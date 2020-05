Corona-Mobilitätstrends: Apples Bewegungsdaten jetzt deutlich detaillierter

Vergangenen Monat konnten wir euch bereits über die von Apple bereitgestellten Berichte zu Mobilitätstrends informieren. Das Online-Tool ermöglicht den Abruf von tagesaktuellen, aus Apples Karten-App übermittelten Graphen zur Veränderung des Mobilitätsverhaltens im Zeichen von Corona. Apple hat das Angebot seither um zahlreiche regionalen Bereiche erweitert, zu denen auch die einzelnen deutschen Bundesländer gehören.

Über das Eingabefeld auf der Apple-Webseite lassen sich nun die Trends für mehr als 60 Länder, rund 150 Städte und 586 regionale Bereiche abrufen. In den meisten Fällen stehen hier neben der Fahrzeugnutzung auch Angaben zur Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel und dem Zufußgehen zur Verfügung. Wer weiter ins Detail gehen will, kann sich eine täglich aktualisierte CSV-Datei mit aktuell 1159 Datenreihen laden, in der die seit dem 13. Januar erfassten täglichen Werte enthalten sind.

Als Quelle dienen hier die Anfragen nach Wegbeschreibungen in der Karten-App von iOS. Apple betont, dass die Datenerfassung dabei vollständig anonym verläuft:

Die Daten, die von den Geräten der Benutzer an den Dienst Karten gesendet werden, sind zufälligen Kennungen zugeordnet, die sich ständig ändern. Damit verfügt Apple über kein Profil deiner Routen und Suchvorgänge.