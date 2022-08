Apple Arcade: Die ersten Titel sind aus Apples Spiele-Abo verschwunden

Schneller als gedacht sind die ersten Spiele wieder aus Apple Arcade verschwunden. Wir haben ja Mitte Juli darauf hingewiesen, dass Apple unter der Überschrift „Nur noch kurze Zeit verfügbar“ 15 Spiele listet, die demnächst nicht mehr über Apple Arcade erhältlich sind. Jetzt sind die teils bekannten Namen wie „Over the Alps“ tatsächlich nicht mehr über Apple Arcade verfügbar.

Apple hat wohl nicht zuletzt aufgrund der Unsicherheit der Abonnenten diesbezüglich eine Erklärung nachgereicht, in der nicht nur darauf eingegangen wird, dass sich die Spiele sofern bereits geladen auch noch für eine kurze Zeit weiterspielen lassen, sondern auch dass die Titel künftig dann wieder ganz normal von den Entwicklern im App Store angeboten werden können.

Agents!🕵🏻‍♂️

After two strong years, two feature stories and two minisodes, Over the Alps has sadly left Apple Arcade today. It's time for us to make way for new games on the platform and we are grateful for our time.

There is however still one more story to tell…

— Over the Alps (@OverTheAlpsGame) August 2, 2022