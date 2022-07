iPhone-App Count on me: Eine Empfehlung für Zählaufgaben

Der kostenfreie App-Store-Download von Mischa Hildebrand erinnert uns an die frühen Tage des Software-Kaufhauses. Die vier Megabyte kleine Universal-Applikation für iPhone und iPad ist eine einfache, schnell zu überblickende Applikation, die genau eine Aufgabe erfüllt, dies aber so ordentlich und gewissenhaft wie möglich macht.

Werkzeugkasten für eigene Counter

Im Fall der „Count on me“ genannten Applikation handelt es sich dabei um Zählaufgaben, für die sich die Anwendung als frei konfigurierbarer, digitaler Counter anbietet, der beliebige Objekte, Ereignisse oder Vorkommnisse per Touchscreen-Berührung hoch- beziehungsweise runterzählen kann.

Die gänzlich kostenfreie Applikation verzichtet dabei auf eigene Vorlagen und bietet stattdessen lediglich einen Werkzeugkasten an, der das schnelle Erstellen eigener Counter ermöglicht. Hier könnt ihr wählen, ob ihr von Null nach oben zählen wollt oder von einer bestimmten Zahl anfangen und von dieser schrittweise subtrahieren möchtet.

Ist die Auswahl getroffen, könnt ihr dem erstellten Counter einen eigenen Namen geben, eine Farbe auswählen und festlegen welches Ziel erreicht werden soll beziehungsweise was beim Weiterzählen nach Erreichen des vorgegebenen Ziels passieren soll.

Mit eigenen iOS-Widgets

Wie genau euch die Applikation im Arbeitsalltag unter die Arme greifen beziehungsweise beim Zählen der Lego-Sammlung zur Hand gehen kann, liegt dabei an euch. So kann die App im Startbildschirm auch mehrere Counter nebeneinander anzeigen, die bei Berührung wahlweise in den Vollbildbetrieb schalten oder sofort mit dem Zählen anfangen.

Darüber hinaus bringt Count on me eigene iOS-Widgets mit, die sich auf dem Home-Bildschirm des iPhones positionieren lassen. Die einzelnen Zähler quittieren Berührungen akustisch, mit haptischem Feedback und visuell.