HomeKit-Kameras mit Empfehlung: Eufy startet Hardware-Aktionen

Dies geschieht wahlweise über eine SD-Speicherkarte direkt in den Kameras, oder eben über den Transfer der aufgezeichneten Videoinhalte an einen Netzwerkspeicher, wie etwa Synologys NAS-Systeme und die von Synology bereitgestellte Überwachungssoftware Surveillance Station .

Bei den IndoorCam-Modellen von Eufy handelt es sich nicht um irgendwelchen „China-Trash“, sondern um grundsolide Überwachungskameras, die von einer hervorragenden iOS-Applikation begleitet werden und sich nicht nur als simple HomeKit-Kameras einsetzen lassen (dann mit 1080p), sondern auch in der Lage sind direkt angesprochen zu werden und ihre Inhalte zudem auch an Netzwerkspeicher streamen können (in diesem Fall mit einer 2K-Auflösung).

