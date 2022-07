Snapchat landet im Web: Vom iPhone auf den Rechner

Zuletzt hatte Snapchat seine Mini-Drohne Pixy vorgestellt und Ende Juni die Snapchat+-Option zum Monatspreis von 3,99 Euro eingeführt . Der kostenpflichtige Premium-Zugang bietet mehrere Zusatzfunktionen wie etwa die Auswahl von „besten Freunden“, die Anzeige von Story-Wiederholungen und benutzerdefinierte App-Symbole an. Der Abo-Zugang soll Snapchat langfristig zu eigenen Einnahmen verhelfen, mit denen der Konzern sein Chat-Angebot weiter ausbauen will.

Insert

You are going to send email to