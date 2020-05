Software-Update für die AirPods Pro: Version 2D15 verfügbar

Für die AirPods Pro steht jetzt eine neue Firmware mit der Versionsnummer 2D15 bereit. Das Update installiert sich in der Regel automatisch auf den Ohrhörern, sobald diese im Ladecase stecken und nahe bei einem verbundenen iPhone liegen. Es kann helfen, das Ladecase dafür mit einer Stromquelle zu verbinden.

Ob mit dem Update 2D15 auch das Drama um die AirPods-Software beendet ist, muss sich zeigen. Aktuell sind noch keine Änderungen offensichtlich – also auch weder Verbesserungen noch Verschlechterungen. Apple hatte sich bereits vor knapp einem halben Jahr an einem Firmware-Update für die AirPods Pro versucht, musste die damals ausgegebene Software mit der Versionsnummer 2C54 allerdings wieder zurückziehen, weil im Anschluss an die Installation teils massive Probleme mit der Geräuschreduzierungsfunktion gemeldet wurden.

Welche Softwareversion auf euren AirPods installiert ist, könnt ihr auf dem iPhone in den Einstellungen -> Allgemein -> Info überprüfen. Die AirPods müssen dazu mit dem iPhone verbunden sein und werden hier dann in dem Datenblock mit den WLAN- und Bluetooth-Adressen angezeigt. 2D15 ist wie gesagt die aktuelle Version, zuvor war auf den AirPods Pro die 2B588 installiert.