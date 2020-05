Software-Updates für Beats-Ohrhörer installieren

Im Zusammenhang mit der neu von Apple bereitgestellten AirPods-Software kam die Frage auf, wie man den Software-Stand seiner Beats-Ohrhörer überprüft und gegebenenfalls aktualisiert. Die gute Nachricht: Wenn ihr ein halbwegs aktuelles, mit Apples Prozessoren vom Typ W1 oder H1 ausgestattetes Modell der Ohrhörer besitzt, müsst ihr euch darum nicht kümmern. In Verbindung mit einem iOS-Gerät wird die Software der Ohrhörer dann wie dies auch bei den AirPods der Fall ist, automatisch auf aktuellem Stand gehalten.

Apple verbaut seine W1-Prozessoren seit 2017 und den H1 seit 2019 in Beats-Ohrhörern. Ihr erkennt dies, wenn sich die Hörer bei der Erstinstallation automatisch mit einem Pop-Up-Fenster auf dem iPhone melden.

Den aktuellen Software-Stand der Hörer könnt ihr, ebenfalls wie bei den AirPods, in den iOS-Einstellungen Bereich „Info“ einsehen. Erweiterte Möglichkeiten bietet der vom Hersteller angebotene Beats Updater, eine Desktop-App, mit deren Hilfe sich die Ohrhörer umbenennen lassen und man die Software überprüfen und bei Bedarf manuell aktualisieren kann. Auf dem Mac findet die kleine App Platz in der Menüleiste und öffnet beim Klick auf den Namen von per Kabel verbundenen Beats-Ohrhörern eine Webseite mit Optionen zu deren Verwaltung und Aktualisierung.

Android-Nutzer müssen auf die automatische Update-Funktion verzichten. Hier stellt Apple mit der Beats App für Android allerdings eine eigenständige App bereit, mit deren Hilfe sich die Beats-Produkte verwalten lassen.