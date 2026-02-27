Smartphone-Markt unter Druck: Speicherpreise treiben Kosten

Der weltweite Smartphone-Markt soll 2026 deutlich schrumpfen. Nach Angaben der Marktanalysten von IDC gehen die Auslieferungen um 12,9 Prozent auf rund 1,1 Milliarden Geräte zurück. Damit würde das niedrigste Niveau seit mehr als zehn Jahren erreicht. Auslöser ist eine anhaltende Knappheit bei Speicherbausteinen, die zentrale Komponenten wie mobilen DRAM betrifft.

Diese Chips, etwa vom Typ LPDDR5X, speichern Betriebssystem, Apps und Nutzerdaten. Steigen ihre Preise, verteuern sich komplette Geräte. IDC erwartet trotz sinkender Stückzahlen einen Anstieg der durchschnittlichen Verkaufspreise um 14 Prozent auf 523 US-Dollar. Besonders günstige Smartphones unter 100 US-Dollar gelten zunehmend als wirtschaftlich kaum tragfähig.

Vor allem Hersteller im unteren Preissegment geraten damit unter Druck, da sie höhere Einkaufspreise nur begrenzt ausgleichen können. Doch auch größere Anbieter wie Apple und Samsung, die ihrerseits über stärkere Verhandlungspositionen verfügen, sind ebenfalls mit steigenden Kosten konfrontiert.

iPhone-Speicher deutlich teurer eingekauft

Wie stark die Preisentwicklung inzwischen ausfällt, zeigt ein Bericht der koreanischen Wirtschaftsseite Dealsite. Demnach hat die Halbleitersparte von Samsung den Preis für LPDDR5X-Speicher, der unter anderem im iPhone 17 eingesetzt werden soll, im Zuge neuer Verhandlungen faktisch verdoppelt. Ursprünglich war eine Erhöhung um rund 60 Prozent angestrebt worden. In den Gesprächen wurde jedoch ein deutlich höherer Aufschlag durchgesetzt.

Apple reagierte demnach mit dem Abschluss entsprechender Vereinbarungen, um die Versorgung für die kommende iPhone-Generation abzusichern. Hintergrund ist die angespannte Lage am Speichermarkt. Hersteller versuchen, sich frühzeitig Kapazitäten zu sichern, selbst wenn dies mit erheblichen Mehrkosten verbunden ist.

Wie sehr sich die gestiegenen Speicherpreis auf die iPhone-Kosten auswirken werden, könnte das iPhone 17e bereits in der kommenden Woche zeigen. Das iPhone 16e mit 128 Gigabyte Speicher startete im vergangenen Jahr mit einer UVP von 699 Euro in den Markt und ist aktuell für 559 Euro zu haben.