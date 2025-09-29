Sonify: Die bessere Sonos-App erhält neue Funktionen

Die von Lucas Titus entwickelte App Sonify begleiten wir bereits seit ihrer Beta-Phase. Mittlerweile ist die Anwendung offiziell im App Store erhältlich und hat jetzt ihr erstes großes Update bekommen. Die neu veröffentlichte Version 2 erweitert Sonify um zahlreiche neue Funktionen und Verbesserungen. Sonos selbst ist derweil weiterhin nicht in der Lage, den alten Leistungsumfang ihrer App fehlerfrei wiederherzustellen.

Zwei mit der Version 1.2 von Sonify hinzugekommene Neuerungen sind besonders erwähnenswert. Die Anwendung erlaubt jetzt das Einrichten von Szenen und unterstützt die Verwendung von NFC-Tags, um Szenen und Radiosender zu starten.

Die neuen Szenen erlauben es, gezielt eine Audioquelle auszuwählen und deren Wiedergabe mit Funktionen wie Shuffle, Repeat oder Crossfade zu verknüpfen sowie einen Schlaftimer mit bis zu zwei Stunden Dauer hinzuzufügen. Zudem wird dann noch festgelegt, in welchen Räumen und in welcher Lautstärke die Wiedergabe erfolgen soll. Die Lautstärke lässt sich dabei raumweise individuell anpassen. Die so erstellten Szenen erscheinen fortan in einem eigenen Bereich ganz oben auf der Startseite der Sonify-App.

In Funktionalität und Stabilität besser als die Original-App

Ergänzend lassen sich mit der neuen Version von Sonify NFC-Tags programmieren, die eigene Szenen oder Radiosender starten. Auch wurden erweitete Einstellungen für TV-Setups hinzugefügt.

Das aktuelle Update für Sonify bringt darüber hinaus neben optischen Anpassungen für iOS 26 diverse weitere Neuerungen und Verbesserungen. Beispielsweise wurde die Suche und Navigation in der lokalen Musikbibliothek und in Apple Music verbessert und man hat die Möglichkeit, einzelne Alben oder Wiedergabelisten direkt zu den persönlichen Favoriten hinzuzufügen. Darüber hinaus reagiert Sonify nicht nur deutlich flotter als die Original-App von Sonos, sondern bringt zudem auch die Wiedergabesteuerung für die Lautsprecher zurück auf den Sperrbildschirm. Die App lässt sich kostenlos laden und verwenden.

Sonos selbst will seine Probleme aussitzen

Und was macht Sonos in der Zeit? Der Hersteller versucht, seine eingebrochenen Verkaufszahlen mit regelmäßigen Preissenkungen auszugleichen. Hintergrund dürfte hier aber vor allem auch die Tatsache sein, dass das Führungsteam des Unternehmens in dem in diesem Monat endenden Geschäftsjahr 2025 nur Bonuszahlungen erhält, wenn es gelingt, „das Kundenvertrauen wiederherzustellen“.

Wie ein solcher Erfolg gemessen wird, wurde von Sonos nicht kommuniziert. Das Unternehmen weigert sich allerdings, Anfragen rund um die Probleme im Zusammenhang mit den älteren Lautsprechermodellen Sonos Play:1 und Sonos Play:3 zu beantworten. Im vergangenen Jahr wurde bestätigt, dass noch gut ein Drittel aller Sonos-Haushalte solche Geräte in Verwendung haben.