Lightning mit jeweils 80 Zentimetern Länge sowie Anschlussbuchsen für USB-C und USB-A möglich.
Der Adapter besitzt ein Gelenk, sodass seine Position abhängig von der Platzierung der Steckdose im Auto angepasst werden kann.
Flaches Wandnetzteil von Lisen
Ebenfalls von Lisen ist ein flaches 65-Watt-Netzteil, das sich besonders für Wandsteckdosen hinter Möbeln und dergleichen eignet, ist vorübergehend günstiger erhältlich. Hier werden bei Amazon aktuell automatisch 43 Prozent Rabatt abgezogen, sodass der Kaufpreis bei 17,09 Euro liegt.
Das Netzteil ist mit Anschlüssen für USB-C und USB-A ausgestattet und ist laut Hersteller mit 1,46 Zentimetern dünner als ein MacBook Air.
App-Etikettendrucker für 10 Euro
Der Etikettendrucker von Nelko war schon längere Zeit nicht mehr so richtig günstig zu haben. Hier kann man den Preis momentan mit dem Aktionscode 5BXRMDX3 auf lediglich 9,99 Euro reduzieren.
Im Lieferumfang ist eine Rolle Klebeetiketten enthalten. Der Drucker lässt sich über Bluetooth mit dem iPhone verbinden und bietet in Verbindung mit der App des Herstellers vielseitigen Verwendungsmöglichkeiten. Der Preis für Nachfüllrollen hält sich auch in Grenzen. Aktuell kann man beispielsweise drei Rollen mit jeweils 180 Etiketten – auch in unterschiedlichen Farben – zum Preis von 18,99 Euro bestellen.
Hinweis zu den Rabattcodes
Amazon macht die Verwendung von Rabattcodes immer komplizierter. Das hierfür benötigte Eingabefeld findet man bei der Auswahl der Zahlungsmittel. Ignoriert dabei die Angaben zur Mindestlänge des Codes und vergesst nicht, die Eingabe durch den Pfeil rechts zu bestätigen. Der rabattierte Endpreis wird erst angezeigt, wenn dieser Schritt abgeschlossen ist.
Ich habe den Nelko Drucker auch. Klappt super.
Der Nachkauf von Etiketten lohnt sich ja momentan schon fast nicht. Da bekomme ich wenig mehr nicht nur Etiketten, sondern direkt noch einen weiteren Drucker dazu.
Und was machst du mit einem weiteren Drucker?
Na was wohl, Etiketten drucken
Aber er nimmt doch die Etiketten für seinen ersten Drucker?
Ansonsten bei Ali oder Temu bestellen, entweder die von Nelko (ca. €5) oder eben NoName (ca. €1) aber dann musst Du den NFC-Aufkleber von den Originalen „umkleben“ auf die NoNames, ist aber auch einfach…
Irgendwie finde ich nicht die Noname Etiketten mit denselben Maßen.
Code klappt bei mir nicht.
Code funktioniert nicht. Bitte um Angabe des Händlers, sind ja einige mit dem Drucker gelistet (zweimal Elko selbst, WTF)
*Nelko sollte das heißen
Gutschein geht bei mir nicht ?
Zumindest für das Ladegerät musst du mehrmals probieren . Ging erst nicht aber nach 4 Versuchen klappte es
„Geschenkkarte, Gutschein, Aktionscode soll 14-15 Stellen haben, unserer 6WQW7WKA hat 8. Was mache ich falsch?
Der Aktionscode muss laut Amazon 14-15 stellig sein. Also geht nicht mit 5BXRMDX3
Aha, geht nicht bei schwarz, bei weiß allerdings!
Der Etikettendrucker ist nett, aber die Etiketten halten ihre Farbe / den Druck maximal 4-5 Monate. Dann verblassen sie bis zur Unleserlichkeit. Egal ob mit (Schutz-)Folie drüber oder nicht. Kann ich leider nicht empfehlen.