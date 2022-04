Neu von Snap: Mini-Drohne Pixy erstellt Videos und Fotos

Durch die massive Dominanz des Kurzvideodienstes TikTok fast in Vergessenheit geraten, hat sich der Chat-Dienst Snap jetzt mit guten Quartalszahlen und einer Mini-Drohne zurück im Geschäft gemeldet, die Nutzern des Social-Messengers fortan beim Erstellen von kleinen Filmen, Chat-Nachrichten und Stories zur Hand gehen soll. Der Name des knallgelben Fluggerätes: Snap Pixy.

Vorerst nur in den USA und Frankreich

Die ersten Einheiten des halbautonomen Begleiters werden für 229,99 Euro vorerst nur in den Vereinigten Staaten und in Frankreich angeboten und können per Tastendruck in einem von vier voreingestellten Flugpfaden auf Tour geschickt werden. Alle aufgenommenen Ergebnis-Videos landen dann in Snapchat Memories, die Video-Nachbearbeitung erfolgt über die App des Anbieters.

Hier lassen sich auf die bekannten Werkzeuge zur Videobearbeitung zugreifen und sowohl die sogenannten „Lenses“ nutzen, als auch den Zuschnitt ins Hochformat vornehmen, zudem bietet Snap mehrere „intelligente Bearbeitungen“ wie etwa die Videooptionen Hyperspeed, Bounce, Orbit 3D und Jump Cut an, die ebenfalls auf die Clips angewendet werden können.

5-8 Flüge pro Akku

Zu fast allen Funktionen der Mini-Drohne Snap Pixy hat der Anbieter auf dieser Sonderseite eine Handvoll Demovideos veröffentlicht, geizt aber mit technischen Daten. So gibt Snap zwar an pro Akkuladung auf 5-8 Flüge zu kommen, macht aber keine Angaben zur Flugdauer und zur Kapazität des mitgelieferten Stromspenders.

Die sonstigen technischen Daten der Snap Pixy lassen sich diesem Hilfeeintrag entnehmen. Fotos werden mit einer Auflösung von 4000 px x 3000 px (12MP) geknipst, Videos standardmäßig mit 2.7k und 30 Bildern pro Sekunde gefilmt. Die Drohne selbst verfügt über 16 GB Speicher und kann etwa 100 Videos oder 1000 Fotos sichern.