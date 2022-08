SMS per WLAN-Anruf: Mit iOS 16 offenbar problemlos möglich

Wer sich mit seinem iPhone in Regionen ohne Mobilfunkempfang aufhält, davon gibt es in Deutschland immer noch erstaunlich viele, der ist bei vorhandener WLAN-Verfügbarkeit seit einigen Jahren dennoch erreichbar. So nutzen Netzbetreiber wie etwa die Telefónica schon 2018 die vorhandene WLAN-Infrastruktur, um pragmatisch mit den weißen Flecken in der Mobilfunk-Versorgung der Bundesrepublik umzugehen.

Das zugehörige Technologie-Stichwort nennt sich „Voice over WiFi“ (für WLAN-Anrufe) beziehungsweise „Voice over LTE“ oder „VoLTE“ (für Anrufe die über verfügbare LTE-Datenverbindungen vermittelt werden).

Anders formuliert: Ist kein regulärer Handy-Empfang verfügbar aber eine Datenverbindung, dann wird diese genutzt um Gesprächsteilnehmer miteinander zu verbinden.

SMS-Transfer über Datenverbindungen

Die Telefónica-Marke O2 bietet ihren Kunden die VoLTE-Funktionen bereits seit 2015 an, 2016 folgte mit iOS 10.1 dann „Voice over WiFi“. Fortan soll auch der Versand und Empfang von SMS-Kurznachrichten über „Voice over WiFi“ möglich sein.

Laut o2 wird dazu lediglich ein VoLTE-fähiges Endgerät benötigt, das die Funktion auch entsprechend aktiviert haben muss. Ein passendes Firmware-Update, das das Gerät dann für den Transport von SMS über „Voice over WiFi“ vorbereitet wird nach Angaben von o2 durch den Hersteller bereitgestellt.

Erste Leser mit iOS 16 erfolgreich

Wie erste ifun.de-Leser berichten scheint Apple dies mit iOS 16 zu tun. So lassen sich unter iOS 16 erstmals auch neue SMS im „Voice over WiFi“-Betrieb verfassen und empfangen.

Inwiefern die neue Funktion von noch auszuspielenden Netzbetreiber-Aktualisierungen abhängt und ob diese direkt zur Einführung von iOS 16 allen iPhone-Nutzern zur Verfügung stehen wird, muss abgewartet werden. Grundsätzlich scheinen aktuelle iPhone-Modelle die neue Funktion jedoch weitgehend problemlos zu unterstützen.