Neu in iOS 16: Aktien-App erhält Kalenderintegration

Grundsätzlich also eine begrüßenswerte Neuerung, die noch mal daran erinnert wann Spotify, Apple, Netflix und Co. ihre nächsten Quartalsberichte veröffentlichen – die Selbst-Recherche ersetzen die Tageshinweise allerdings nicht wirklich. Wer sich detailliert mit den Quartalszahlen auseinandersetzen möchte muss weiterhin die entsprechenden Investoren-Portale der jeweiligen Unternehmen ansteuern.

Beispiel Apple: Die nächsten Quartalszahlen des iPhone-Konzerns werden am 28. Juli 2022 veröffentlicht. Unter iOS 16 bietet die Aktien-Applikation nun an den übernächsten Donnerstag direkt im Kalender einzutragen, um Anleger so daran zu erinnern, an diesem Tag noch mal die Finanzzahlen des Unternehmens zu sichten.

Hat man in der Aktien-Applikation ein einzelnes, börsennotiertes Unternehmen ausgewählt, informiert die auf dem iPhone vorinstallierte Standard-Anwendung zukünftig über das Datum der nächsten Quartalszahlen-Bekanntgabe und bietet Anwendern die Option an, diesen Termin zum persönlichen iPhone-Kalender hinzuzufügen.

